CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 531½ 533¾ 522¾ 524¼ —5 Sep 545¼ 547¾ 537½ 538¾ —5¼ Dec 568¾ 569¼ 559½ 561 —5 Mar 587½ 588¼ 578¼ 579¾ —5 May 596 598 588¾ 590½ —5 Jul 603 604 595¼ 597¼ —4½ Sep 612 616¼ 608¼ 608½ —5½ Dec 630 630 625 625 —5¼ Mar 642¼ 642¼ 642¼ 642¼ — ½ Est. sales 47,037. Thu.’s sales 82,944 Thu.’s open int 461,520, up 5,601 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 440¾ 440¾ 440½ 440¾ +1¾ Jul 449 455 448 449½ +2 Sep 427½ 431½ 426¾ 428¾ +2¼ Dec 440 444 439¾ 441½ +2¾ Mar 455¼ 458 454 455¾ +2½ May 464 467 463¼ 464¾ +2 Jul 469 472¾ 468¾ 470½ +1¾ Sep 455¾ 456 454 454¾ +½ Dec 457¼ 459½ 457 458 +¾ Mar 468½ 470¼ 468½ 470¼ +1¾ Est. sales 177,159. Thu.’s sales 530,389 Thu.’s open int 1,585,217, up 27,950 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 345 346¼ 343¼ 343½ —2¼ Sep 339½ 339½ 337¾ 337¾ —1 Dec 337¾ 337¾ 335¾ 335¾ —2¼ Est. sales 79. Thu.’s sales 105 Thu.’s open int 2,647, up 1 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1036½ 1045 1036½ 1045 +8¼ Jul 1044½ 1055¼ 1040½ 1052½ +7½ Aug 1039¼ 1048¾ 1035½ 1047 +7 Sep 1020 1027¾ 1016¼ 1025¾ +5¼ Nov 1023¾ 1031¾ 1020¾ 1030 +5 Jan 1035½ 1043¼ 1032¼ 1041½ +4¾ Mar 1041¾ 1048½ 1038¾ 1046¾ +3¾ May 1049 1056 1047¾ 1054 +2¾ Jul 1057½ 1064½ 1056¼ 1062¾ +3¼ Nov 1034 1040¼ 1033½ 1039 +3¼ Est. sales 92,394. Thu.’s sales 191,495 Thu.’s open int 798,809, up 5,793 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 48.33 48.33 48.33 48.33 +.30 Jul 48.45 48.86 48.26 48.57 +.12 Aug 48.50 48.92 48.34 48.65 +.11 Sep 48.43 48.90 48.32 48.66 +.12 Oct 48.34 48.75 48.21 48.53 +.12 Dec 48.42 48.83 48.28 48.65 +.14 Jan 48.36 48.80 48.28 48.65 +.13 Mar 48.25 48.68 48.21 48.62 +.20 May 48.26 48.63 48.26 48.59 +.21 Jul 48.28 48.62 48.28 48.38 —.02 Dec 47.85 47.85 47.85 47.85 +.23 Est. sales 40,204. Thu.’s sales 131,819 Thu.’s open int 580,345, up 3,243 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 287.80 289.40 287.80 289.10 +1.30 Jul 294.70 296.80 293.40 296.00 +1.30 Aug 297.50 299.50 296.50 298.90 +1.40 Sep 298.70 300.80 297.80 300.30 +1.50 Oct 299.40 301.20 298.50 300.60 +1.40 Dec 303.10 304.80 302.20 304.20 +1.30 Jan 305.10 306.70 304.30 306.20 +1.30 Mar 307.20 309.20 307.20 309.20 +1.80 May 310.60 312.10 310.40 312.10 +1.70 Jul 314.10 315.60 314.00 315.60 +1.70 Aug 315.30 315.30 315.00 315.00 +.80 Sep 314.20 314.40 314.10 314.40 +.90 Oct 312.50 312.50 312.50 312.50 +1.30 Dec 314.00 314.50 314.00 314.50 +1.10 Est. sales 47,423. Thu.’s sales 92,734 Thu.’s open int 580,079, up 8,048

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.