Qué ocurrió en el segundo día de testimonio de Cassie Ventura en el juicio de Sean “Diddy” Combs

Después de estar en el centro de atención durante unas nueve horas en dos días, Cassie Ventura terminó con el interrogatorio directo de los fiscales.

A continuación, viene el contrainterrogatorio del equipo de defensa de Sean “Diddy” Combs.

Basándose en su testimonio del día anterior, el miércoles la cantante pop de 38 años, que está embarazada, describió con detalles perturbadores lo que sucedió después de su agresión en 2016 en un hotel de Los Ángeles, ofreció pruebas visuales de otras presuntas agresiones, reconoció que resolvió una demanda civil por US$ 20 millones y explicó al jurado por qué decidió hablar.

“No puedo cargar con esto más”, dijo. “No puedo soportar la vergüenza, la culpa, la forma en que… la forma en que me inculcaron tratar a las personas como si fueran desechables. Lo correcto está bien, lo incorrecto está mal. Estoy aquí para hacer lo correcto”.

Ventura es la testigo estrella de la fiscalía y su testimonio es clave para los cargos contra el magnate del hip-hop. Combs se ha declarado inocente de los cargos de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y transporte para participar en la prostitución. Si es condenado, podría enfrentar una sentencia de hasta cadena perpetua.

Los fiscales han dicho que Combs y su círculo cercano usaron amenazas, violencia, drogas, sobornos, incendios provocados, secuestros y mentiras para coaccionar a Ventura y a otra mujer a participar en fiestas sexuales impulsadas por drogas conocidas como “Freak Offs” y para proteger la reputación del magnate de la música.

La defensa reconoció que Combs ha sido violento con exnovias y tiene una vida sexual “diferente”. Sin embargo, dijeron que las mujeres consintieron en estos arreglos sexuales y señalaron que fue acusado de crimen organizado y tráfico sexual, no de violencia doméstica.

Aquí están los puntos clave del testimonio del miércoles.

La evidencia central en el caso ha sido el video de vigilancia de Combs golpeando a Ventura en un hotel de Los Ángeles en marzo de 2016, y el miércoles, Ventura proporcionó más detalles sobre lo que sucedió inmediatamente después.

Ella dejó el hotel y tomó un Uber a casa mientras Combs le enviaba una serie de mensajes de texto, diciendo “llámame”, “tengo 6 hijos” y afirmando que estaba siendo arrestado, de acuerdo con los mensajes de texto leídos en voz alta en el tribunal.

“Tengo un ojo morado y un labio hinchado. Estás enfermo por pensar que está bien hacer lo que has hecho, por favor mantente lejos de mí”, escribió en un mensaje.

“Si no contestas, nunca volverás a escuchar mi voz”, escribió él.

La amiga de Ventura llamó a la policía, y Ventura habló con ellos, pero “no estaba lista” para nombrar a Combs, testificó.

“En ese momento simplemente no quería lastimarlo de esa manera. Era demasiado lo que estaba pasando”, afirmó.

El video de la agresión fue publicado por primera vez por CNN el año pasado. El jurado ha visto el video de vigilancia de la agresión al menos seis veces hasta ahora.

Ventura dijo que sufrió heridas y otros problemas médicos por los “Freak Offs” y por las agresiones de Combs, y el jurado vio algunas de ellas en fotografíass en tiempo real y una cicatriz en la ceja.

Al jurado se le mostraron dos fotos tipo selfie de Ventura que, según ella, fueron tomadas en el viaje en Uber a casa desde el hotel en marzo de 2016. Tenía un “labio hinchado” y llevaba gafas de sol “porque tenía un ojo morado debajo”, testificó.

La agresión en el hotel ocurrió justo antes de que Ventura asistiera al estreno de la película “The Perfect Match”. Los fiscales mostraron al jurado una foto de Ventura vestida con un vestido de gala y usando grandes gafas de sol negras que, según ella, eran para ocultar su ojo morado, y mostraron una foto de Ventura y Combs en el estreno en la que algunas de sus lesiones aún eran visibles.

“Tenía moretones en mi cuerpo que no estaban completamente cubiertos por el maquillaje”, testificó Ventura. “Tenía bastante maquillaje en mi cara”.

Además, Ventura mostró al jurado una cicatriz en su ceja que, según ella, se produjo después de que Combs la arrojara contra la esquina de una cama en 2013. Ventura envió una imagen de la lesión a Combs ese día con el texto: “Para que recuerdes”.

El jurado también vio fotos de las lesiones que Ventura sufrió por un altercado en diciembre de 2011 y fotos de ella con un ojo morado mayormente oculto por gafas de sol en Jamaica en 2013 o 2014.

Los “Freak Offs” —y las drogas que tomó para soportarlos— le causaron problemas gastrointestinales, llagas en la boca e infecciones urinarias frecuentes, testificó. Se volvió “muy dependiente de los opiáceos” durante la relación y eventualmente fue a rehabilitación, testificó.

En 2023, sufrió horribles flashbacks y tuvo pensamientos suicidas, según testificó. Intentó cruzar el tráfico, pero su esposo la detuvo, declaró mientras rompía a llorar.

El 16 de noviembre de 2023, Ventura presentó una demanda explosiva contra Combs alegando que la agredió, violó y traficó sexualmente. Combs negó las acusaciones, y los dos resolvieron la demanda un día después. No obstante, su demanda desencadenó una serie de otras demandas civiles contra Combs alegando irregularidades.

En el tribunal el miércoles, dijo que el acuerdo fue por US$ 20 millones.

A principios de ese año, Ventura había escrito un libro sobre su experiencia con Combs, se lo envió al rapero a través de un abogado y le dijo que podía comprar los derechos por US$ 30 millones.

“Quería una compensación por el tiempo, el dolor, los muchos, muchos años que pasé tratando de arreglar mi vida”, dijo.

La cantidad de ocho cifras probablemente será clave para el intento de la defensa de cuestionar los motivos de Ventura. En las declaraciones de apertura, el abogado defensor Teny Geragos señaló que algunos de los acusadores “fueron a un abogado civil para obtener dinero” en lugar de acudir a las fuerzas del orden.

Aunque Ventura no se defendió contra Combs durante la agresión en el hotel en 2016, testificó que hubo otras ocasiones en las que sí lo hizo, particularmente al comienzo de su relación.

“Aprendí que podría escalar más la pelea y empeorar la situación para mí”, dijo.

Defenderse “lo haría más violento, lo haría más fuerte, lo haría querer empujarme más en esa situación”, dijo Ventura.

Testificó que hubo ocasiones en las que ella inició peleas físicas con Combs, pero nunca vio lesiones en él después.

Después de una fiesta en un club en Los Ángeles, Combs la llamó “zo**a o pe**a” cuando subieron al auto, y ella, en estado de ebriedad, lo golpeó en la cara, dijo. Combs luego la golpeó y le pisoteó la cara mientras ella yacía en el suelo del vehículo, testificó Ventura. Intentó huir, pero la seguridad de Combs la alcanzó y la llevó a la casa, testificó.

“(Yo) simplemente no me veía para nada como yo misma, solo nudos y sangrado, todo hinchado. Me veía horrible”, dijo.

Combs le dijo que tenía que “escaparse de la casa” e ir con seguridad a quedarse en un hotel, afirmó. Se coló en el hotel “cubierta, porque nadie podía verme así”, y se quedó allí durante una semana, añadió.

Ventura testificó que no pensaba que fuera “seguro” para ella intentar irse.

“Entendía las capacidades de Sean, su acceso a armas y las amenazas que hizo antes de eso”, dijo.

Combs grabó videos de los “Freak Offs” y los usó como chantaje para amenazar y coaccionar a Ventura, de acuerdo con su testimonio.

En una ocasión, tuvieron una discusión en el Festival de Cine de Cannes, y en el vuelo de regreso él reprodujo videos de “Freak Offs” que ella pensaba que habían sido eliminados, testificó. Combs le dijo “que iba a avergonzarme y a publicarlos”, aseguró Ventura, una amenaza que supuestamente hacía con frecuencia.

Cuando aterrizaron de regreso en Nueva York, fueron a cenar y luego tuvieron un “Freak Off” a petición de él, testificó.

“Estaba dispuesta a hacer lo que fuera para que él no estuviera enojado conmigo y no me amenazara. Simplemente no quería sentir más miedo”, testificó. “Y era lo único en lo que él me hacía sentir que era buena”.

Los fiscales mostraron capturas de pantalla de videos sexualmente explícitos de los “Freak Offs” a Ventura y al jurado, pero no a los medios y al público.

Una jurado femenina soltó un profundo suspiro y descansó su mano sobre su pecho cuando una imagen fue colocada en el monitor frente a ella. Un jurado masculino miró la pantalla con una de las imágenes y sus ojos parecieron apartarse rápidamente. Otro jurado masculino escribió en su bloc de notas.

Los fiscales proporcionaron carpetas con más de media docena de imágenes de los videos de “Freak Off” al juez y al abogado de Combs. Las fotos no se colocaron en los monitores de las mesas de los abogados para evitar que alguien más las viera. Cuando se hizo referencia a una de las imágenes de una escort, Combs se inclinó sobre uno de sus abogados para ver mejor las imágenes en la carpeta.

El juez Arun Subramanian negó anteriormente una solicitud de los medios para que los videos e imágenes sexualmente explícitos se mostraran en el tribunal, diciendo que tenían el potencial de revictimizar a las personas en ellos.

En agosto de 2018, Ventura fue a cenar con Combs en Malibú para lo que pensó que era una “conversación de cierre”, ya que estaba saliendo con su ahora esposo en ese momento, testificó.

Combs fue juguetón y romántico durante la cena, recordó, y luego la llevó a casa.

En el estrado de los testigos, Ventura hizo una pausa prolongada antes de hablar: “Y luego me violó en mi sala de estar”, afirmó.

“Solo recuerdo llorar y decir ‘no’, pero fue muy rápido”, testificó.

Combs negó con la cabeza y empujó su silla hacia atrás desde la mesa de la defensa.

Fue íntima con Combs voluntariamente una vez más después de eso, dijo. Ella y Combs han tenido “algunas reuniones” desde que terminaron su relación en 2018, pero “nada fuera de lo común”, dijo.

Combs se lanzó contra Ventura con un sacacorchos entre los dedos durante un “Freak Off” en diciembre de 2011 cuando se enteró de que estaba saliendo con Scott Mescudi, también conocido como el rapero Kid Cudi, testificó.

Ella logró escapar de la habitación del hotel en ese momento, pero cuando habló con Combs más tarde en su casa, él la agredió nuevamente y amenazó con lastimarla a ella y a Kid Cudi, testificó Ventura.

“Me habló de videos que tenía y que iba a publicar, y que iba a lastimar a Scott y a mí”, dijo, agregando que los videos a los que se refería eran de los “Freak Offs”.

Ventura dijo que rompió con Kid Cudi poco después para mantenerlos a salvo.

Combs también le contó a Ventura que el automóvil de Kid Cudi explotaría en su entrada antes de que ocurriera. Poco después de que el automóvil del rapero explotara, Combs, Ventura y Kid Cudi se reunieron en Soho House para hablar sobre su relación.

Cuando Kid Cudi preguntó sobre su vehículo, testificó Ventura, Combs respondió: “¿Qué vehículo?” La reunión terminó rápidamente después de eso.

CNN se ha comunicado con los representantes de Kid Cudi para obtener comentarios este miércoles.

Ventura ofreció explicaciones desgarradoras de por qué no pudo decirle la verdad sobre su abuso a su madre durante tanto tiempo.

Después de una agresión, dijo que su madre leyó una descripción de una presunta agresión en línea que no incluía su nombre y se acercó para ver si se trataba de ella.

“No le dije la verdad a mi mamá porque me sentía avergonzada, pero también sentía que en ese momento no sabía lo que iba a pasar”, testificó. “No quería poner a mi madre en peligro de saber algo de esa magnitud”.

En diciembre de 2011, después de otra agresión, le dijo a su madre que era la primera vez que Combs la había abusado físicamente, y no mencionó nada sobre los “Freak Offs”, testificó.

“No podía lastimarla de esa manera. Simplemente no estaba lista para eso. Y también estaba aterrorizada. No es normal”, dijo Ventura.

¿Qué no era normal?, preguntó la fiscal adjunta de EE.UU. Emily Johnson.

“Estar constantemente llena de moretones por una persona que amas y que dice que te ama”, dijo Ventura. “No puedes justificarlo ante nadie. Especialmente no ante tu mamá”.

