Publican audio de la entrevista de Biden con el fiscal especial que lo describió como un “hombre mayor con una pobre memoria”

Axios publicó el viernes el audio de la entrevista del entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el ex fiscal especial Robert Hur en el marco de la investigación ya cerrada sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Biden.

La entrevista se convirtió en una de las partes más notables y políticamente controvertidas de la investigación de Hur, quien llegó a la conclusión de que no había pruebas suficientes para acusar a Biden de malversación criminal de documentos durante su vicepresidencia. En un informe final, Hur calificó a Biden, de 81 años en aquel momento, de “hombre mayor simpático y bienintencionado con una pobre memoria”.

Aunque las transcripciones de la entrevista de Biden con Hur se hicieron públicas el año pasado, estos extractos son los primeros audios de la entrevista que salen a la luz.

Un funcionario del Departamento de Justicia confirmó a CNN la autenticidad de las grabaciones.

Una vocera de Biden, Kelly Scully, declaró a CNN: “Las transcripciones fueron publicadas por el Gobierno de Biden hace más de un año. El audio no hace más que confirmar lo que ya era público”.

El audio llega cuando las preguntas sobre las capacidades físicas y mentales de Biden se han vuelto al centro de atención. Un libro de próxima publicación —”Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again”, de Jake Tapper, de CNN, y Alex Thompson, de Axios— detalla los signos del declive de Biden durante su mandato.

Biden se sentó para las entrevistas con Hur durante cinco horas en un lapso de dos días en el otoño de 2023 como parte de la investigación del fiscal especial sobre su manejo de material clasificado.

En un clip de casi cuatro minutos y medio publicado por Axios, se le preguntó a Biden dónde guardaba documentos sobre asuntos en los que estaba “trabajando activamente” después de dejar el cargo de vicepresidente en 2017. Biden hizo una larga pausa y dijo: “No lo sé”, y luego pasó a hablar de cosas aparentemente no relacionadas que sucedieron durante ese periodo, como las personas que lo animaban a presentarse a la presidencia en 2016. También tuvo problemas para recordar cuándo murió su hijo mayor, Beau, y necesitó la confirmación de los presentes en la sala.

“¿En qué mes murió Beau?”, preguntó Biden antes de hacer una pausa. “Oh, Dios, el 30 de mayo…”.

Dos personas terminaron la frase del entonces presidente: “2015”.

“¿Era 2015 cuando murió?”, volvió a preguntar Biden.

En un segundo clip de Axios, cuando se le pregunta a Biden si sabía que había guardado un memorando relacionado con Afganistán, primero responde: “No sé si lo sabía”. Pero cuando se le insistió, Biden dijo: “Supongo que quería guardarlo solo para la posteridad”.

Poco después, una persona del equipo de Biden intervino e intentó aclarar la respuesta del presidente.

“Me gustaría evitar, en aras de un registro limpio, entrar en áreas especulativas”, dijo la persona, y añadió: “Su recuerdo, tal y como yo lo entiendo, es que no recuerda haber tenido la intención específica de conservar este memorando después de dejar la vicepresidencia”.

En febrero del año pasado, Hur declinó presentar cargos contra Biden, pero en un informe final dijo que el expresidente “retuvo y divulgó voluntariamente material clasificado”. La parte políticamente más perjudicial de las conclusiones de Hur fue su caracterización del presidente como un “hombre mayor, bienintencionado y con una pobre memoria”, que probablemente convencería a un jurado en caso de ser procesado.

Biden y sus aliados rebatieron enérgicamente la caracterización de Hur como inexacta e injusta, e incluso se opusieron a que el fiscal especial dijera en su informe que no recordaba cuándo murió su hijo mayor, Beau.

Los republicanos de la Cámara de Representantes solicitaron documentos relacionados con la entrevista, incluidas transcripciones y grabaciones de audio, en su larga investigación sobre el juicio político a Biden, que finalmente se desvaneció.

El Departamento de Justicia facilitó al Congreso una transcripción de la entrevista, pero Biden hizo valer el privilegio ejecutivo sobre las grabaciones de audio. Los republicanos de la Cámara de Representantes votaron a favor de declarar en desacato al entonces secretario de Justicia, Merrick Garland, por negarse a entregar las grabaciones, pero el Departamento de Justicia se negó a presentar cargos por desacato en ese momento.

El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la prensa que la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y su equipo determinarían si el audio debía ser divulgado.

“Eso depende de Pam (Bondi) y del equipo. Realmente no he investigado”, dijo antes de partir de Abu Dabi. “Todo el mundo entiende su estado. Conozco a gente que tiene 89, 90, 92, 93 años y están literalmente perfectos. Pero Joe no era uno de ellos, y lo escondían mucho. Estaban realmente jugando. Y, ya sabes, no puedes hacer eso. Nuestro país está en juego”.

Altos cargos demócratas, incluidos varios posibles aspirantes para 2028, se han enfrentado a preguntas sobre las nuevas revelaciones del próximo libro de Tapper y Thompson, entre ellas si conocían el declive del expresidente. La nueva ronda de escrutinio se produce cuando el partido está ansioso por dejar atrás las elecciones de 2024 y centrarse en desplegar una oposición más contundente contra Trump de cara a la próxima elección.

El equipo de Biden rechazó las afirmaciones del libro. “Seguimos esperando cualquier cosa que demuestre que Joe Biden tuvo que tomar una decisión presidencial o que la seguridad nacional se vio amenazada o que fue incapaz de hacer su trabajo. De hecho, las pruebas apuntan a lo contrario: fue un presidente muy eficaz”, dijo un portavoz de Biden a CNN.

La semana pasada, en una entrevista en el programa “The View” de la cadena ABC, Biden, que ahora tiene 82 años, defendió su mandato y rechazó las afirmaciones de que experimentó un deterioro cognitivo significativo mientras ocupaba el cargo.

“Están equivocados”, dijo Biden la semana pasada. “No hay nada que lo sostenga”.

