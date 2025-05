CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 536 545 534¼ 534½ —1½ Sep 551½ 558½ 548¾ 549 —1 Dec 573 580½ 571 571¼ —1 Mar 593 599¼ 590¼ 590¼ — ¼ May 603¾ 609½ 600½ 600¾ — ½ Jul 611 614¼ 608 608 +½ Sep 619½ 619½ 619½ 619½ Dec 638 641¼ 636 636½ +1 Est. sales 40,406. Tue.’s sales 84,832 Tue.’s open int 456,016, up 3,647 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 449¾ 453¼ 447¼ 447¼ — ¼ Jul 457 463½ 453¼ 453½ —2 Sep 431½ 436½ 431 431¼ +1 Dec 442 447¼ 441¾ 442¼ +1 Mar 456 460½ 455¾ 456¼ +1¼ May 464¾ 469¼ 464¾ 465¼ +1½ Jul 470¼ 474¾ 470¼ 471 +1½ Sep 456½ 459½ 456½ 457 +1¾ Dec 458½ 463 458½ 460½ +2 Mar 472½ 472½ 472½ 472½ +2½ Dec 460 460 457¾ 457¾ — ¾ Est. sales 167,524. Tue.’s sales 384,178 Tue.’s open int 1,548,526, up 730 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 345½ 348½ 343 345¼ — ¼ Sep 336¾ 341¼ 336¾ 341¼ +2¾ Dec 338½ 338½ 338½ 338½ +1½ Est. sales 108. Tue.’s sales 321 Tue.’s open int 2,675 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1038 1045 1038 1045 +10¼ Jul 1045 1056 1044¾ 1046 +4¾ Aug 1040 1050½ 1040 1042½ +6¾ Sep 1018¾ 1030¼ 1018¾ 1024¼ +8¾ Nov 1024 1034 1023¾ 1028½ +9¼ Jan 1036¼ 1046 1036¼ 1040 +8¾ Mar 1040½ 1051½ 1040½ 1045¼ +7¾ May 1051½ 1058¼ 1050¼ 1053¼ +7¾ Jul 1060½ 1067¼ 1059¼ 1061½ +7¾ Aug 1057 1057¾ 1057 1057¾ +8¼ Nov 1032¾ 1042 1032¾ 1037 +6½ Est. sales 131,737. Tue.’s sales 184,904 Tue.’s open int 778,000, up 9,079 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 48.24 48.37 48.24 48.37 +.39 Jul 48.50 49.27 48.38 48.49 +.14 Aug 48.60 49.30 48.46 48.53 +.14 Sep 48.43 49.22 48.43 48.50 +.15 Oct 48.54 49.03 48.36 48.36 +.13 Dec 48.61 49.19 48.43 48.44 +.09 Jan 48.59 49.16 48.42 48.42 +.06 Mar 48.78 49.03 48.30 48.31 +.06 May 48.48 48.98 48.41 48.41 +.19 Jul 48.80 48.99 48.49 48.58 +.34 Dec 47.74 47.96 47.73 47.90 +.41 Est. sales 64,797. Tue.’s sales 134,860 Tue.’s open int 576,761, up 2,936 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 287.00 289.10 286.50 289.10 +3.00 Jul 293.50 296.30 293.40 295.70 +2.70 Aug 295.90 299.00 295.90 298.40 +2.70 Sep 297.80 300.40 297.80 300.00 +2.80 Oct 298.50 301.10 298.50 300.60 +2.70 Dec 303.20 304.90 302.20 304.20 +2.60 Jan 304.50 306.70 304.30 306.10 +2.60 Mar 307.30 308.70 306.60 308.10 +2.40 May 310.10 311.30 309.80 310.60 +2.20 Jul 313.20 314.00 313.20 313.90 +2.10 Aug 314.40 318.40 313.10 313.30 +1.30 Sep 313.50 317.20 312.50 312.50 +1.30 Oct 309.50 309.50 308.90 309.20 Dec 312.90 314.20 312.90 313.60 +2.20 Est. sales 52,462. Tue.’s sales 110,029 Tue.’s open int 568,530, up 1,573

