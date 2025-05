CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 531½ 533¾ 521¼ 522 —7¼ Sep 545¼ 547¾ 536 536¾ —7¼ Dec 568¾ 569¼ 557¾ 558½ —7½ Mar 587½ 588¼ 576½ 577¼ —7½ May 596 598 587 587¾ —7¾ Jul 603 604 594¼ 595 —6¾ Sep 612 616¼ 608¼ 608½ —5½ Dec 630 630 625 625 —5¼ Mar 642¼ 642¼ 642¼ 642¼ — ½ Est. sales 73,389. Thu.’s sales 82,944 Thu.’s open int 461,520, up 5,601 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 440¾ 444 439½ 441½ +2½ Jul 449 455 447 449¼ +1¾ Sep 427½ 431½ 426¾ 428¾ +2¼ Dec 440 444 439¾ 441½ +2¾ Mar 455¼ 458 454 456¼ +3 May 464 467 463¼ 465 +2¼ Jul 469 473 468¾ 470¾ +2 Sep 455¾ 457 454 456½ +2¼ Dec 457¼ 460½ 457 459¾ +2½ Mar 468½ 471 468½ 471 +2½ Est. sales 314,644. Thu.’s sales 530,389 Thu.’s open int 1,585,217, up 27,950 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 345 346¼ 343¼ 343¾ —2 Sep 339½ 339½ 337¾ 338¼ — ½ Dec 337¾ 338¼ 335¾ 338¼ +¼ Est. sales 117. Thu.’s sales 105 Thu.’s open int 2,647, up 1 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1036½ 1048 1036½ 1044¾ +8 Jul 1044½ 1058¼ 1040½ 1051 +6 Aug 1039¼ 1052¼ 1035½ 1046¼ +6¼ Sep 1020 1030¾ 1016¼ 1025¼ +4¾ Nov 1023¾ 1034½ 1020¾ 1028¾ +3¾ Jan 1035½ 1045¾ 1032¼ 1040½ +3¾ Mar 1041¾ 1051 1038¾ 1046 +3 May 1049 1058½ 1047¾ 1053¾ +2½ Jul 1057½ 1067 1056¼ 1062 +2½ Nov 1034 1042½ 1033½ 1038¾ +3 Est. sales 171,955. Thu.’s sales 191,495 Thu.’s open int 798,809, up 5,793

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.