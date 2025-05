Trump actúa como si fuera su elección obedecer o no la Constitución

Los estadounidenses están aprendiendo lo que es vivir con un presidente que no ve restricciones a sus acciones y que…

Los estadounidenses están aprendiendo lo que es vivir con un presidente que no ve restricciones a sus acciones y que aparentemente no teme pagar ningún precio por ellas.

En una serie de recientes medidas políticas, desafíos legales, comentarios y entrevistas, Donald Trump está demostrando que se está deshaciendo de las últimas limitaciones de la costumbre y de la antigua comprensión del público sobre cómo debe comportarse un presidente.

En una entrevista con “Meet the Press with Kristen Welker” de la NBC que se emitió íntegramente este domingo, Trump dijo, por ejemplo, “ No sé” cuando se le preguntó si necesita respetar la Constitución, tres meses después de haber jurado hacerlo.

Como siempre, los ataques de Trump y sus amplias iniciativas políticas parecían encaminadas a quebrantar la normalidad y tomar por sorpresa a los enemigos, al tiempo que creaban miedo y la impresión de un impulso imparable entre sus críticos.

Trump también rinde homenaje a sus simpatizantes, encantados con su ataque a lo que consideran un estamento político, jurídico, educativo, mediático y militar desdeñoso y dominado por los liberales. Sus principales asesores argumentan que sus acciones extremas se justifican por su victoria electoral y sus resultados, por ejemplo, al frenar los cruces fronterizos del sur.

Pero la conducta de Trump también apunta a posibles resultados más oscuros de una segunda presidencia alimentada por su creencia de que tiene un poder casi incontrolable después de un segundo triunfo electoral que siguió a su desafío a los problemas legales personales y a dos intentos de asesinato.

El gobierno desafía repetidamente a los tribunales federales, en un caso incluso a la Corte Suprema, por el destino de un migrante indocumentado cuyo regreso le ordenó “facilitar”. Mientras tanto, Trump ejerce un amplio poder ejecutivo contra instituciones que pretende silenciar, como bufetes de abogados y universidades.

Y su sentido de omnipotencia personal a veces parece estar llevando al país hacia el autoritarismo. Declaró en la NBC que no estaba considerando postularse para un tercer mandato en 2028, como si fuera una decisión personal obedecer la Constitución, de la que depende la democracia estadounidense.

El talento de Trump para trolear también refleja su arrogancia y su búsqueda del máximo poder.

Una imagen compuesta que compartió en Truth Social, donde aparece con la vestimenta papal, seguramente pretendía enfurecer a los críticos, de quienes sus seguidores podrían burlarse por su falta de sentido del humor, una estrategia familiar de MAGA. Pero la imagen, ofensiva para los católicos romanos, quienes ven al papa como el guardián de las llaves del Reino de los Cielos, es un guiño cómplice a las afirmaciones de infalibilidad de Trump. También se compartió en la cuenta X de la Casa Blanca, convirtiéndose así en uno de los documentos oficiales más extraordinarios jamás emitidos por el gobierno de Estados Unidos.

Y el plan de Trump de realizar un gran desfile militar para celebrar el 250º aniversario del Ejército en junio puede ser otra señal de que está adoptando el kitsch de un dictador.

Es probable que el evento genere escrutinio más allá del costo de trasladar toneladas de costosas formaciones de tropas y aeronaves en un momento en que la administración está desmantelando el gobierno federal para ahorrar dinero. Trump ha deseado un espectáculo así desde que asistió al Día de la Bastilla en el día nacional de Francia durante su primer mandato. Pero se espera que este desfile tenga lugar el día del cumpleaños del comandante en jefe en junio.

Los monarcas celebran sus cumpleaños con espectáculos militares, pero los presidentes de Estados Unidos modernos han tendido a evitar este tipo de muestras de adulación personal que difuminan la idea de que las tropas en una república sirven al pueblo y no a un gobernante omnipotente. Estados Unidos tampoco ha sentido la necesidad de alardear de su poder en los festejos propagandísticos preferidos por los líderes de la antigua Unión Soviética y Corea del Norte. Pero Trump declaró en la NBC: «Tenemos los mejores misiles del mundo. Tenemos los mejores submarinos del mundo. Tenemos los mejores tanques del ejército del mundo». Añadió: “Tenemos las mejores armas del mundo. Y lo vamos a celebrar”.

Esto era característico de un cliché cada vez más extendido en la administración: insinuar que quienes se sienten incómodos ante tales demostraciones de poder presidencial son antipatriotas, hostiles a los militares o carentes de sentido del humor. Esto le permite desestimar cualquier preocupación sobre el incesante afán de Trump por aferrarse a cualquier símbolo de soberanía.

Pero los intentos de Trump de apoderarse del poder también pueden estar debilitando sus instintos políticos.

Si bien sus políticas arancelarias buscan traer empleos y la manufactura de vuelta a casa y ayudar a los trabajadores estadounidenses, parece cada vez más ajeno a su impacto en la gente común. Esta desconexión, compartida por otros multimillonarios de su gabinete, podría tener implicaciones peligrosas para su propia fortuna política y para los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, por no mencionar la economía en general.

Por ejemplo, un par de días después de advertir que los niños estadounidenses podrían tener que conformarse con menos muñecas y más caras debido a su guerra comercial con China, Trump insinuó en la entrevista con la NBC que la economía estaría “bien” incluso si entraba en recesión. También desestimó el impacto de la inminente escasez en la cadena de suministro en la población. “No necesitan tener 250 lápices. Pueden tener cinco”, dijo Trump.

Las implicaciones de la guerra comercial con China van más allá de lápices y muñecas. A menos que se produzca un avance inminente, los consumidores estadounidenses perderán el acceso a muchos productos asequibles y abundantes, como artículos deportivos, calzado y ropa. Esto ejercerá una enorme presión sobre los presupuestos familiares. Mientras tanto, las pequeñas empresas que dependen de la importación de dichos productos podrían quebrar.

No es la primera vez que Trump parece ajeno a las dificultades de las familias comunes. Insiste en que ha bajado los precios de los alimentos después de que el costo de la vida fuera un problema importante en las elecciones de 2024. Pero cualquier comprador estadounidense que vaya al supermercado sabe que eso no es cierto .

Y Trump insistió en una entrevista con Time en que “he cerrado 200 acuerdos” con países que buscan evitar aranceles. A pesar de las constantes promesas de pactos comerciales inminentes que transformarán la economía estadounidense, la administración aún no ha anunciado ninguno.

La cuestión del control que tiene el presidente sobre la realidad es importante y adquiere un peso adicional dados los ataques previos de Trump al expresidente Joe Biden sobre su edad y su cognición.

Estas preocupaciones no se disiparán con una respuesta inusual en su entrevista con la NBC. “Perdimos entre 5 y 6 mil millones de dólares al día con Biden. Entre 5 y 6 mil millones”, le dijo a Kristen Welker, y luego explicó su arancel del 145 % a China: “Básicamente, hemos cortado las relaciones comerciales al imponer un arancel tan alto. Y no hay problema. Hemos decidido dejarlo de golpe. Eso significa que no estamos perdiendo”. En otras palabras, Trump ha reducido el déficit comercial con China al detener el comercio por completo, una opción catastrófica que podría dejar una profunda huella en la economía estadounidense.

El presidente se sale con la suya con estas demostraciones de gobernar por capricho porque aprendió de su primer mandato y nombró a nuevos funcionarios que no lo desafiarán. En un espectáculo televisado de adulación la semana pasada, los miembros de su gabinete demostraron que entienden que su función es elogiarlo. Y los republicanos del Congreso renunciaron a su poder para controlarlo.

“No quiero disminuir la influencia del presidente Trump debilitándolo en absoluto”, declaró el senador republicano de Wisconsin, Ron Johnson, a Jake Tapper de CNN en “State of the Union” este domingo. “El presidente Trump tiene una estrategia de negociación, un estilo de negociación. Creo que está desestabilizando al mundo entero”.

El senador demócrata Mark Warner le dijo a Tapper que, si bien los republicanos estaban dispuestos a aceptar públicamente el mantra de “confiar en Trump”, en privado estaban cada vez más preocupados. Respecto a los intentos del presidente de socavar la imagen de la comunidad de inteligencia, por ejemplo, el senador de Virginia dijo: “Un miembro me dijo: ‘Mark, pareces nuestra conciencia’. No quiero ser tu conciencia”.

Warner añadió: «Creo que estamos cerca de que den un paso al frente… Pero el problema será cuánto daño estructural se causará antes de que mis amigos republicanos encuentren su voz y expresen públicamente lo que ya dicen en privado».

Los presidentes tienen incluso más poder en política exterior que en política interna.

Y Trump planea usarlo.

Al preguntársele si usaría la fuerza para llevar a cabo sus planes expansionistas en Groenlandia, Trump declaró a la NBC : «No lo descarto. No digo que lo vaya a hacer, pero no descarto nada. No, ahí no. Necesitamos Groenlandia con urgencia».

La masa continental ártica es un territorio autónomo dentro del reino de Dinamarca. Por lo tanto, una invasión estadounidense no sería simplemente ilegal. Implicaría la anexión forzosa de territorio bajo la jurisdicción de un miembro de la OTAN por parte del país que antaño fue el bastión de la alianza.

Los canadienses, que acaban de votar en unas elecciones marcadas por las exigencias de Trump de unirse a EE.UU. como el estado número 51, sin duda se sentirán aliviados al saber que no deben temer una ofensiva relámpago estadounidense. “No lo veo con Canadá. Simplemente no lo veo, para ser sincero”, le dijo Trump a Welker.

Como ocurre con muchas de las aspiraciones más descabelladas de Trump, sus partidarios sostienen que los críticos lo sacan de contexto e ignoran el genio negociador que hay detrás de sus posiciones extremas.

Fue noticia que Trump descartara el uso de la fuerza contra Canadá. Esto demuestra por sí solo cómo su segundo mandato ha revertido normas internacionales, legales y constitucionales de larga data.

