CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 530 546¾ 528¾ 545¾ +16¾ Sep 544½ 559¾ 542¾ 558¾ +15¾ Dec 566 580½ 564¼ 579½ +15 Mar 585¼ 599 584 598 +14 May 597 609¾ 595½ 609 +13½ Jul 602¾ 616½ 602¾ 615¾ +12¾ Sep 615 628¼ 615 628¼ +12¾ Dec 631¼ 644¼ 631¼ 644¼ +12¾ Mar 649¾ 656 649¾ 656 +11¾ Est. sales 73,409. Mon.’s sales 112,877 Mon.’s open int 481,880 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 446¾ 454½ 444¾ 451½ +4 Sep 427¼ 434¾ 425¾ 433½ +5¼ Dec 440½ 448 439½ 446¾ +5 Mar 455¼ 462½ 454¼ 461½ +5 May 464¼ 471 463 470 +5 Jul 468¼ 475¼ 468 474¼ +4¾ Sep 459 460 459 460 +3¾ Dec 458½ 464½ 458½ 463 +2¾ Mar 475¼ 475¼ 474½ 474½ +2¾ Jul 482¼ 482¼ 482¼ 482¼ +1½ Est. sales 237,535. Mon.’s sales 368,212 Mon.’s open int 1,631,625, up 5,878 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 356½ 360¼ 352¼ 353 —4¼ Sep 349 349 349 349 — ¼ Dec 349¾ 351¾ 349¾ 351¾ +½ Est. sales 244. Mon.’s sales 447 Mon.’s open int 2,704 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1050¾ 1056¾ 1046¼ 1051¼ +½ Aug 1047¾ 1053¼ 1043¼ 1048 +¼ Sep 1030¼ 1036 1026 1031½ +1 Nov 1036¾ 1044 1032¾ 1039½ +2½ Jan 1049 1056 1044¾ 1052 +3 Mar 1056¼ 1063½ 1052¼ 1060 +3½ May 1064 1071¾ 1060¾ 1068 +3¼ Jul 1071½ 1079½ 1068¾ 1075¾ +3¼ Nov 1041 1047¾ 1038¾ 1047½ +6 Est. sales 87,257. Mon.’s sales 152,479 Mon.’s open int 843,759, up 996 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 49.42 49.42 48.85 48.86 —.58 Aug 49.63 49.63 49.03 49.03 —.58 Sep 49.70 49.70 49.12 49.13 —.57 Oct 49.54 49.68 49.15 49.15 —.56 Dec 49.89 49.89 49.34 49.34 —.57 Jan 49.74 49.86 49.39 49.39 —.54 Mar 49.65 49.73 49.34 49.35 —.49 May 49.47 49.66 49.30 49.32 —.46 Jul 49.52 49.62 49.26 49.27 —.45 Est. sales 44,939. Mon.’s sales 112,635 Mon.’s open int 588,202, up 1,374 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 291.20 294.00 290.10 293.30 +2.20 Aug 294.80 297.30 293.70 296.60 +2.00 Sep 297.40 299.90 296.50 299.20 +1.80 Oct 298.80 301.30 298.10 300.80 +1.90 Dec 303.40 305.40 302.20 304.80 +1.90 Jan 305.60 307.80 304.90 307.40 +1.80 Mar 308.10 311.00 308.10 310.50 +1.70 May 311.90 314.00 311.90 313.60 +1.30 Jul 315.90 317.60 315.30 317.60 +1.60 Aug 317.50 317.90 317.50 317.90 +1.50 Sep 315.00 316.70 315.00 316.60 +1.00 Est. sales 44,426. Mon.’s sales 101,535 Mon.’s open int 597,932, up 6,533

