El “silencio” de EE.UU. anima a Putin, dice Zelensky, tras el mayor ataque aéreo lanzado por Rusia en Ucrania; Trump responde

Rusia lanzó durante la noche su mayor ataque aéreo de su guerra de tres años contra Ucrania, atacando la capital…

Rusia lanzó durante la noche su mayor ataque aéreo de su guerra de tres años contra Ucrania, atacando la capital y otras regiones con misiles y drones por segunda noche consecutiva, lo que llevó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a reprochar a Estados Unidos por su “silencio”.

Al menos 12 personas murieron en Ucrania, incluidos niños, según informaron las autoridades. Decenas de personas más resultaron heridas.

Entre los fallecidos había tres niños de una misma familia en la región de Zhytomyr —al oeste de Kyiv—, según informó el ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko. Dijo que los padres fueron hospitalizados y que la madre se encuentra en estado grave.

La escuela de los niños expresó sus condolencias en Facebook. “Estamos de luto. Toda la familia escolar… Inclinamos la cabeza con tristeza”, publicó.

Rusia ha estado intensificando sus bombardeos aéreos sobre Ucrania mientras aumenta la presión internacional sobre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que acepte una propuesta de alto el fuego.

“Cada uno de estos ataques terroristas por parte de Rusia es una razón suficiente para imponer nuevas sanciones contra Rusia. Rusia está prolongando esta guerra y continúa matando todos los días”, dijo Zelensky en una publicación en Telegram la mañana del domingo.

“El mundo puede irse de vacaciones, pero la guerra continúa, sin importar si es fin de semana o día laborable. Esto no puede ser ignorado. El silencio de Estados Unidos, y el silencio de otros en el mundo, solo anima a Putin”, continuó.

Más tarde el domingo, el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump para Ucrania y Rusia, Keith Kellogg, calificó los ataques de Rusia durante la noche como una “clara violación de los Protocolos de Paz de Ginebra de 1977 diseñados para proteger a los inocentes”.

“Estos ataques son vergonzosos. Detengan la matanza. Alto el fuego ya”, dijo Kellogg en una publicación en X.

El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo el domingo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se ha vuelto completamente LOCO.

“Siempre he tenido una muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto completamente LOCO! Está matando a mucha gente innecesariamente, y no me refiero solo a soldados. Se están disparando misiles y drones contra ciudades de Ucrania sin ningún motivo”, publicó Trump en Truth Social, horas después de declarar a la prensa: “No estoy contento con lo que Putin está haciendo. Está matando a mucha gente, y no sé qué rayos le pasó a Putin”.

En su publicación, el mandatario estadounidense dirigió sus críticas al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien dijo el domingo por la mañana que el “silencio de Estados Unidos” alienta a Putin a continuar su ofensiva.

“Asimismo, el presidente Zelensky no le hace ningún favor a su país al hablar como lo hace”, escribió Trump. “Todo lo que dice causa problemas; no me gusta, y más vale que pare”.

Trump también afirmó a la prensa el domingo por la noche que está considerando “totalmente” sanciones adicionales contra Rusia, algo que Zelensky ha impulsado. Trump había dicho previamente que no se sumaría a ninguna nueva sanción porque creía que “existe una posibilidad” de progreso, pero comentó que eso podría cambiar.

Trump se declaró “muy sorprendido” por el ataque aéreo, aunque hace apenas una semana, Rusia lanzó su mayor ataque con drones contra Ucrania, un día antes de que Putin y Trump hablaran por teléfono. “Estamos en plena conversación, y él está lanzando cohetes contra Kyiv y otras ciudades”, declaró Trump a la prensa en Nueva Jersey de camino a Washington.

El ataque durante la noche del sábado al domingo se produjo a pesar del mayor intercambio de prisioneros de la guerra, un raro momento de cooperación en un conflicto brutal que muestra pocas señales de terminar.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que se lanzaron 367 armas de ataque aéreo (69 misiles y 298 drones) desde 22 puntos de Ucrania durante la noche y hasta el domingo. Añadió que 47 de esos misiles y 266 drones fueron interceptados.

El anterior ataque aéreo récord de Rusia contra Ucrania tuvo lugar el fin de semana pasado, cuando Rusia lanzó 273 drones en una noche .

“Una mañana de domingo difícil en Ucrania tras una noche sin dormir. El ataque aéreo ruso más masivo en muchas semanas duró toda la noche”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, en una publicación en la red social X.

En la capital, Kyiv, las sirenas antiaéreas sonaron durante horas y se advirtió a los residentes que permanecieran en los refugios en las primeras horas del domingo, ya que las autoridades informaron que la ciudad enfrentaba una segunda noche consecutiva de ataques con drones y misiles. Edificios civiles en varios distritos resultaron dañados mientras Rusia lanzaba un ataque con drones y cohetes, según informaron las autoridades.

El asalto nocturno se produjo un día después de otra oleada de ataques rusos, que dejó al menos 13 muertos.

Desde el inicio de ese intercambio, los ataques rusos se han dirigido a regiones de toda Ucrania, siendo el “foco principal” la capital, Kyiv, según la Fuerza Aérea de Ucrania.

Más de 600 prisioneros rusos y ucranianos fueron liberados el domingo, en la fase final del intercambio de prisioneros de 1.000 por 1.000 que ambas partes habían acordado: el único resultado significativo de la reunión entre Kyiv y Moscú en Estambul la semana pasada.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que 303 militares rusos fueron intercambiados por la misma cantidad de prisioneros de guerra ucranianos.

Videos publicados en redes sociales por Zelensky y otros funcionarios muestran a cientos de hombres ucranianos liberados, con la cabeza rapada, llamando por teléfono a sus seres queridos mientras se envuelven en banderas de Ucrania. Un video publicado por el defensor del pueblo del país muestra a tres hombres disfrutando de chocolate.

Más de 600 prisioneros fueron liberados el sábado y casi 800 personas fueron liberadas el viernes durante las fases iniciales del intercambio.

Zelensky dijo el domingo que estaba “agradecido con el equipo que trabajó sin descanso para lograr con éxito este intercambio”.

La reunión en Estambul fue propuesta inicialmente por Putin en respuesta a un ultimátum de alto el fuego o sanciones impuesto a Moscú por los aliados europeos de Kyiv, lo que muchos vieron como un intento evidente del líder del Kremlin de distraer y ganar tiempo.

Kyiv esperaba que esas conversaciones ayudaran a reducir sus bajas, pero desde entonces Rusia ha intensificado sus bombardeos.

“Sin una presión verdaderamente fuerte sobre el liderazgo ruso, esta brutalidad no podrá detenerse”, dijo Zelensky el domingo, haciendo un llamado a Estados Unidos y Europa para que impongan nuevas sanciones.

Mientras tanto, Rusia afirmó que también fue atacada por drones ucranianos el domingo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha dicho que no se unirá a ninguna nueva sanción contra Rusia porque cree que “existe una posibilidad” de avanzar, aunque señaló que eso podría cambiar. También ha mencionado posibles incentivos económicos si la guerra concluye, pero el más reciente ataque ruso refuerza la sensación, tanto en Kyiv como entre sus aliados, de que el comercio con Estados Unidos no es una prioridad para Putin.

El Ministerio de Defensa de Rusia declaró el domingo haber interceptado o destruido alrededor de 100 drones de ataque, según informó Reuters. La mayoría de los drones destruidos sobrevolaban las regiones central y sur de Rusia, incluidos 13 en las regiones de Moscú y Tver, según informó el ministerio.

El Ministerio de Defensa afirmó un día antes haber destruido 94 vehículos aéreos no tripulados ucranianos sobre territorio ruso, principalmente en las regiones de Bélgorod y Briansk. Algunos vehículos aéreos no tripulados también fueron derribados sobre las regiones de Kursk, Lípetsk, Vorónezh y Tula, añadió.

El gobernador de la región de Tula, Dmitry Miliaev, dijo el sábado que tres personas resultaron heridas, incluidas dos que fueron hospitalizadas.

Esta historia ha sido actualizada.

Con información de Ivana Kottasová, Kathleen Magramo, Victoria Butenko, Ross Adkin, Kevin Liptak, Jeff Zeleny y Svitlana Vlasova

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.