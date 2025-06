¿Qué se rompió en la vida de Ángela Aguilar? La cantante lo revela

Al recibir este año el premio Breakthrough, con el que la revista Billboard destaca a artistas de gran proyección y…

Al recibir este año el premio Breakthrough, con el que la revista Billboard destaca a artistas de gran proyección y que además labran el camino a nuevas figuras femeninas, la cantante Ángela Aguilar habló de lo mucho que este reconocimiento significaba, ya que “este año casi me rompe”, dijo.

Dos meses después de ese emotivo discurso, en el que también jóvenes figuras como la cantante Gracie Abrams le rindieron una ovación de pie, Aguilar contesta a CNN qué fue eso que casi se rompe.

“Muchas ilusiones, mucha inocencia… Mucha verdad, o sea, falsa verdad y creo que me rompió también este sentimiento de no saber a dónde iba después de esto”, responde.

“Por ejemplo, en mi (nuevo) disco canté una canción que se llama ‘Lágrimas en mi garganta’ y esa es una canción que la puedes interpretar como para un desamor, pero esa canción yo la escribí para mí… y para mi carrera”, agrega Aguilar.

Esta canción cierra su recién estrenado disco, titulado “Nadie se va como llegó”, de doce temas escritos por varios autores y en dos de los cuales Aguilar colaboró como compositora, como fue el caso de “Lágrimas”.

“Aquello que me hizo feliz, hoy me hace llover los ojos. Y ya me cansé que me digan ‘Todo va a estar bien’. Eso lo sé, pero también sé que siempre me va a doler”, dice la letra de este tema.

“Fue una forma de liberarme a través de la música”, añadió la artista de 21 años. “Y decir lo que yo tenía que decir sin (hacer) una entrevista, un podcast. Esta es mi música y yo me sé expresar a través de eso. Entonces creo que sí, este último año casi me rompe y creo que como siempre lo he comprobado, la música me salva”, explica la joven, miembro de la llamada Dinastía Aguilar de grandes intérpretes de la música popular mexicana.

Los detalles sobre su relación con el también cantante y líder del género regional mexicano Christian Nodal han sido objeto de gran interés por parte del público y la prensa sensacionalista.

Depende de quien hable o se exprese sobre el tema, Aguilar puede o no salir bien parada. Buscar su nombre en la red social X es como una dura prueba de autoestima debido a los comentarios que sobre ella escriben sus detractores.

“Por eso me gusta hablar sobre los migrantes, por eso me gusta hablar sobre la salud mental, por eso me gusta ser honesta, por eso me gusta sacar mi música”, añade Aguilar, quien en julio cumplirá un año de casada con Nodal.

“Yo creo que si hay más personas que ponen su granito de arena, podemos empezar a ver un cambio porque se va a empezar a volver no-cool echar hate (odio). Ahorita es muy cool, pero quizás en un futuro ya no. Y creo que estamos acercándonos a eso, a cancelar ya la cultura de la cancelación”, sugiere.

“Las notas buenas son las que menos venden. Las notas malas son las que más venden. ¿Entonces qué va a pasar? Es un ciclo de odio… Al final del día yo siento que el público merece honestidad”, concluye Aguilar.

