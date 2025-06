CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 534¼ 538½ 531¼ 533¾ — ¼ Sep 549¼ 553¼ 545½ 548¼ — ½ Dec 572 576 568¼ 571 — ½ Mar 593¾ 596½ 589 591 —1¼ May 607¼ 609 601¼ 602¾ —1¾ Jul 616¼ 617 609½ 611½ —1½ Sep 627½ 627½ 621¾ 623¼ —2¼ Dec 643¾ 643¾ 637¾ 639 —2¾ Mar 657¼ 657¼ 655¾ 655¾ +1½ Est. sales 74,544. Thu.’s sales 85,863 Thu.’s open int 477,189, up 1,348 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 447 449½ 443¾ 444¼ —2¾ Sep 427¼ 429 423¼ 423¾ —3½ Dec 441 442¾ 438½ 439 —2¼ Mar 456 457½ 453½ 454½ —1¾ May 464¼ 466¼ 462¾ 463½ —1½ Jul 469½ 471 468 468¾ —1¼ Sep 455¼ 456¼ 453¾ 455½ — ¼ Dec 459 460¾ 457½ 460½ +1 Mar 470 470¼ 469½ 470¼ —1 Dec 461½ 461½ 461½ 461½ +1½ Est. sales 250,310. Thu.’s sales 280,884 Thu.’s open int 1,655,527 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 375½ 380 373 379¾ +4¼ Sep 368¾ 373 368 373 +3¾ Dec 360¼ 365 359½ 364 +4¼ Est. sales 844. Thu.’s sales 1,035 Thu.’s open int 3,028, up 193 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1049 1050½ 1040¼ 1042¼ —9½ Aug 1044¼ 1046¾ 1035¾ 1037½ —11 Sep 1029¾ 1029¾ 1016½ 1018¾ —11¼ Nov 1035 1036¼ 1024¾ 1027¼ —10 Jan 1048¾ 1049½ 1038½ 1041 —9¾ Mar 1054¾ 1057½ 1047 1049¼ —9½ May 1061¾ 1065½ 1056¼ 1058¼ —9½ Jul 1073 1074 1064½ 1066¾ —9¼ Sep 1048¼ 1048½ 1048¼ 1048½ Nov 1038¾ 1044¾ 1036½ 1038¾ —6 Est. sales 161,671. Thu.’s sales 204,734 Thu.’s open int 872,213, up 4,560

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.