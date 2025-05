Javier Timerman: “Es imprescindible que la Argentina tenga una economía mucho más formal”

Javier Timerman, economista y socio de Adcap Grupo Financiero, analizó la realidad económica y las últimas medidas del gobierno nacional.…

Javier Timerman, economista y socio de Adcap Grupo Financiero, analizó la realidad económica y las últimas medidas del gobierno nacional.

En CNN Primera Mañana, sobre la utilización de los dólares de ahorro, afirmó que “es un problema muy serio, va a ser muy difícil que en una economía no formalizada, donde la gente ahorra por fuera del sistema, la economía se normalice. Hay que tomar medidas, muchas de las cuales no son ideales, pero que ayudan a que la gente empiece a decir que entre tener la plata en el colchón o en la caja de seguridad y tenerla en un banco no es mucho el riesgo, y si encima no me van a perseguir por blanquear ese dinero, es una buena medida. Ahora, es imprescindible que la Argentina en algún momento tenga una economía mucho más formal”.

Destacó que “no podemos tener una economía en negro donde la gente piensa o espera que en alguna de sus transacciones lo haga por la vía informal, porque es una mochila muy fuerte en cualquier economía”.

El economista aseguró que las nuevas medidas “apuntan a darle más credibilidad y a tratar de traer esos dólares al sistema formal para que empiecen a prestar, para que empiece a desarrollarse el mercado de capitales, etcétera”.

No obstante, señaló que “son medidas positivas, ahora no son inmediatas. Son años de que la gente tiene una costumbre porque realmente desconfía, porque han pasado cosas. Son décadas de costumbre que hay que cambiar y son procesos que duran años”.

Agregó que “se puede confiar que el gobierno no me persiga, que puedo blanquear estos dólares, sacarlos del colchón. Ahora, cuando voy a depositarlos al banco, a pesar de que el banco debería recibirlos y no hacerme ninguna pregunta, el banco a su vez también tiene compromisos ellos con otras entidades internacionales, que son las entidades internacionales que a su vez tienen ellos compromisos con sus reguladores en sus países, y todo es una cadena global de lucha contra el lavado de dinero. Entonces son medidas que cuesta implementarlas”.

