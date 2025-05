CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 514½ 520 506¼ 516¾ +1½ Sep 529¼ 534¼ 521¼ 531¼ +1½ Dec 551¼ 556¼ 543¾ 553½ +1¾ Mar 571½ 575¾ 563¾ 573 +2 May 580¼ 586¾ 575¼ 584¼ +2 Jul 590 593½ 582¼ 592½ +3¼ Sep 601½ 605 595¼ 604½ +2½ Dec 617¾ 623¼ 612 621 +2¼ Mar 626¼ 626¼ 624¾ 624¾ —7¼ Est. sales 109,241. Mon.’s sales 132,002 Mon.’s open int 474,922, up 3,678 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 433½ 434½ 430¾ 434½ —5¾ Jul 448 448 436½ 442¼ —5¾ Sep 432¾ 434 426½ 428¼ —4½ Dec 445¼ 446½ 439¼ 441¾ —3¾ Mar 459¾ 461 454 456½ —3¼ May 468½ 469½ 463 465¼ —3¼ Jul 473¼ 474¾ 468 470¼ —3½ Sep 458½ 458½ 453¾ 456½ —1¼ Dec 462 462 457¼ 460 —1¼ Mar 469¾ 472 468¾ 472 — ½ Dec 462¼ 464 458½ 458½ —1¾ Jul 480¾ 485 473 473 —4¾ Est. sales 417,186. Mon.’s sales 495,384 Mon.’s open int 1,578,407 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 342 344½ 338½ 342¾ —3¼ Sep 332¼ 332½ 330 332½ —6¼ Dec 332 335¼ 330¾ 335¼ —1¼ Est. sales 311. Mon.’s sales 475 Mon.’s open int 2,691, up 24 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1069 1071 1069 1071 +5 Jul 1069½ 1076¼ 1053¼ 1072½ +1¼ Aug 1066 1074 1052¼ 1071¼ +3 Sep 1050 1056 1037½ 1054½ +2 Nov 1056 1061¾ 1044 1060½ +3 Jan 1067½ 1072½ 1055 1071½ +3 Mar 1071¼ 1077 1059¾ 1076¼ +3¼ May 1077½ 1084½ 1067¼ 1083¼ +3 Jul 1086½ 1092¾ 1076¼ 1092 +3 Aug 1079¾ 1084 1077½ 1084 +1 Sep 1060¼ 1060½ 1055¾ 1058½ —4¼ Nov 1059 1059¾ 1047 1059½ Jan 1064 1069¾ 1059¾ 1065 —4½ Mar 1069¾ 1069¾ 1069¾ 1069¾ —1 Jul 1078 1081½ 1078 1081½ —2 Nov 1060 1069½ 1060 1060 —8 Est. sales 285,634. Mon.’s sales 405,791 Mon.’s open int 819,512, up 16,100

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.