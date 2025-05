CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 543½ 544 529 529¼ —13¼ Sep 561 561 545¼ 545½ —12½ Dec 580 582¼ 568¼ 568¾ —12 Mar 601½ 601¾ 588¾ 588¾ —12 May 612½ 613½ 600¾ 600¾ —11¾ Jul 620 620 609¾ 609¾ —10¼ Sep 631¼ 631¼ 620¾ 620¾ —11¼ Dec 646½ 646½ 636¾ 636¾ —11 Est. sales 58,352. Fri.’s sales 98,701 Fri.’s open int 471,648, up 9,602 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 459 463 456 459 — ½ Sep 438½ 438½ 432¾ 434½ —3¼ Dec 449½ 451 445¾ 447 —3¾ Mar 465 465½ 461 462 —3¾ May 473¼ 474 469½ 470½ —3¾ Jul 477¼ 478½ 474¼ 476 —3 Sep 461¼ 462¼ 458¾ 460 —3 Dec 465½ 466 462½ 463½ —3¼ Mar 475¾ 477 474¼ 476¼ —2 May 483 483 483 483 —1¼ Est. sales 148,390. Fri.’s sales 324,001 Fri.’s open int 1,651,763, up 8,064 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 354¾ 355¾ 352 352 —2¾ Sep 348¼ 348½ 346½ 347¾ — ½ Dec 351 351 348 348 — ½ Est. sales 202. Fri.’s sales 443 Fri.’s open int 2,628, up 75 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1061¼ 1067¾ 1059 1060½ +¼ Aug 1057 1062½ 1055 1056¼ +¼ Sep 1043 1047½ 1041 1041¼ — ½ Nov 1051 1056½ 1049½ 1050¼ — ¼ Jan 1063¾ 1070 1062½ 1063¾ Mar 1071 1077 1069 1070½ — ½ May 1079½ 1084½ 1077¼ 1079 — ½ Jul 1087¼ 1093½ 1085¼ 1087½ Nov 1055 1057¼ 1051¾ 1054¾ +3¼ Est. sales 69,982. Fri.’s sales 200,809 Fri.’s open int 852,242 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 49.35 50.18 49.00 49.49 +.14 Aug 49.55 50.36 49.20 49.65 +.10 Sep 49.66 50.45 49.37 49.75 +.08 Oct 49.72 50.45 49.40 49.76 +.06 Dec 49.94 50.61 49.56 49.97 +.08 Jan 49.80 50.64 49.65 50.01 +.05 Mar 49.75 50.57 49.58 49.92 May 49.54 50.50 49.54 49.86 —.02 Jul 50.00 50.45 49.82 49.84 +.01 Dec 49.10 49.30 49.10 49.11 +.31 Est. sales 57,099. Fri.’s sales 152,674 Fri.’s open int 597,027, up 2,248 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 296.00 296.90 293.50 295.40 —.80 Aug 299.40 300.80 297.60 299.40 —.80 Sep 302.80 303.70 301.00 302.60 —.60 Oct 304.70 306.00 303.30 304.60 —.70 Dec 310.00 310.80 308.10 309.50 —.60 Jan 313.40 313.40 310.70 312.00 —.70 Mar 315.50 315.50 313.70 315.00 —.60 May 318.50 318.50 316.60 318.10 —.40 Jul 321.00 321.80 320.20 321.60 —.50 Aug 320.20 321.50 320.20 321.50 —.60 Sep 319.00 321.00 319.00 321.00 +.10 Dec 319.50 319.50 319.50 319.50 —.30 Est. sales 52,741. Fri.’s sales 132,494 Fri.’s open int 594,457, up 1,895

