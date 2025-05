Trump dice que “no sabe” si debe respetar la Constitución pero afirma que acatará las decisiones de la Corte Suprema

El presidente Donald Trump sugirió en una entrevista emitida este domingo que no sabe si respetará la Constitución de Estados…

El presidente Donald Trump sugirió en una entrevista emitida este domingo que no sabe si respetará la Constitución de Estados Unidos como presidente, pero afirmó que su Gobierno “obviamente acatará” las decisiones de la Corte Suprema.

La respuesta se produjo durante un intercambio en el programa “Meet the Press” de NBC con Kristen Welker, quien le preguntó al presidente si los ciudadanos y los no ciudadanos merecen el derecho del debido proceso. El presidente respondió inicialmente: “No lo sé. No soy abogado. No lo sé”.

Presionado por NBC, que citó la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda, el presidente afirmó que fue elegido para ocuparse de la inmigración y que “los tribunales me impiden hacerlo”.

NBC le preguntó entonces al presidente si tiene que respetar la Constitución como mandatario, a lo que respondió: “No lo sé. No lo sé. Debo responder diciendo, repito, que tengo abogados brillantes que trabajan para mí y que obviamente van a seguir lo que dijo la Corte Suprema. Lo que usted dijo no es lo que escuché decir a la Corte Suprema. Tienen una interpretación diferente”, dijo el presidente.

El presidente ha expresado una frustración extrema durante los primeros meses de su segundo mandato, ya que los tribunales federales han estado deteniendo muchas deportaciones de migrantes, en medio de desafíos legales que cuestionan si se les estaba brindando el debido proceso.

En la misma entrevista, Trump declaró que no está considerando postularse de nuevo para un tercer mandato presidencial, prohibido por la Constitución, en 2028.

“Mucha gente está promocionando la idea de 2028. Pero no es algo que yo busque. Busco tener cuatro años excelentes y cederle el poder a alguien, idealmente un gran republicano, para que lo lleve adelante. Pero creo que tendremos cuatro años, y creo que cuatro años son tiempo de sobra para hacer algo realmente espectacular”, declaró el presidente en el programa “Meet the Press with Kristen Welker” de la NBC, en una entrevista grabada el viernes.

“No estoy considerando eso”, añadió al ser preguntado sobre si se le ha presentado alguna teoría legal sobre la enmienda de la Constitución.

La Enmienda 22 de la Constitución, ratificada en 1951, establece: “Ninguna persona será elegida para el cargo de Presidente más de dos veces”.

A finales del mes pasado, la Organización Trump comenzó a vender gorras con la leyenda “Trump 2028”, ya que el presidente ha insinuado con frecuencia que buscará un tercer mandato.

En enero, durante un mitin en Nevada, mencionó que “será el mayor honor de mi vida servir, no una, sino dos, tres o cuatro veces”, aparentemente bromeando. Más tarde aclaró: “No, serviré dos veces. Durante los próximos cuatro años, no descansaré”. Semanas después, Trump preguntó a sus seguidores durante un evento del Mes de la Historia Negra en la Casa Blanca si debería volver a presentarse, lo que provocó cánticos de “¡Cuatro años más!”.

En la entrevista de la NBC, también le preguntaron al presidente sobre quiénes considera sus posibles sucesores, y afirmó que su vicepresidente, J.D. Vance, está haciendo un “trabajo fantástico” y que su secretario de Estado y ahora asesor interino de Seguridad Nacional es “magnífico”.

“J.D. está haciendo un trabajo fantástico”, dijo el presidente. “Marco es genial. Hay muchos que son geniales”. Yo también veo una gran unidad. Pero, sin duda, si alguien fuera vicepresidente, si fuera destacado, supongo que tendría una ventaja.

“Tenemos mucha gente buena en este partido”, añadió el presidente.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.