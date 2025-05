Jueves de recomendaciones de Catalina Dlugi en La Mañana de CNN

La reconocida periodista y columnista de CNN Radio Argentina Catalina Dlugi realizó este jueves sus recomendaciones sobre cine y series.…

La reconocida periodista y columnista de CNN Radio Argentina Catalina Dlugi realizó este jueves sus recomendaciones sobre cine y series.

Estrenos de cine:

Thunderbolts*: Es una historia que significa un aire fresco e innovador en todas las franquicias de Marvel. Este grupo se forma con los que son descartables, con los que fueron mercenarios, con los que están torturados, traumados, con gente que se la quieren sacar de encima y los meten en una especie de incinerador, se arma un grupo muy especial que está liderado por la actriz que hace todo bien, que es Florence Pugh. Hay humor, problemas mentales donde los protagonistas se preguntan para qué sirven, por qué fueron utilizados, inyectados, diseñados y, por supuesto, usados por el poder. Hay una mala que es maravillosa, Julia Louis-Dreyfus. La película está diseñada para entretener.

Misericordia: Una película francesa. Es una película muy especial. Es una historia de alguien que va al velorio de un exempleador, un señor de mediana edad que cuando era adolescente trabajaba con el hombre que se murió. Se hace muy amigo de la viuda, se queda a vivir, despierta los celos del hijo, hay violencia, hay muerte, hay sangre, pero también hay un humor negro absolutamente impresionante y desconcertante.

Infierno en el pantano: La DEA descubre grandes laboratorios de metanfetamina. Antes se tiraba a los pantanos todo el contenido para evitar las pruebas. Entonces los caimanes se fueron modificando, son más feroces. Eso es la película, un grupo de gente joven, un avión que cae en medio del pantano y están los caimanes. Es entretenida si te gusta el cine catástrofe.

Tesis para una domesticación: Tuvo un éxito muy grande en el Bafici, que es de Javier Van de Couter, y que está protagonizada por la autora del libro que se basa en la historia, que es Camila Sosa Villada. Es una película que interpela al espectador y todos los modelos sociales, la maternidad, el matrimonio, la adopción de un hijo y la necesidad casi desbocada de poder seguir con tu deseo. Y todo lo que se muestra es realmente muy fuerte. Debe ser la película argentina que más escenas de sexo tiene, pero no estamos hablando de una película porno, estamos hablando de una película profunda. Está muy bien actuada, que además la autora es la protagonista, y que cuestiona absolutamente todo, hasta los recuerdos traumáticos del pasado. Es realmente una película para ver, una película muy fuerte que hay que ver.

El casero: De Matías Lucchesi. Habla de una guerra de clases subterráneas. Es una historia donde dos hermanos quieren transformar un lugar de veraneo en Villa Carlos Paz, que perteneció a sus padres, en un hotel boutique, en una urbanización boutique. El problema es que durante mucho tiempo no le pagaron al casero y este señor siente que tiene derechos. Alquila la casa, la mantuvo como pudo, pero no se quiere ir de ahí con las manos vacías. Tiene un poco de humor, es tranquila, no tiene estallidos, está muy bien actuada por Paola Barrientos y Alfonso Tort. También vale la pena.

Yo filmé a Osvaldo Bayer: De Fabio Zurita, que siguió durante 30 años a Osvaldo Bayer. Muy interesante lo que hizo.

El cisne equivocado: Es sobre un artista muy poco conocido, Bernardo Kehoe. Es una declaración de amor a este hombre que es pintor, escenógrafo, cantante, una especie de hombre artístico perseguido por su homosexualidad en Tucumán. Realmente vale la pena conocer y gracias a este documental eso ocurre.

El Eternauta: Hay un sitio muy serio en Estados Unidos que resume las críticas del mundo y la serie tiene en este momento un 89% de aceptación. Y hay una medida que tiene que ver con los pochoclos, que sería lo que vota el público, y ahí tiene un 97% de aceptación.

Es una de las series que uno ve con mayor avidez. Eso puede llegar a ser un problema con respecto a las expectativas pero creo que no va a pasar. Vas a estar contento, vas a ver a una ciudad de Buenos Aires con esas toneladas de ceniza asesina.

Ahora que no se dan créditos para filmar, cuando Bruno Stagnaro hizo “Pisa, Birra y Faso” tuvo una ayuda. En ese momento no se sabía si la película iba a tener éxito o no, y la película inauguró toda una etapa nueva con nuevos valores. Si no se ayuda, después de los años, no vas a tener un Bruno Stagnaro plantándose en una serie que todo el mundo recibe con los brazos abiertos.

Hay muchos momentos de mucha emoción, de mucha pertenencia, de todo ese sentido del héroe que no es solamente un personaje con capas o superpoderes, porque precisamente ese fue el genio de Héctor Germán Oesterheld.

Pánico en el tren bala: Es la remake de Máxima Velocidad. Si tenés ganas de tener suspenso. Dos mujeres que reclutan otras mujeres para que se hagan amigas de la familia de los terroristas que ellos quieren eliminar.

El rito: Con Anthony Hopkins. Es un señor que se enfrenta al demonio junto con alguien que no cree en el demonio. Y vos mientras miras la película decidís, en una cuestión psicológica, si el diablo está presente o no.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.