Isaac Del Toro, la joven promesa que llegó como gregario y ahora es el gran favorito del Giro de Italia

Después de la etapa 17 del Giro de Italia en este 2025 el nombre de Isaac Del Toro Romero cobró mucha más fuerza en el pelotón.

Histórico ya era que un corredor mexicano portara por primera vez la “Maglia Rosa” camiseta que identifica al líder de la ronda italiana. Pero más histórico aún, fue verle ganar una etapa en la que muchos pronosticaban que podría perder el liderato.

Del Toro llegó a Bormio con los brazos en alto y haciendo una venia para festejar su primera victoria en la edición 108 del Giro ratificando no solo porque es el líder, sino el hombre a vencer.

Su llegada después del recorrido de 155 kilómetros, en una etapa marcada por la alta montaña con el Tonale y el mítico Mortirolo como grandes protagonistas, fue una muestra de que no se rendiría tan fácil y mucho menos soltaría el liderato.

Una etapa en la que apareció el campeón del 2019, Richard Carapaz, implacable tratando de domar al “torito” de Baja California, que respondió ante la embestida del ecuatoriano y otros gallos del pelotón para evitar la debacle.

“Todos me atacaron y fue muy difícil. Intenté seguirlos, pero no pude. Todavía no puedo creer que tenga que defenderme de estos tipos. Hice todo lo que pude. No me quedaba nada al final y no puedo culparme por nada. Siempre estaré un paso por delante de todos. Hoy también demostré que nunca me rindo. Siempre seguiré luchando, porque no tengo nada que perder”, concluyó Del Toro al término de la etapa.

Carapaz, por su parte, fiel a su estilo aguerrido pero inteligente al momento de atacar y defender, pasó de ser rival amenazante a cómplice de su contricante a vencer. Su estrategia funcionó y pese a no arrebatarle la punta al mexicano, logró despojar del segundo lugar al británico Simon Yates y dejar servida la lucha con ambos por el podio en lo que resta del Giro.

Cuando Isaac del Toro cruzó la meta triunfante en la etapa 17 del Giro no solo festejaba su primer triunfo esquivo en una carrera grande, las marcas se agrandaron con su ya histórica participación.

El nacido en Ensenada, Baja California, el 27 de noviembre de 2003, es el primer ciclista mexicano en ser líder del Giro de Italia y el segundo en más de 20 años en ganar una etapa. Julio Alberto Pérez Cuapio ganó tres etapas entre los años 2001 y 2002.

La historia del ciclismo mexicano no ha sido tan próspera a nivel internacional, pero Del Toro ya se puede incluir en el podio de los destacados, que —además de Pérez— cuenta con otro gran nombre como el de Raúl Alcalá, el primer ciclista de ese país en figurar en una grande, al haber ganado dos etapas del Tour de Francia (1989, 1993).

Del Toro llegó al Giro de 2025 con un equipo tan fuerte como el UAE Emirates, para servir como gregario del español Juan Ayuso, pero el destino y su determinación tenían otro plan.

Con apenas 21 años se enfundó la “Maglia Rosa” tan pronto como en la novena etapa, al terminar en el segundo lugar y convertirse en el más joven de este siglo en lograrlo en la ronda italiana. Beppe Saroni en 1979 fue líder del Giro al ganar la contrarreloj, cuando también tenía 21 años.

El triunfo de etapa no tardó en llegar para Del Toro y lo consiguió al cruzar la meta en primer lugar en la jornada 17 con récord incluido al superar a Fausto Coppi (1940) como el líder del Giro más joven durante nueve días consecutivos.

El equipo lo vio venir y, con Ayuso perdiendo tiempo en cada etapa, se volcó con todo para que el “torito” fuera protagonista y ahora gran favorito.

La promesa hecha realidad comenzó para el mexicano en el Tour de l’Avenir en 2023, al ganar la vuelta con todos los honores; líder en la general, líder en la clasificación por puntos, líder de la montaña y mejor corredor joven.

Del Toro comenzó el 2024 con un podio en el Tour Down Under de Australia, ocupando el tercer lugar en la carrera que abre la temporada de la alta competencia en el ciclismo internacional.

En el mismo año ganó la Vuelta de Asturias y en marzo de 2025 ganó la Clásica de Milán-Turín.

Otras actuaciones destacadas incluyen en 2023 el cuarto lugar en la Tirreno-Adriatico, el séptimo lugar en la Vuelta al País Vasco y ser el mejor joven en esta misma vuelta en 2025.

