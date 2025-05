CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 520½ 520½ 519½ 519½ +5¼ Jul 533¼ 538¾ 528¼ 535½ +4¼ Sep 546¾ 552½ 542¾ 549½ +3¾ Dec 569 574¼ 565¼ 571¾ +3¾ Mar 588¼ 592½ 584½ 590½ +3½ May 599 603 595½ 601¼ +3¼ Jul 602 608¼ 601¾ 607¾ +3¾ Sep 614 620¼ 614 619¾ +3¾ Dec 630 635¾ 630 635¼ +3½ Est. sales 67,344. Mon.’s sales 98,899 Mon.’s open int 452,369, up 1,491 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 448¾ 448¾ 445½ 445½ —1 Jul 454¾ 457¼ 452½ 455½ +1¼ Sep 433 434 429¼ 430½ —2¼ Dec 443¾ 444½ 440½ 441½ —1½ Mar 457¾ 458¼ 454½ 455½ —2 May 466¾ 467½ 463½ 464¼ —2¼ Jul 472½ 473¼ 469½ 469½ —3 Sep 457½ 457¾ 455¼ 455¾ —2 Dec 460 460¾ 458¼ 458½ —2 Mar 470¼ 471¼ 470¼ 470¼ —1¾ Jul 479 479 479 479 —1¼ Dec 458 463¾ 458 458 —2¼ Jul 471¼ 483½ 471 483½ +6¼ Dec 465½ 465½ 457¼ 457¼ —3½ Est. sales 331,700. Mon.’s sales 507,439 Mon.’s open int 1,547,796, up 12,401 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 388 388 388 388 +27 Jul 339¾ 347¾ 338½ 347¾ +10 Sep 335 337½ 333¼ 337½ +5¾ Dec 332¼ 337½ 332 337½ +5¾ Est. sales 244. Mon.’s sales 430 Mon.’s open int 2,725 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1038 1038 1030 1035 —3 Jul 1045¼ 1046¾ 1036½ 1041¾ —3¾ Aug 1039¾ 1041 1032¼ 1036¼ —4 Sep 1018 1019¾ 1011 1015¾ —3 Nov 1019½ 1022¾ 1014 1019¼ —3 Jan 1033½ 1034½ 1025¾ 1031½ —2¾ Mar 1039¼ 1039¾ 1031¼ 1037½ —2¼ May 1048 1048 1041 1046 —2 Jul 1054¾ 1055¾ 1049 1054¼ —2¼ Aug 1045 1045 1045 1045 —7½ Nov 1031¼ 1032¾ 1024¾ 1030¾ —1¼ Est. sales 162,460. Mon.’s sales 145,443 Mon.’s open int 768,921, up 2,990

