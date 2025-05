Las víctimas de deepfakes explícitos ahora podrán emprender acciones legales contra sus creadores

En los últimos años, personas como Taylor Swift y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, hasta estudiantes de secundaria de todo el…

En los últimos años, personas como Taylor Swift y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, hasta estudiantes de secundaria de todo el país, han sido víctimas de deepfakes explícitos y no consensuados: imágenes en las que el rostro de una persona se superpone a un cuerpo desnudo mediante inteligencia artificial.

Ahora, tras meses de protestas, finalmente existe una ley federal que penaliza compartir estas imágenes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la Ley de Eliminación de Imágenes (Take It Down Act) en una ceremonia en la Casa Blanca este lunes. Además de ilegalizar compartir imágenes explícitas y no consensuadas en línea, ya sean reales o generadas por computadora, la ley también exige a las plataformas tecnológicas que eliminen dichas imágenes dentro de las 48 horas posteriores a su notificación.

La ley reforzará la protección de las víctimas de pornografía vengativa e imágenes sexuales no consensuadas generadas por IA, aumentará la responsabilidad de las plataformas tecnológicas donde se comparte el contenido y brindará a las fuerzas del orden información clara sobre cómo procesar dicha actividad. Anteriormente, la ley federal prohibía crear o compartir imágenes explícitas realistas de menores generadas por IA. Sin embargo, las leyes que protegían a las víctimas adultas variaban según el estado y no existían a nivel nacional.

La Ley de Retirada de Contenidos (Take It Down Act) también representa una de las primeras leyes federales estadounidenses nuevas destinadas a abordar los posibles daños del contenido generado por IA a medida que la tecnología avanza rápidamente.

“La IA es nueva para muchos de nosotros, por lo que creo que aún estamos averiguando qué es beneficioso y qué es perjudicial para la sociedad, pero los deepfakes íntimos (no consensuados) son un claro daño sin ningún beneficio”, declaró Ilana Beller, gerente de organización del grupo progresista de defensa Public Citizen, que apoyó la legislación.

La ley fue aprobada en ambas cámaras del Congreso casi por unanimidad, con solo dos representantes en contra, en un inusual momento de consenso bipartidista. Más de 100 organizaciones, incluyendo organizaciones sin fines de lucro y grandes empresas tecnológicas como Meta, TikTok y Google, también apoyaron la legislación.

La primera dama, Melania Trump, también apoyó la iniciativa, presionando a los legisladores de la Cámara de Representantes en abril para que aprobaran la legislación. El presidente hizo referencia al proyecto de ley durante su discurso ante una sesión conjunta del Congreso en marzo, durante la cual la primera dama recibió como invitado a Elliston Berry, víctima adolescente. Berry asistió al evento de firma del proyecto de ley en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca este lunes, junto con Francesca Mani, otra adolescente que ha abogado por protecciones legales tras ser víctima de esta forma de acoso.

“Hoy, a través de la Ley Take It Down, afirmamos que el bienestar de nuestros hijos es fundamental para el futuro de nuestras familias en Estados Unidos”, declaró la primera dama este lunes.

El senador de Texas, Ted Cruz, y la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, presentaron la legislación el verano pasado.

Meses antes, un compañero de clase de Berry, una estudiante de secundaria de Texas, compartió en Snapchat una imagen suya que él había tomado de su Instagram y alterado con inteligencia artificial para que pareciera desnuda. Berry no estaba sola: adolescentes de Nueva Jersey, California y otros lugares también han sido víctimas de esta forma de acoso.

“He tenido que vivir a diario con el miedo de que estas fotos salgan a la luz o reaparezcan”, declaró Berry a CNN el año pasado en una entrevista sobre su apoyo a la Ley Take It Down. “Con la aprobación de esta ley, ya no tendré que vivir con miedo, sabiendo que quienquiera que publique estas imágenes será castigado”.

Ante la creciente presión sobre el tema, algunas importantes plataformas tecnológicas han tomado medidas para facilitar a las víctimas la eliminación de imágenes sexuales no consentidas de sus sitios.

Algunas grandes plataformas tecnológicas, como Google, Meta y Snapchat, ya cuentan con formularios donde los usuarios pueden solicitar la eliminación de imágenes explícitas. Otras se han asociado con las organizaciones sin fines de lucro StopNCII.org y Take It Down, que facilitan la eliminación de dichas imágenes en múltiples plataformas a la vez, aunque no todos los sitios cooperan con estos grupos.

Apple y Google también han trabajado para eliminar de sus tiendas de aplicaciones y resultados de búsqueda los servicios de inteligencia artificial que convierten imágenes de ropa en desnudos manipulados.

Aun así, los actores maliciosos a menudo buscan plataformas que no toman medidas para prevenir el uso dañino de su tecnología, lo que subraya la necesidad de una responsabilidad legal como la que proporcionará la Ley de Retirada de Contenidos.

“Esta legislación finalmente obliga a los usuarios de redes sociales a hacer su trabajo y proteger a las mujeres de violaciones altamente íntimas e invasivas de sus derechos”, declaró Imran Ahmed, CEO de la organización sin fines de lucro Center for Countering Digital Hate, en una declaración a CNN. “Si bien ninguna legislación es una solución milagrosa, el statu quo –donde las mujeres jóvenes enfrentan daños terribles en línea– es inaceptable”.

Beller, de Public Citizen, añadió que también es “importante señalar como sociedad que esto es inaceptable”.

“Si nuestra ley federal aprueba una ley que dice: ‘Esto es inaceptable y estas son las consecuencias’, eso envía una señal clara”, afirmó.

