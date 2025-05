CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 520¾ 530¾ 520¾ 527¼ +12 Jul 530¾ 546¾ 530½ 544¼ +13¼ Sep 545¼ 560 545 558 +12¾ Dec 569½ 582 568 579¾ +11½ Mar 589½ 600½ 587¾ 598¼ +10¼ May 596¾ 610½ 596¾ 608¼ +9½ Jul 606 615 606 613 +8½ Est. sales 87,242. Thu.’s sales 92,098 Thu.’s open int 454,857, up 7,175 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 464½ 468¾ 460¾ 460¾ —3½ Jul 472¼ 477 468¼ 469½ —2¾ Sep 438 443¾ 437½ 439¾ +2½ Dec 447¼ 453½ 447¼ 450¼ +3 Mar 461¾ 467¼ 461½ 464¼ +2½ May 471 476 470½ 473¼ +2¼ Jul 476½ 481¼ 476¼ 478¾ +2 Sep 462 463¾ 461½ 462¼ +1½ Dec 462¾ 466¾ 462¾ 465 +1¼ Mar 476 477¾ 475¾ 477¾ +2¾ Est. sales 260,227. Thu.’s sales 331,457 Thu.’s open int 1,538,722, up 6,505 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 370 370 370 370 +5 Jul 341¾ 345¼ 336½ 339¼ —2½ Sep 339½ 339½ 331¾ 338 +1¾ Dec 334½ 334½ 334½ 334½ +¾ Mar 337½ 337½ 337½ 337½ +¼ Est. sales 372. Thu.’s sales 773 Thu.’s open int 2,638, up 181 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1039½ 1051½ 1039½ 1047½ +7¼ Jul 1050¼ 1062 1050 1056 +5¾ Aug 1045½ 1054¾ 1044¾ 1049¾ +5½ Sep 1020¾ 1030½ 1020¾ 1026¼ +5½ Nov 1024¼ 1033¼ 1024 1029½ +5½ Jan 1036 1044¾ 1035¾ 1041 +5¼ Mar 1040½ 1049½ 1040 1045½ +5½ May 1047½ 1057 1047½ 1052½ +5 Jul 1055½ 1065¼ 1055½ 1060¾ +5¼ Aug 1055 1060 1055 1060 +8¾ Nov 1033¾ 1040¼ 1033¾ 1035¾ +3 Nov 1050 1050 1050 1050 +8 Est. sales 150,363. Thu.’s sales 158,968 Thu.’s open int 755,691, up 3,760

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.