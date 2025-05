¿Quién es William Scull, el boxeador que enfrentará al Canelo en Arabia Saudita?

El cubano William Scull es el próximo rival del boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y, si bien para muchos es…

El cubano William Scull es el próximo rival del boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y, si bien para muchos es un desconocido por haber tenido la mayoría de sus combates como profesional en Argentina y Alemania, el púgil nacido en la provincia de Matanzas e invicto en el peso supermediano es el actual campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo.

A nivel boxístico, la pelea del 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita, es el reto más grande en la carrera de Scull, ya que Álvarez es el actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), además de ser considerado por muchos la cara del boxeo moderno.

No obstante, si bien este combate es una oportunidad para que Canelo recupere el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que perdió en septiembre de 2024 tras no enfrentarse en ese momento a Scull —poseedor actual del cinturón—, para el cubano es la oportunidad soñada para que lo conozcan en todo el mundo por lo mediático de su rival.

“Estuve en shock como dos o tres días que no me lo creía. Las redes sociales reventaban por todos lados y la verdad que yo no me lo creía. Mi mamá, mi familia, todo el mundo contento. Pero yo todavía no había caído, hasta que llegó un momento que dije: lo logramos”, dijo Scull desde Mallorca, España, por Zoom a CNN.

Scull, que cuenta con un récord invicto de 23-0 y viene de derrotar a Vladimir Shishkin en octubre en una pelea celebrada en Alemania por el título mundial supermediano de IBF, comenzó su carrera profesional a finales de 2016 en Argentina porque fue el lugar, que, como él mismo dice, le dio la primera oportunidad.

“Tengo que agradecer a un argentino que me ofreció conocer su país por un mes. Me gustó el boxeo profesional y de ahí se fueron dando las cosas”, contó el púgil de 32 años a CNN. “Yo salí con una carta de invitación hacia Argentina, que fue donde se me lo logró dar. Todos los cubanos van para los Estados Unidos. Yo no tuve la posibilidad porque no era muy conocido y nunca me hicieron contrato de trabajo ni nada”. Luego de casi dos años en Argentina, surgió otro contrato que lo llevó a Alemania, un lugar que dice le gustaba desde que era niño en Cuba, pero que no escogió para trabajar, sino que “fue una oportunidad”.

Como oportunidad es la pelea de este 3 de mayo en la capital saudí que comenzará a las 6 a.m., hora local, en el ANB Arena y para la que Scull dice se ha preparado rigurosamente analizando a su rival, aun cuando no quiere revelar sus estrategias por la magnitud del combate.

“Canelo maneja las tres distancias: la larga, la corta, la media. Es fuerte, hay que trabajar sobre los errores que comete y tratar de no caer en su juego”, explica Scull. “Vamos a tener una guerra con un guerrero, con un boxeo de este gran nivel. La verdad que estoy muy feliz por el momento y por ser protagonista de una gran cartelera de esta magnitud”.

Una vez que se dio a conocer la pelea, el nacido en el poblado de Zorrilla, municipio Los Arabos en Matanzas, Cuba, pasó de ser un desconocido a un boxeador muy buscado en redes sociales.

“Todo el mundo quiere hablar contigo, saber cómo eres, de dónde vienes… Y tuve que dejar el teléfono, dejar las redes sociales porque no me dejaban concentrarme”, contó el púgil cubano.

Ahora sus cuentas en redes sociales las maneja otra persona y así el púgil que comenzó en el deporte jugando béisbol tiene tiempo para prepararse y demostrar de qué está hecho. Sin embargo, más allá de que esta pelea significa mucho para él y su estatus como boxeador, Scull considera que su pelea más grande hasta ahora fue poder salir de Cuba y dejar allá a su madre. En Argentina tiene un hijo y su vida, de momento, la vive en Mallorca, España, donde espera comprarle una casa a su mamá con el dinero de la pelea.

“Nunca hemos tenido la posibilidad de tener una casa propia. Yo espero darle ese mayor logro a mi mamá, que tenga su propia casa y, bueno, me gustaría que fuera aquí en España, que ya yo vivo aquí”, expresó Scull.

Con esta pelea el tapatío aspira a unificar una vez más los títulos supermedianos. El cubano busca dar la sorpresa.

“He tenido una larga historia como boxeador, y sí, soy un boxeador desconocido, pero le he ganado a todo el mundo. Soy campeón mundial, tengo foja de 23-0 con 9 KO y sé hacer todo lo que no han podido las personas que Canelo les ha ganado. Eso es lo que me ofrezco a hacer”, sentenció el púgil cubano.

Scull ya no es un desconocido y busca quitarle el trono al “rey” Canelo.

