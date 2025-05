Netanyahu afirma que Israel controlará “todo el territorio de Gaza”

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que Israel planea tomar el control de toda Gaza, menos de 24…

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que Israel planea tomar el control de toda Gaza, menos de 24 horas después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaran una extensa operación terrestre en el territorio, además de una campaña aérea que se intensificó la semana pasada.

“Tenemos intensos y masivos combates en curso, intensos e inmensos. Hay avances. Vamos a tomar el control de toda Gaza; eso es lo que vamos a hacer”, declaró Netanyahu este lunes.

Las FDI declararon este lunes que habían “atacado más de 160 objetivos terroristas en Gaza” en las últimas 24 horas como parte de la operación “Carros de Gedeón”.

La ONU y destacadas organizaciones de ayuda han dado la voz de alarma sobre la nueva ofensiva, afirmando que son los civiles quienes se llevan la peor parte del ataque.

Más de 300 personas han muerto y más de 1.000 han resultado heridas después de que Israel intensificara sus intensos ataques aéreos desde el jueves, según un recuento de CNN a partir de datos del Ministerio de Salud palestino de esta semana.

Netanyahu declaró también este lunes que si se presenta una “situación de hambruna” en Gaza, Israel “simplemente no recibirá apoyo internacional”.

El primer ministro dijo que su país podría perder el apoyo de sus aliados más cercanos, incluido Estados Unidos, si no levanta el bloqueo de 11 semanas que impuso a la ayuda a Gaza.

“Incluso nuestros aliados más cercanos en el mundo —senadores estadounidenses que conozco personalmente y que han apoyado incondicionalmente a Israel durante décadas— me dicen: ‘Les brindamos todo el apoyo para lograr la victoria: armas, apoyo a sus esfuerzos por eliminar a Hamas, protección en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero hay algo que no podemos aceptar: imágenes de hambruna masiva. Eso no lo podemos soportar. Si eso sucede, ya no podremos apoyarlos’”, dijo Netanyahu en un mensaje publicado en Telegram.

“Nos acercamos a un punto peligroso al que no queremos llegar”, declaró Netanyahu, añadiendo que las FDI encontrarían una “solución a este problema” para lograr sus objetivos bélicos.

En tanto las FDI declararon el domingo que permitirían la entrada a Gaza de una “cantidad mínima de alimentos”, considerada una “necesidad operativa para permitir la expansión del combate y derrotar a Hamas”.

Los comentarios de Netanyahu se producen menos de 48 horas después de hablar por teléfono con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio —la segunda vez en una semana— y un día después de que Israel anunciara una extensa operación terrestre en Gaza en medio de la intensificación de los ataques aéreos sobre el territorio. El primer ministro afirmó que Israel “proporcionará un puente temporal: ayuda mínima y básica para prevenir la hambruna”, hasta que se establezca un mecanismo de ayuda más consolidado.

Netanyahu se refería a una controvertida empresa respaldada por Estados Unidos, conocida como la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), que se encargará de entregar ayuda a Gaza.

La FGH ha sido criticada por altos funcionarios humanitarios, quienes advierten que es insuficiente, podría poner en peligro a la población civil e incluso fomentar su desplazamiento forzado.

La semana pasada, el director ejecutivo de la FGH, Jake Wood, declaró a CNN: “Este plan no es perfecto, pero estará alimentando a la gente para finales de mes, en un escenario en el que nadie ha permitido la entrada de ayuda en las últimas 10 semanas”.

El ministro de Finanzas de Israel, de extrema derecha, Bezalel Smotrich, quien anteriormente declaró que “podría ser justo y moral” dejar morir de hambre a toda la población de Gaza hasta que se entreguen los rehenes israelíes, también declaró este lunes que apoya la medida de permitir la entrada de ayuda mínima a Gaza, pero solo debido a la presión externa.

“¿Preferiría no enviar ni un grano de comida a Gaza, ni siquiera a los civiles? Posiblemente”, dijo, y añadió: “Entiendo profundamente la ira y el dolor que todos sentimos. Lo cierto es que, hasta que no se entregue a todos los rehenes, no deberíamos enviar ni siquiera agua. Pero, en realidad, si actuamos así, el mundo nos obligará a detener la guerra de inmediato y perderemos”.

