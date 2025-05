WASHINGTON (AP) — Trump dice que quiere “un arancel directo del 50%” a la UE a partir del 1 de…

