Julio Rivas, abogado de Leopoldo Luque: “Se lo iban a llevar esposado por un guión y no por un juicio”

Julio Rivas, abogado de Leopoldo Luque, uno de los médicos acusados por la causa de la muerte de Diego Maradona,…

Julio Rivas, abogado de Leopoldo Luque, uno de los médicos acusados por la causa de la muerte de Diego Maradona, habló este viernes en CNN Radio tras la suspensión del juicio y dijo que “a Luque se lo iban a llevar esposado por un guión y no por un juicio”.

“Sigo triste y angustiado por lo que pasó”, lanzó el letrado en diálogo con Pía Shaw en Los Primero de la Tarde, y sostuvo que “estamos esperando que sortee un nuevo tribunal y ver cuándo fijan la audiencia preliminar. Es un tema en el que estamos todas las defensas y las querellas esperando”.

“Luque no está bien. Volver a someterlo a un proceso no es grato, al igual que los familiares de Diego”, comentó, mientras que dijo que “queremos certezas y no las tenemos”.

Según Rivas, “es muy difícil todo lo que pasó y en nuestro caso más aún. Lo que para Luque significaba era que lo iban a llevar esposado por un guión y no por un juicio”.

“¿Tendrá un juez imparcial en el próximo tribunal? Es todo un tema lo que hizo esta magistrada. Pone a todos en vilo”, expresó.

Finalmente, Rivas confesó: “Me quebré porque no me pasó nunca. Es muy raro. No me lo imagino ni lo hubiese pensado”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.