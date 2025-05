CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 514½ 515 506¼ 512½ —2¾ Sep 529¼ 529¼ 521¼ 526¾ —3 Dec 551¼ 551¾ 543¾ 549 —2¾ Mar 571½ 571¾ 563¾ 568½ —2½ May 580¼ 581¾ 575¼ 579¾ —2½ Jul 590 590 582¼ 586 —3¼ Sep 601½ 601½ 595¼ 595½ —6½ Dec 617¾ 618 612 612 —6¾ Mar 626¼ 626¼ 624¾ 624¾ —7¼ Est. sales 65,414. Mon.’s sales 132,002 Mon.’s open int 474,922, up 3,678 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 433½ 433½ 433½ 433½ —6¾ Jul 448 448 436½ 438¼ —9¾ Sep 432¾ 434 426½ 428 —4¾ Dec 445¼ 446½ 439¼ 440¾ —4¾ Mar 459¾ 461 454 455½ —4¼ May 468½ 469½ 463 464¼ —4¼ Jul 473¼ 474¾ 468 468¾ —5 Sep 458½ 458½ 454¼ 454¼ —3½ Dec 462 462 457¼ 457¾ —3½ Mar 469¾ 470¼ 468¾ 468¾ —3¾ Dec 462¼ 463½ 458¾ 458¾ —1½ Est. sales 262,558. Mon.’s sales 495,384 Mon.’s open int 1,578,407 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 342 342¼ 338½ 339¾ —6¼ Sep 332¼ 332½ 330 332½ —6¼ Dec 332 332 330¾ 331½ —5 Est. sales 269. Mon.’s sales 475 Mon.’s open int 2,691, up 24 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1069½ 1070½ 1053¼ 1054¾ —16½ Aug 1066 1067¾ 1052¼ 1053¾ —14½ Sep 1050 1051½ 1037½ 1039 —13½ Nov 1056 1056½ 1044 1045½ —12 Jan 1067½ 1067½ 1055 1056½ —12 Mar 1071¼ 1071¼ 1059¾ 1061¾ —11¼ May 1077½ 1078¾ 1067¼ 1068¼ —12 Jul 1086½ 1087¼ 1076¼ 1077½ —11½ Aug 1079¾ 1079¾ 1077½ 1077¾ —5¼ Sep 1060¼ 1060½ 1059¾ 1059¾ —3 Nov 1059 1059¾ 1047 1049½ —10 Nov 1060 1069½ 1060 1060 —8 Est. sales 163,112. Mon.’s sales 405,791 Mon.’s open int 819,512, up 16,100 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 50.06 50.07 50.06 50.07 +.58 Jul 49.92 50.60 49.59 49.97 +.05 Aug 50.00 50.70 49.73 50.10 +.06 Sep 50.18 50.70 49.76 50.11 +.03 Oct 50.00 50.59 49.69 49.98 —.01 Dec 50.26 50.71 49.82 50.15 +.02 Jan 50.12 50.69 49.84 50.17 +.01 Mar 49.97 50.58 49.75 50.07 +.01 May 49.87 50.53 49.76 50.07 +.04 Jul 49.87 50.52 49.74 49.94 —.08 Sep 49.32 49.32 49.32 49.32 —.23 Dec 49.45 49.45 49.38 49.38 +.21 Est. sales 72,855. Mon.’s sales 184,158 Mon.’s open int 580,042, up 2,386 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 298.10 299.50 292.40 292.90 —5.20 Aug 301.70 302.70 296.20 296.70 —4.70 Sep 303.60 304.80 298.90 299.20 —4.20 Oct 304.20 305.40 300.00 300.30 —3.90 Dec 307.80 309.20 303.80 304.10 —3.70 Jan 310.10 311.10 306.00 306.10 —3.80 Mar 312.80 313.70 308.80 308.80 —3.70 May 316.30 316.70 311.60 311.90 —3.60 Jul 319.30 320.20 315.20 315.20 —3.70 Aug 319.10 320.20 315.60 315.60 —3.50 Sep 318.30 319.80 314.90 314.90 —3.40 Oct 312.80 312.80 312.80 312.80 —3.20 Dec 318.30 319.50 316.10 316.10 —1.80 Est. sales 102,226. Mon.’s sales 174,499 Mon.’s open int 585,392, up 1,882

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.