CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 525¼ 528¼ 514½ 515¾ —6 Sep 541½ 542 529¼ 530½ —6 Dec 561½ 563½ 551¼ 552¼ —6 Mar 582 582½ 570¼ 571¼ —5¾ May 588½ 592¼ 581½ 582¼ —5½ Jul 597¾ 598½ 588¼ 589½ —5 Sep 603¼ 609½ 601½ 602¼ —5 Dec 620 626 617¼ 619 —5 Est. sales 109,038. Fri.’s sales 89,919 Fri.’s open int 471,244, up 9,724 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 444 447½ 438½ 438½ —3 Jul 453 458¾ 445¾ 448½ —1¼ Sep 432¾ 437¼ 428¼ 432¾ +3½ Dec 444¼ 449¾ 441¼ 445¾ +3¾ Mar 460 464¼ 456 460¼ +3¼ May 468 472½ 465 468¾ +3 Jul 473 477½ 470¾ 474 +3 Sep 456¼ 461¼ 456 457 +½ Dec 460¾ 464½ 459 461½ +1¾ Mar 470½ 473¼ 470¼ 472¾ +1¾ Est. sales 443,908. Fri.’s sales 356,454 Fri.’s open int 1,591,470, up 6,253 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 344½ 353¾ 343 348½ +4¾ Sep 336¾ 344¼ 336¾ 340½ +3½ Dec 340¼ 343 340¼ 340¾ +5¼ Est. sales 322. Fri.’s sales 128 Fri.’s open int 2,667, up 20 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1046 1062¼ 1046 1062¼ +18¼ Jul 1064 1074¾ 1052½ 1069¾ +18 Aug 1057¾ 1070½ 1049¼ 1067¼ +20 Sep 1037 1053¾ 1029½ 1050½ +23¾ Nov 1040 1057½ 1033¾ 1056 +25½ Jan 1050 1068½ 1045¾ 1067¼ +25¼ Mar 1053¼ 1073¼ 1050½ 1071¾ +24¼ May 1060¼ 1080¾ 1058½ 1079¾ +24½ Jul 1071¾ 1089½ 1066¾ 1088 +24½ Aug 1066 1081¼ 1066 1081¼ +22½ Sep 1050½ 1050½ 1050½ 1050½ +9¾ Nov 1045¼ 1059¾ 1044 1058 +19½ Est. sales 368,431. Fri.’s sales 199,124 Fri.’s open int 803,412, up 4,603

