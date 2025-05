CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 546 554¼ 545 553½ +7½ Sep 559¾ 568¼ 559 568 +8¼ Dec 580¼ 589¼ 580 588¾ +8½ Mar 599 607¾ 599 607¾ +8¾ May 610¾ 618½ 609¾ 618¼ +8½ Jul 619¼ 625¼ 618½ 625 +8½ Sep 631 631 631 631 +2¾ Dec 650 650¼ 647¼ 647¼ +3¼ Mar 657½ 664 657½ 664 +8 May 664 664 664 664 +4¼ Est. sales 61,402. Tue.’s sales 135,279 Tue.’s open int 478,028 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 454½ 458½ 453½ 458¼ +3¾ Sep 435¼ 440¼ 435 440 +4¾ Dec 448½ 453 448¼ 452½ +4 Mar 462¼ 467½ 462¼ 467 +4 May 470¾ 475½ 470¾ 475¼ +4 Jul 474¾ 479½ 474¾ 479½ +4 Sep 460¾ 464 460¾ 464 +3¼ Dec 463¼ 467¾ 463¼ 467 +2¾ Mar 477½ 479 477 478¼ +2¼ Dec 462 463¾ 462 463¾ +2¼ Est. sales 176,786. Tue.’s sales 411,392 Tue.’s open int 1,637,956, up 6,331 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 358 359¾ 355½ 359¾ +3¼ Sep 348 350¼ 348 350¼ +3 Dec 348¾ 348¾ 348¾ 348¾ —1 Est. sales 131. Tue.’s sales 420 Tue.’s open int 2,640 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1052¾ 1066½ 1052¾ 1063½ +10½ Aug 1049½ 1063½ 1049½ 1061 +10¾ Sep 1033 1047½ 1033 1045¼ +11¼ Nov 1041 1055¼ 1041 1052¾ +11¾ Jan 1053¾ 1066¾ 1053¾ 1064¼ +11¼ Mar 1061 1073¼ 1061 1071¼ +10¾ May 1067 1080¼ 1067 1078½ +10 Jul 1075 1088 1075 1086½ +10¼ Nov 1040¾ 1051¾ 1040¾ 1050¾ +7¾ Jan 1056¾ 1056¾ 1056¾ 1056¾ +3½ Est. sales 98,942. Tue.’s sales 191,582 Tue.’s open int 844,860, up 1,101 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 49.50 50.17 49.50 49.94 +.44 Aug 50.04 50.31 49.67 50.15 +.48 Sep 49.76 50.38 49.74 50.20 +.44 Oct 49.73 50.38 49.73 50.20 +.42 Dec 50.02 50.55 49.97 50.40 +.43 Jan 50.12 50.54 50.08 50.42 +.40 Mar 50.31 50.44 49.98 50.34 +.39 May 49.75 50.29 49.75 50.22 +.34 Jul 49.98 50.21 49.89 50.21 +.40 Sep 49.35 49.35 49.35 49.35 +.09 Dec 49.00 49.04 49.00 49.02 +.25 Est. sales 46,160. Tue.’s sales 113,216 Tue.’s open int 594,907, up 6,705 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 292.40 294.00 291.50 293.50 +.90 Aug 297.00 297.40 295.10 297.00 +1.00 Sep 298.50 300.20 298.00 299.90 +1.20 Oct 300.00 302.00 299.60 301.70 +1.50 Dec 304.00 306.30 303.70 306.00 +1.60 Jan 308.10 308.80 306.20 308.70 +1.80 Mar 310.60 312.00 309.70 311.90 +1.80 May 313.10 315.20 312.90 315.00 +1.50 Jul 317.60 318.90 316.60 318.80 +1.70 Aug 318.00 319.10 318.00 319.10 +1.70 Sep 316.60 318.30 316.00 318.00 +1.50 Oct 315.40 315.90 315.40 315.90 +1.80 Dec 317.30 317.30 317.30 317.30 +1.20 Est. sales 50,283. Tue.’s sales 93,376 Tue.’s open int 597,395

