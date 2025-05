Una rueda de queso, una cuesta empinada y huesos rotos: bienvenidos a la carrera más peligrosa del mundo

Se ha descrito como la carrera más peligrosa del mundo, y sin duda es una de las más extrañas: una…

Se ha descrito como la carrera más peligrosa del mundo, y sin duda es una de las más extrañas: una carrera de 200 yardas tras una rueda de queso Double Gloucester.

Para ganar solo hay que perseguir el queso por una colina cubierta de hierba y cruzar la meta antes que nadie; sin embargo, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. La cuesta es tan empinada que podría dar vértigo en la línea de salida y no hay ninguna garantía de que se llegue sano y salvo.

“Simplemente hay que descuidar la propia seguridad”, explicó Chris Anderson a CNN Sports. Anderson ganó la primera de sus 23 carreras, un récord, en 2005 y se rompió el tobillo en las celebraciones, pero el dolor insoportable y las ocho semanas enyesadas no lo desanimaron.

Al año siguiente volvió a ganar, pero no recuerda mucho de su tercera victoria en 2007, cuando cruzó la meta inconsciente. “Fue un poco confuso”, comentó, recordando que se golpeó la cabeza al caer.

Nadie parece saber con certeza cuánto tiempo llevan persiguiendo ruedas de queso por Cooper’s Hill, en el pueblo de Brockworth, en el suroeste de Inglaterra, pero la primera vez que aparece en registros escritos es en 1826. Podría haber comenzado como un ritual pagano para bendecir las cosechas de los agricultores, o quizás originalmente se trataba de hacer rodar barriles para comprobar su integridad; después de todo, un tonelero es un fabricante de barriles.

Pero es una tradición que los lugareños han luchado por preservar y de la que se sienten profundamente orgullosos. Y ahora, con la llegada de internet, es un evento que se ha vuelto internacional. Miles de personas acuden al evento el último domingo de mayo, y los ganadores provienen de lugares tan lejanos como Nueva Zelandia, Australia, Egipto y Estados Unidos.

Sin embargo, los campeones definitivos son quienes mejor conocen la colina: los lugareños. “Solía ​​ir a acampar allí con mis amigos”, dijo Anderson. “Nos emborrachábamos y nos lanzábamos unos a otros”.

La colina es absurdamente empinada: una caída inicial de 60 grados con una inclinación promedio de 45 grados. Mirando hacia abajo desde la cima, al principio parece una caída vertical y muchos corredores han cambiado de opinión en el último minuto al darse cuenta de lo que les espera.

“Los primeros 10 metros son casi verticales”, explicó Anderson a CNN. “Solo tienes que lanzarte de cabeza e intentar mantenerte en pie.

“En cuanto empiezas, no hay vuelta atrás, simplemente tienes que dejar que el impulso te domine”. Intenta mantenerte de pie el mayor tiempo posible y, si te caes, levántate lo más rápido posible. Idealmente, Anderson prefiere que el terreno sea blando, pero no húmedo. Cuanto más seco esté, mejor será la tracción; cuanto más duro el terreno, mayor será el riesgo de lesiones.

Las imágenes de video de cualquier carrera de queso rodante muestran una escena de caos absoluto. Pocos competidores logran mantenerse en pie durante mucho tiempo; algunos intentan ansiosamente mantener el control deslizándose sobre sus traseros, mientras que otros han perdido toda dignidad, cayendo a toda velocidad en diversos estados de angustia.

Las imágenes fijas capturadas por los fotógrafos en la parte inferior muestran un cuadro confuso, como si un gigante hubiera volcado una caja de juguetes sobre la ladera, con cuerpos boca abajo o de lado en el aire, y extremidades agitándose por todas partes.

Anderson asistió por primera vez a la carrera de queso rodante cuando tenía unos 10 años, y recuerda haber visto la masa humana pasar velozmente junto a él en la colina.

“Fue muy divertido ver a la gente volar y caer”, recordó, y agregó que no todo fue diversión y juegos. “Una de las cosas que más me impresionó fue que alguien se rompiera la pierna, sus tacos se atascaron en el suelo y el impulso lo llevó hacia adelante. Estaba sentado en medio de la colina con la pierna colgando, ¡era bastante asqueroso!”.

Las lesiones graves están prácticamente garantizadas; un año, Anderson presenció tres fracturas de tobillo, dos de ellas de corredores internacionales que perdieron sus vuelos de regreso a casa debido a una cirugía de emergencia.

Las lesiones de tobillo son comunes; algunos han sufrido pies desalineados 180 grados, al igual que las conmociones cerebrales. La campeona femenina de 2023, Delaney Irving, fue noqueada justo antes de la meta y solo se enteró de su triunfo cuando se lo comunicaron en el área médica.

En la docuserie de Netflix “We Are the Champions”, la poseedora del récord femenino y cuatro veces ganadora Flo Early reveló una protrusión en su hombro derecho, una desfiguración permanente, causada por una clavícula que se rompió en la colina.

Por lo tanto, no sorprende que muchos corredores necesiten un poco de alcohol para participar.

Anderson comentó que las carreras solían comenzar a las 6:30 p.m., pero la hora de inicio se adelantó debido a la alta cantidad de personas ebrias. Ahora, los corredores que necesitan un poco de coraje empiezan a beber antes.

Anderson comentó a CNN Sports que se prepara con moderación, bebiendo una sola lata de cerveza durante el ascenso. “Siempre he visto que si estás borracho y te rompes algo, no te pueden dar mucho por el dolor, así que siempre intento hacerlo lo más sobrio posible”, dijo.

Los carteles colocados por toda la colina dejan claro que los corredores participan bajo su propio riesgo. Los aficionados locales que organizan el evento afirman no ser los organizadores oficiales; en caso de lesión, no hay nadie a quien demandar y el evento no está asegurado.

Sin embargo, la BBC informó en 2013 que la policía de Gloucestershire advirtió a Diana Smart, de 86 años y productora de queso Double Gloucester, que elabora la rueda de tres kilogramos de queso Double Gloucester utilizada en la carrera, que podría ser considerada responsable, debido a que cualquiera que facilite el evento podría ser considerado organizador por defecto.

Anderson dijo a CNN que nunca tuvo intención de romper el récord de 21 victorias en queso, establecido en 1991, pero que al llegar a 13, decidió seguir adelante. En 2011 y 2017, ganó tres carreras en un solo día y batió el récord con dos victorias más en 2018.

A sus 37 años, se recupera de una larga lesión de cadera y se supone que está retirado.

Si su hijo de 16 años decide competir, podría verse tentado a volver a la colina, en parte para asegurarse de lo haga bien.

“Me encantaría que corriera”, dijo, “pero le he dicho que si no se va a comprometer, no tiene sentido ni siquiera hacerlo”. El veterano corredor sabe que hay muchas maneras de salir lastimado en la colina. “Lo más peligroso es ir despacio y que lo golpeen por detrás. Me gustaría que fuera lo suficientemente rápido como para escapar de la masacre”.

Y si alguna vez decide volver a correr, dijo que no será por el queso: “La verdad es que no me gusta. Tiene un regusto bastante fuerte”.

