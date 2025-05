“¡Nuestro pueblo ruso!”: Creadores de contenido retratan de forma optimista la vida en Mariúpol, con el apoyo del Kremlin

Tres años después de hacerse con el control de Mariúpol tras un brutal asedio de 86 días, Rusia está utilizando…

Tres años después de hacerse con el control de Mariúpol tras un brutal asedio de 86 días, Rusia está utilizando un poder más sutil para mantener su dominio sobre la ciudad portuaria ucraniana: los influencers de las redes sociales.

Una investigación de CNN descubrió que los residentes de la ciudad ocupada, incluidos los estudiantes, están recibiendo formación en nuevos programas de medios de comunicación y en “escuelas de blogueros” vinculadas al Estado ruso.

Aunque su número de seguidores y su alcance general palidecen en comparación con las celebridades influyentes, expertos afirman que el Kremlin necesita voces locales para promover eficazmente la vida bajo el dominio de Rusia.

“Mira lo que Rusia está haciendo en Mariúpol”, dijo Pavel Karbovsky, profesor de una de las escuelas de blogueros, en un reciente video de TikTok que destacaba la construcción de nuevos edificios de apartamentos. “Espera, están construyendo, no demoliendo… ¡esto es Mariúpol, nuestro pueblo ruso!”.

Karbovsky forma parte del creciente número de creadores de contenido que pintan un panorama de renovación en ciudades y pueblos de las cuatro regiones ucranianas anexionadas ilegalmente por Rusia en 2022: Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia. Dice que no actúa como propagandista. En cambio, su misión es “mostrar la verdad” sobre la vida en las zonas ocupadas por Rusia, dijo a CNN en una entrevista en video desde Donetsk.

Pero los oficiales de la ocupación apoyados por Rusia han estado animando activamente a creadores como Karbovksy a publicar sobre la restauración de los territorios “liberados”, incluso en reuniones oficiales.

En enero, Karbovsky formó parte de un grupo de creadores de contenido invitados a reunirse con Denis Pushilin, el jefe de la República Popular de Donetsk (RPD) respaldado por Rusia. Pushilin dijo en un comunicado en Telegram que “contaba” con el grupo para difundir que la región oriental de Donbás estaba “reviviendo”.

“A todos nos une un inmenso deseo de restaurar y revivir Donbás. Y la gente debe conocer toda la información posible sobre el trabajo a gran escala que ya está en marcha”, continuaba la publicación.

CNN analizó más de una docena de perfiles de influencers locales que promocionan el proyecto de rusificación de Moscú en Mariúpol en plataformas de redes sociales, algunos de los cuales son abiertamente prorrusos y culpan a Ucrania del dolor infligido a la región, mientras que otros parecen apolíticos. A pesar de sus modestas audiencias, que oscilan entre 3.000 y 36.000 en TikTok, sus contenidos centrados en la reconstrucción pueden acumular cientos de miles de visitas.

Pero en sus videos no aparece ningún contexto sobre el motivo de la reconstrucción.

El asedio ruso a la ciudad portuaria, antes conocida como un centro de comercio y fabricación, fue una de las batallas más mortíferas y destructivas desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania hace más de tres años.

Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 90 % de los edificios residenciales de Mariúpol resultaron dañados o destruidos durante los ataques rusos, y unas 350.000 personas de las 430.000 que habitaban la región antes de la guerra se vieron obligadas a huir. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró en una entrevista reciente que se cree que murieron 20.000 civiles, aunque el número de víctimas es imposible de verificar. Las autoridades ucranianas acusaron a Moscú de intentar ocultar pruebas de víctimas civiles, afirmación que el Kremlin niega.

“Moscú trata de interrumpir el flujo de información sobre la terrible destrucción provocada por el ejército ruso”, dijo Ihor Solovey, director del Centro de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad de la Información del Gobierno de Ucrania, en declaraciones escritas a CNN. Para contrarrestar esto, dijo, Ucrania está tratando de “transmitir aún más hechos sobre los crímenes de los ocupantes”, añadiendo que “hay más que suficientes para refutar completamente cualquier falsedad rusa sobre la ‘hermosa vida’ bajo la ocupación”.

Para Moscú, mantener el control de Mariúpol sigue siendo una prioridad estratégica y un foco de importantes inversiones. “Estamos prestando mucha atención a Mariúpol”, declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante su conferencia de prensa anual en diciembre. En marzo de 2023, realizó un viaje muy coreografiado a la ciudad, en el que habló de los esfuerzos de “restauración” con los funcionarios locales. En un video que circuló por internet en el que se le veía reunido con los residentes, se oía una voz fuera de cámara que gritaba: “Es todo mentira, es solo para aparentar”.

Aunque es evidente que la construcción continúa, el análisis de CNN de las imágenes por satélite, las entrevistas con los residentes y los videos publicados en redes sociales muestran que sigue habiendo una destrucción significativa. Muchos de los que perdieron sus casas en 2022 no han sido reubicados y la calidad de las nuevas viviendas es a menudo inadecuada. Los residentes dicen que las autoridades rusas también están confiscando casas de ucranianos que huyeron de la ciudad para dárselas a otros.

“Han creado una especie de imagen de Potemkin… pero la gente no vive allí, en muchas casas, no viven”, dijo un residente de Mariúpol, en referencia a los pueblos falsos construidos por Grigory Potemkin en la Rusia del siglo XVIII para impresionar a Catalina la Grande. Habló con CNN de forma anónima por temor a represalias.

CNN se puso en contacto con el alcalde de Mariúpol apoyado por Rusia y con el Gobierno ruso para recabar sus comentarios sobre estas afirmaciones.

En septiembre, una organización llamada Donbass Media Centre (DMC) abrió su “escuela de blogueros” en Mariúpol. Ofrece cursos gratuitos de dos semanas de duración diseñados para proporcionar a los aspirantes a influencers una base técnica en habilidades como grabación y edición, así como conocimientos sobre cómo ganar popularidad y ganar dinero en internet.

Ya se habían celebrado cursos similares en Donetsk y Luhansk, y otro más en Melitópol, en la parte de Zaporiyia ocupada por Rusia. Karbovsky era uno de los profesores.

“Sé cómo reunir puntos de vista, hacer contenidos, así que me invitaron a enseñar a chicos de entre 16 y 22 años”, dijo a CNN. Ni Karbovsky ni el coordinador de la escuela quisieron decir a CNN quién financia el programa, pero parece contar con el apoyo tácito del Gobierno ruso.

El DMC fue creado por Donbass Media, un canal de noticias prorruso que opera principalmente en redes sociales. En 2024, el DMC ganó un premio Runet, un galardón nacional de la Federación Rusa y la Fundación Presidencial para Iniciativas Culturales que celebra la excelencia en la internet de Rusia. También colabora con “Top Blog”, un concurso para creadores de contenidos dirigido por un programa del Kremlin llamado “Rusia, tierra de oportunidades”. El año pasado, los alumnos más aventajados del DMC ganaron un viaje a Moscú para visitar la sede de Vkontakte, la versión rusa de Facebook.

Vkontakte es una de las redes sociales rusas propiedad de la empresa estatal Gazprom-Media. El Kremlin ha reforzado su control de las redes sociales en los últimos años, mediante la propiedad, la ralentización de internet y, más recientemente, la legislación que obliga a los influencers con más de 10.000 seguidores a registrar sus datos personales ante el regulador ruso de los medios de comunicación, Roskomnadzor.

Karbovsky aseguró que los objetivos de la DMC no son políticos. “DMC no tiene como objetivo crear una especie de propagandistas, de ninguna manera. No lo necesitamos”, dijo. “Queremos que la gente pueda compartir sus diferentes puntos de vista sobre lo que ocurre en la RPD (República Popular de Donetsk) y la RPL (República Popular de Luhansk) y otras regiones”.

El mismo mes que la DMC abrió su “escuela de blogueros” en Mariúpol, graduados de un programa del Gobierno ruso llamado “Taller de Nuevos Medios” abrieron un centro de medios en Mariúpol para enseñar a estudiantes de 14 a 17 años fotografía, grabación y cómo “trabajar en las redes sociales”. El programa gratuito está financiado en parte por una subvención presidencial rusa de unos 12.000 dólares. Se anima a los participantes a mostrar el lado positivo de Mariupol.

“Esperamos dar la bienvenida a chicos con talento, para que juntos podamos hablar de la vida de nuestra querida ciudad”, se lee en una publicación de Telegram de octubre del centro de medios. En otra, un participante en el curso entrevista a los niños sobre cómo ha cambiado Mariúpol. “Se ha vuelto mucho más interesante, más colorida”, dice una niña. “Se está desarrollando rápidamente”, añade su amiga.

En marzo, Rutube –una alternativa a YouTube propiedad de la rusa Gazprom-Media– anunció la creación de “estudios” en ciudades y pueblos de las cuatro regiones anexionadas, incluida Mariúpol, donde los creadores de contenidos podrían acceder a equipos de alta tecnología y programas de formación. La iniciativa forma parte de un proyecto conjunto con la Sociedad Histórica Militar Rusa, que Putin creó por decreto presidencial en 2012 para “contrarrestar los intentos de distorsionar” la historia militar de Rusia.

“El mundo necesita ahora realmente la verdad sobre la vida de los nuevos ciudadanos rusos que han pasado por mucho… pero eligieron hablar ruso, pensar y soñar en ruso”, dijo uno de los organizadores en un comunicado de prensa.

Andrei Soldatov, experto de servicios de inteligencia rusos y vigilancia estatal en internet, dice que no hay duda de quién dirige estos esfuerzos. “Es de alto nivel, no es regional, no se decide a nivel de, digamos, las administraciones de los territorios ocupados. Todo depende del Kremlin”, declaró a CNN.

La mayoría de las cuentas de redes sociales analizadas por CNN empezaron a publicar después de la invasión rusa y comparten contenidos con un tema común: retratar los esfuerzos rusos de reactivación en Mariúpol de forma positiva.

“Cuando oí a la gente decir que Mariúpol era una mala ciudad, que no quedaba nada de ella, quise mostrar que la ciudad está viva, que se está recuperando, y por eso empecé a mostrar lo que realmente está ocurriendo aquí”, dijo a CNN Elizaveta Chervyakova, una graduada del DMC de 21 años de Mariúpol, en una entrevista en video desde la ciudad.

Uno de sus videos recientes más populares, con más de 177.000 visualizaciones, es un montaje de edificios dañados y reconstruidos en la ciudad con una voz en off que dice: “Mariúpol, la capital costera del sur de Rusia”.

La joven explicó a CNN que publicar sobre la recuperación de la región se está convirtiendo en una tendencia.

“Mira qué bonito”, dice otra creadora de contenido, conocida como ‘Masha de Mariúpol’, en un video de TikTok que muestra bloques de apartamentos recién construidos al atardecer. “Estos apartamentos están llenos de gente feliz… una región maravillosa para la vida familiar”.

En otros clips, posa frente a un monumento bélico, da una vuelta por la reabierta estación de tren y muestra las obras en el Teatro Dramático, donde cientos de civiles murieron en un ataque aéreo ruso.

“Esto es para los que piensan que Mariúpol es ucraniana. Recuerden que es rusa para siempre”, reza el pie de foto de una publicación. Masha, muy conocida en los círculos prorrusos pero no ajena a las “escuelas de blogueros”, declinó la solicitud de entrevista de CNN.

Mensajes como el suyo, sobre la reconstrucción y rusificación de los territorios ocupados, fueron los que más gustaron y los videos más vistos en las cuentas que CNN revisó.

«Está claro que son muy populares», afirmó Darren Linvill, profesor de la Universidad de Clemson y experto en desinformación en redes sociales, que revisó las mismas cuentas para CNN. Señaló que, aunque muchos utilizan los mismos temas de conversación, “no vemos que se comprometan directamente con fuentes estatales rusas”.

“Son accesibles”, añadió.

Y eso forma parte de la estrategia del Kremlin, según los expertos. Soldatov dijo a CNN que los influencers locales son clave para los intentos de Rusia de ganarse los corazones y las mentes en la Ucrania ocupada, donde las audiencias son menos susceptibles a la propaganda dominante.

“No se pueden utilizar automáticamente las voces que son familiares para los rusos que viven en el centro de Rusia, en Siberia o en Moscú; es necesario encontrar voces locales que sepan cómo hablar a la gente que vive en estos territorios”, dijo.

Las imágenes por satélite revisadas por CNN entre abril de 2022 y marzo de 2025 muestran que Moscú ha estado apilando recursos para reconstruir y rusificar partes de la ciudad, construyendo una nueva academia naval afiliada a una de San Petersburgo, un gran monumento para conmemorar a los “libertadores del Donbás” y barrios completamente nuevos.

En el centro de la ciudad y sus alrededores se ven brillantes tejados de bloques de apartamentos restaurados, o en algunos casos recién construidos, que en su mayoría han sustituido a edificios destruidos en la guerra, según muestran imágenes de satélite de finales de 2024.

Pero en otras zonas aún son visibles las cicatrices del conflicto.

En una imagen de satélite de diciembre del año pasado, se puede ver una grúa junto al Teatro Dramático, donde la palabra rusa para “niños”, ДЕТИ, fue pintada en la primavera de 2022, un intento fallido de disuadir a las bombas rusas. Los medios estatales rusos han informado que el teatro estará terminado este año.

En diciembre, Putin dijo en una conferencia de prensa que al menos 300.000 personas habían regresado a Mariúpol y afirmó que “la población sigue creciendo a un ritmo rápido”. En marzo, firmó un decreto por el que ordenaba a todos los residentes de las cuatro regiones que obtuvieran un pasaporte ruso antes del 10 de septiembre o se marcharían.

El alcalde ucraniano exiliado de Mariúpol, Vadym Boichenko, dijo a CNN que se calcula que solo quedan unos 100.000 ucranianos en la ciudad, incluidos algunos que se marcharon durante el asedio y han regresado desde entonces.

Boichenko cree que los rusos se sienten atraídos no solamente por las noticias positivas y las publicaciones en las redes sociales, sino también por la tasa hipotecaria preferencial del 2 % que ofrece Rusia a sus “nuevos territorios”, un atractivo importante en un país donde las tasas de mercado alcanzan actualmente el 29 %.

Rusia prometió proporcionar «viviendas compensatorias» a todos los afectados por la guerra, pero, en videos que circulan principalmente por Telegram, grupos de residentes de Mariúpol afirman que aún no han recibido sus apartamentos y hacen llamados directos a Putin para obtener sus casas.

En un video que salió a la luz en enero, algunos sostienen un cartel que dice “БОМЖИ”, acrónimo ruso que significa “personas sin hogar”. Una persona dice que les están ofreciendo apartamentos que pertenecen a residentes que abandonaron Mariúpol. “Nos hemos ganado nuestros apartamentos, no queremos otros pueblos”, dice, instando a las autoridades a seguir construyendo. El alcalde de Mariúpol impuesto por Rusia declaró que a algunos residentes se les darían propiedades “abandonadas”, privando así a los que se marcharon de la posibilidad de regresar.

CNN analizó imágenes por satélite de las direcciones mencionadas en el video. En una de ellas, a menos de un kilómetro de la devastada planta siderúrgica de Azovstal, se desalojó un bloque de edificios, dejando solo los restos de los cimientos. Pero en las calles cercanas se está reconstruyendo.

Dos residentes de Mariúpol, una pareja que abandonó la ciudad el pasado noviembre y habló con CNN bajo condición de anonimato porque planean regresar, dijeron que los precios de los nuevos apartamentos son a menudo tan altos que ningún ucraniano puede permitírselos y que hay graves problemas de calidad.

El barrio Nevsky, de nueva construcción y que Putin visitó en 2023, por ejemplo, no está conectado a la red de alcantarillado, dijeron.

Añadieron que las publicaciones de los creadores de contenido no reflejan fielmente la realidad de Mariúpol. “Está dirigido a personas que no viven (en Mariúpol) y no conocen toda esta situación”, dijo la mujer.

Y los creadores de contenido prorrusos no pueden reescribir la historia, añadió Boichenko. “Esta propaganda, estos clips inventados que están haciendo ahora en Mariúpol, no servirán de nada. Rusia cometió un crimen en Mariúpol, y la gente de Mariúpol lo sabe”, dijo.

