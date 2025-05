CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 545 548½ 538½ 541¼ —3¼ Sep 561 564¼ 554¼ 556¾ —3¾ Dec 583¾ 586½ 577¼ 579½ —3¾ Mar 603 606 597¼ 599¾ —3¼ May 615¼ 617¼ 608¾ 611¼ —3¼ Jul 621½ 623¼ 615¼ 619¼ —2 Sep 634 634 626¾ 626¾ —6¼ Dec 646¼ 649½ 645¼ 646 —2½ Est. sales 82,917. Thu.’s sales 159,567 Thu.’s open int 462,046 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 462¾ 464½ 455 459¾ —3¼ Sep 440½ 442¼ 435¼ 437¾ —3¼ Dec 453 454½ 448 450¾ —2½ Mar 467 469 463 465½ —2½ May 476 477¼ 471¾ 474 —2½ Jul 480¾ 481¼ 476½ 478½ —2¼ Sep 463¾ 464 461½ 462¾ —2½ Dec 466¾ 467¾ 465 466¼ —1½ Mar 476¾ 478¾ 476½ 476½ —2½ Jul 486¾ 486¾ 486¾ 486¾ —1 Dec 462¼ 462¼ 462¼ 462¼ — ¾ Est. sales 279,792. Thu.’s sales 377,580 Thu.’s open int 1,643,699, up 1,199 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 357¾ 359 350½ 357 —2¼ Sep 349¾ 349¾ 349¾ 349¾ —1½ Dec 347 347 346 346 —5½ Mar 354½ 354½ 354½ 354½ Est. sales 375. Thu.’s sales 416 Thu.’s open int 2,553 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1071 1073¼ 1055½ 1059¾ —7¾ Aug 1065½ 1068 1051½ 1056 —6½ Sep 1049¾ 1051¾ 1037¼ 1041¼ —5½ Nov 1058¼ 1060¼ 1045½ 1050 —5¼ Jan 1071 1072½ 1058 1063 —4½ Mar 1075 1078¾ 1065¼ 1070 —4¼ May 1082¼ 1087 1073½ 1078 —4¼ Jul 1094½ 1094¾ 1081½ 1086¼ —4 Aug 1084 1084 1084 1084 +1¼ Nov 1059 1059 1047½ 1051 —3½ Est. sales 171,706. Thu.’s sales 215,094 Thu.’s open int 852,529, up 12,136

