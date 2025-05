Troccoli: “Habla mal del sistema que los jubilados tengan que recurrir a la Justicia para reclamar”

(CNN Radio Argentina) — El abogado previsional Adrián Troccoli se refirió este martes en Regreso CNN, con Mariana Arias y…

(CNN Radio Argentina) — El abogado previsional Adrián Troccoli se refirió este martes en Regreso CNN, con Mariana Arias y Pepe Gil Vidal, al reciente fallo judicial que declaró inconstitucional la ley de movilidad de 2020 y ordenó un reajuste en los haberes de los jubilados.

“Habla mal del sistema que los jubilados tengan que recurrir a la Justicia para reclamar y ese es el problema”, aseguró Troccoli, quien advirtió que si la Corte Suprema ratifica los fallos de primera y segunda instancia, “los jubilados volverían a ganar lo que se comió la inflación desde el gobierno de Alberto Fernández hasta la fecha”.

El especialista explicó el impacto que tuvo la inflación en los ingresos previsionales: “Los que cobran el bono de 70 mil pesos perdieron un 15%, y quienes no lo cobran perdieron un 50% de la jubilación; a estos les comieron la mitad de la jubilación”.

Consultado sobre una reforma del sistema previsional, Troccoli reconoció: “Es cierto que tener un sistema con casi 70 y pico por ciento, tres cuartas partes, que no realizó los aportes necesarios, es difícil de que sea viable. Pensemos que no somos Holanda, que no tenemos un pozo de petróleo a nombre del Estado para pagarle, estamos complicados. Eso es cierto”.

Además, señaló que la distribución actual de los recursos previsionales es desigual: “Están dividiendo la torta de las jubilaciones entre gente que no aportó y eso hace más difícil la distribución del gasto público de una manera razonable”.

En ese sentido, recordó lo sucedido en 2006 con el fallo Badaro: “La Corte dijo que había que pagar Badaro, que había dado un 88% de diferencia. En ese momento también se habían habilitado muchísimas jubilaciones, entonces el sistema daba para repartir entre más, pero no darle a los que habían aportado lo que correspondía. Es probable que esto se repita”.

Sobre una eventual reforma, fue cauto: “Por ahora reforma no vamos a tener, sí puede haber algún parche”. Y añadió: “Si después de 20 años el sistema sigue sin funcionar, 20 años de moratoria, me parece que por ese lado no va. El Ejecutivo sin lugar a dudas no quiere plasmar una nueva moratoria”.

En ese contexto, explicó que podría pensarse en un esquema de tres prestaciones: “Los que efectivamente aportaron, cosa que habría de mejorar, lo digo en condicional, futuro lejanísimo; la PUAM, que es la Prestación Universal para Adultos Mayores, que realmente es muy mala, es el 80% de la mínima; y los que están en el medio, alguien que tiene 20 y pico años de aporte, decir, bueno, se merece más que la PUAM y menos que una jubilación completa”. Según Troccoli, “este es el único parchecito que puede tener sentido y solo en la medida que sea poco perjudicial para el presupuesto”.

En relación con una posible vuelta del sistema de AFJP, fue claro: “No es una salida, creo yo. Yo creo que tiene que haber una pata de financiamiento privado, esto es ahora una posibilidad de que la gente que tiene haberes más altos o ingresos más altos pueda recurrir a otro lado”.

También afirmó que el gobierno buscaría fomentar el mercado de capitales: “Quiere generar un mercado de capitales que en la Argentina no tenemos y nos vendría genial”. Y aclaró: “Esto no significa que sea buena idea crear las AFJP. En general, la mayoría de los países que tienen un sistema parcialmente privado lo vuelcan al mercado interno”.

En ese marco, recordó: “Las AFJP no fueron armadas a conciencia. Tenían algunas cosas buenas, no funcionaron y hubo bastante descontrol”.

Finalmente, consideró que no hay condiciones políticas para reflotar ese modelo: “No es momento político para generar algo así en la Argentina. Y creo que el gobierno va a agarrar sí por el lado de permitir desgravar de Ganancias ahorros en seguros de vida o seguros de capitalización con cobertura fallecimiento. Esto permitiría muy lentamente generar este mercado de capitales, pero no volver a las AFJP”.

