CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 533½ 533½ 523½ 525¼ —7½ Sep 546 547¼ 537¾ 539¼ —7¼ Dec 568½ 569 559¼ 561 —7 Mar 587¾ 588¼ 578½ 580½ —6½ May 597 598½ 590½ 592¼ —5½ Jul 605 605 598¾ 599½ —5½ Sep 614½ 617 612 612 —5 Dec 630 632 626¾ 628¼ —5 Mar 645 645 641 641 —4¾ Est. sales 68,015. Thu.’s sales 117,616 Thu.’s open int 482,178 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 449 451½ 443 443½ —5 Sep 426 427¾ 420¾ 421 —4 Dec 440 441½ 434½ 434¾ —4 Mar 454¾ 456¼ 449¾ 449¾ —3¾ May 463½ 464½ 458¼ 458½ —3½ Jul 467¼ 469 463 463 —3½ Sep 454 454 449¾ 449¾ —4 Dec 458¾ 459½ 454 454¼ —3¾ Mar 467¾ 467¾ 467¾ 467¾ —1½ Jul 477¼ 477¼ 477¼ 477¼ —1 Dec 455 455 455 455 —2¾ Est. sales 304,828. Thu.’s sales 369,765 Thu.’s open int 1,604,298, up 6,479 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 340½ 342¾ 337¼ 339 —1 Sep 331¼ 331¼ 331 331 —2¼ Dec 334 334 334 334 — ¾ Est. sales 153. Thu.’s sales 390 Thu.’s open int 2,903, up 102 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1052½ 1059¾ 1047¼ 1050¼ —1 Aug 1047½ 1055¼ 1044 1046½ — ¾ Sep 1030 1037 1024¾ 1029¾ +¼ Nov 1035½ 1043 1030¾ 1035¾ +½ Jan 1046½ 1054½ 1042½ 1047¼ +½ Mar 1052¾ 1060½ 1049 1053½ +½ May 1061 1068½ 1057¾ 1062¼ +1¼ Jul 1068½ 1077 1066¼ 1070½ +1¼ Aug 1065½ 1065½ 1065½ 1065½ +1¾ Nov 1038 1044½ 1035½ 1037½ —1¼ Jan 1051½ 1051½ 1051½ 1051½ +2¼ Est. sales 183,191. Thu.’s sales 297,095 Thu.’s open int 836,611, up 2,072

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.