CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 534¼ 538½ 531¼ 532¼ —1¾ Sep 549¼ 553¼ 545¾ 546¾ —2 Dec 572 576 568½ 569½ —2 Mar 593¾ 596½ 589 590 —2¼ May 607¼ 609 601¼ 601¾ —2¾ Jul 616¼ 617 609¾ 610½ —2½ Sep 627½ 627½ 622 622 —3½ Dec 643¾ 643¾ 638 638 —3¾ Mar 657¼ 657¼ 655¾ 655¾ +1½ Est. sales 38,975. Thu.’s sales 85,863 Thu.’s open int 477,189, up 1,348 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 447 449½ 445¼ 447 Sep 427¼ 429 424¾ 425¼ —2 Dec 441 442¾ 438¾ 439¼ —2 Mar 456 457½ 453¾ 454¼ —2 May 464¼ 466¼ 462¾ 463 —2 Jul 469½ 471 468 468¼ —1¾ Sep 455¼ 456¼ 453¾ 453¾ —2 Dec 459 460 457½ 457¾ —1¾ Mar 470 470 470 470 —1¼ Dec 461½ 461½ 461½ 461½ +1½ Est. sales 117,680. Thu.’s sales 280,884 Thu.’s open int 1,655,527 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 375½ 377¾ 373 377¼ +1¾ Sep 368¾ 370 368 369 — ¼ Dec 360¼ 363 359½ 362¾ +3 Est. sales 370. Thu.’s sales 1,035 Thu.’s open int 3,028, up 193 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1049 1050½ 1043¾ 1045¾ —6 Aug 1044¼ 1046¾ 1040 1041¼ —7¼ Sep 1029¾ 1029¾ 1020¼ 1021½ —8½ Nov 1035 1036¼ 1028¼ 1029¼ —8 Jan 1048¾ 1049½ 1041¾ 1042¾ —8 Mar 1054¾ 1057½ 1050 1050¾ —8 May 1061¾ 1065½ 1059 1059¾ —8 Jul 1073 1074 1067¼ 1068½ —7½ Sep 1048¼ 1048½ 1048¼ 1048½ Nov 1038¾ 1044¾ 1037¾ 1038½ —6¼ Est. sales 91,234. Thu.’s sales 204,734 Thu.’s open int 872,213, up 4,560 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 47.75 47.81 46.88 47.03 —1.36 Aug 47.99 48.02 47.14 47.27 —1.33 Sep 48.18 48.20 47.36 47.48 —1.30 Oct 48.40 48.40 47.47 47.61 —1.22 Dec 48.46 48.46 47.66 47.82 —1.20 Jan 48.51 48.51 47.79 47.97 —1.11 Mar 48.47 48.47 47.81 47.98 —1.08 May 48.32 48.46 47.82 47.94 —1.11 Jul 48.24 48.46 47.83 48.02 —1.01 Sep 47.85 47.85 47.85 47.85 —.71 Oct 47.50 47.50 47.50 47.50 —.74 Dec 47.37 47.37 47.17 47.18 —1.00 Mar 47.32 47.32 47.32 47.32 —.81 Est. sales 100,149. Thu.’s sales 164,201 Thu.’s open int 609,694, up 4,595 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 296.40 298.90 295.60 298.00 +1.60 Aug 300.40 302.30 299.40 301.60 +1.60 Sep 303.00 305.00 302.50 304.30 +1.40 Oct 304.40 306.30 304.00 305.60 +1.20 Dec 309.00 310.30 308.10 309.60 +.80 Jan 311.00 312.50 310.80 311.90 +.70 Mar 313.50 315.30 313.50 314.90 +.90 May 317.50 318.20 317.20 317.90 +.90 Jul 320.70 321.50 320.30 321.00 +.40 Aug 321.30 321.30 320.90 320.90 +.30 Sep 320.50 320.50 320.50 320.50 +.90 Dec 319.40 319.40 318.80 318.80 +.20 Est. sales 51,373. Thu.’s sales 110,301 Thu.’s open int 598,275, up 2,136

