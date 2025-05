CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 531 535¾ 529 529¾ +1¼ Sep 547½ 551¼ 544¾ 545¼ +1 Dec 569 574½ 568 568¾ +1¼ Mar 591 595 588½ 589 +¼ May 603 606¾ 601 601¼ +½ Jul 610¾ 614 608¾ 608¾ Sep 624¼ 625¼ 621¾ 621¾ +½ Dec 641¼ 641¼ 637¼ 637¼ Est. sales 54,643. Tue.’s sales 120,881 Tue.’s open int 475,725, up 4,077 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 459½ 463 455 455½ —4 Sep 434 437 432¼ 433½ — ¼ Dec 447 449½ 444¾ 445¾ — ¾ Mar 461½ 464¼ 459¾ 460½ — ¾ May 470¾ 473 468½ 469½ — ¾ Jul 476 477¼ 474 474½ —1 Sep 460¼ 461½ 458¼ 459 —1 Dec 464 465 461¾ 462¾ —1 Mar 474 474 474 474 —1¼ Jul 483½ 483½ 483½ 483½ — ¾ Dec 460 462¼ 460 462¼ +2 Est. sales 163,108. Tue.’s sales 284,494 Tue.’s open int 1,654,814, up 3,051 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 360 365 358¾ 364¾ +4¾ Dec 353½ 354 353½ 353¾ +2 Est. sales 283. Tue.’s sales 557 Tue.’s open int 2,656, up 28 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1061¾ 1064¼ 1054 1054½ —8 Aug 1057¾ 1060 1050½ 1050¾ —7¼ Sep 1041¼ 1043¾ 1034 1034¾ —7¼ Nov 1050½ 1052½ 1042¼ 1043 —7¾ Jan 1064½ 1066 1056 1056¼ —8 Mar 1071 1073½ 1064 1064¼ —7½ May 1080¼ 1082 1073½ 1073½ —6½ Jul 1088¼ 1090 1081 1081¼ —7 Aug 1078¼ 1078¼ 1078 1078 —3¾ Sep 1060¼ 1060¼ 1060¼ 1060¼ +1 Nov 1053 1057 1051 1051 —3¾ Est. sales 73,743. Tue.’s sales 151,825 Tue.’s open int 859,854, up 7,612 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 49.57 49.85 48.94 48.97 —.60 Aug 49.82 50.08 49.17 49.21 —.58 Sep 49.98 50.22 49.31 49.33 —.59 Oct 49.90 50.16 49.36 49.38 —.57 Dec 50.11 50.34 49.52 49.54 —.59 Jan 50.13 50.37 49.56 49.60 —.57 Mar 50.02 50.28 49.51 49.51 —.59 May 49.95 50.20 49.49 49.51 —.52 Jul 49.94 50.04 49.43 49.43 —.51 Dec 48.86 49.04 48.50 48.50 —.34 Est. sales 54,424. Tue.’s sales 136,222 Tue.’s open int 601,583, up 4,556 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 296.30 297.20 294.40 294.70 —1.60 Aug 300.40 301.00 298.30 298.60 —1.60 Sep 303.30 304.10 301.50 301.70 —1.60 Oct 305.00 305.90 303.40 303.70 —1.50 Dec 309.90 310.50 307.80 308.20 —1.50 Jan 312.50 313.10 310.40 310.80 —1.60 Mar 315.40 315.70 313.30 313.80 —1.60 May 318.80 319.10 316.50 316.80 —1.50 Jul 322.10 322.40 320.10 320.40 —1.50 Aug 321.00 321.00 320.30 320.80 —1.20 Dec 318.90 318.90 318.90 318.90 —1.20 Est. sales 43,853. Tue.’s sales 135,475 Tue.’s open int 592,352

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.