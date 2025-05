CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 543½ 544 527½ 527¾ —14¾ Sep 561 561 543¾ 544 —14 Dec 580 582¼ 567¼ 567¼ —13½ Mar 601½ 601¾ 587¾ 588 —12¾ May 612½ 613½ 599¾ 600¼ —12¼ Jul 620 620 607¾ 608½ —11½ Sep 631¼ 631¼ 620¾ 620¾ —11¼ Dec 646½ 646½ 636 636¼ —11½ Est. sales 104,699. Fri.’s sales 98,701 Fri.’s open int 471,648, up 9,602 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 459 463 456 458 —1½ Sep 438½ 438½ 432¼ 433¼ —4½ Dec 449½ 451 444¾ 445¾ —5 Mar 465 465½ 459¾ 460½ —5¼ May 473¼ 474 468¾ 469¾ —4½ Jul 477¼ 478½ 473¾ 474¾ —4¼ Sep 461¼ 462¼ 458¼ 459¼ —3¾ Dec 465½ 466 462 462½ —4¼ Mar 475¾ 477 474¼ 476¼ —2 May 483 483 483 483 —1¼ Est. sales 235,739. Fri.’s sales 324,001 Fri.’s open int 1,651,763, up 8,064 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 354¾ 360 352 359¼ +4½ Sep 348¼ 348½ 346½ 347¾ — ½ Dec 351 353¼ 348 352 +3½ Est. sales 434. Fri.’s sales 443 Fri.’s open int 2,628, up 75 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1061¼ 1067¾ 1059 1061¾ +1½ Aug 1057 1062½ 1055 1056¾ +¾ Sep 1043 1047½ 1041 1042 +¼ Nov 1051 1056½ 1049½ 1050½ Jan 1063¾ 1070 1062½ 1064¼ +½ Mar 1071 1077 1069 1071¼ +¼ May 1079½ 1084½ 1077¼ 1079¾ +¼ Jul 1087¼ 1093½ 1085¼ 1087½ Aug 1082 1082 1081½ 1081½ +1¼ Nov 1055 1057¼ 1051¾ 1054¼ +2¾ Est. sales 121,422. Fri.’s sales 200,809 Fri.’s open int 852,242

