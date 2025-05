Ingenieros de NJ Transit se declaran en huelga, paralizando la tercera línea de cercanías más grande de EE.UU.

Ingenieros de New Jersey Transit se declararon en huelga la madrugada de este viernes, paralizando los trenes del tercer servicio…

Ingenieros de New Jersey Transit se declararon en huelga la madrugada de este viernes, paralizando los trenes del tercer servicio de cercanías más grande del país.

En el último día de negociaciones entre el servicio estatal de cercanías y la Hermandad de Ingenieros de Locomotoras y Ferrocarrileros (BLET, por sus siglas en inglés), no se logró un acuerdo de última hora para evitar la huelga.

Se prevé que el paro laboral cause graves inconvenientes a unos 100.000 pasajeros diarios de tren, a empresas del área metropolitana de Nueva York y a los fans de Shakira y Beyoncé, quienes tendrán dificultades para acudir a los conciertos que ambas estrellas tienen programados en un estadio de fútbol americano a las afueras de Manhattan en los próximos días.

Las conversaciones entre ambas partes finalizaron poco antes de las 10:00 p.m. hora de Miami de este jueves, según informaron tanto el sindicato como el CEO de NJ Transit, Kris Kolluri, quien compareció en una conferencia de prensa la noche de este jueves junto al gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy.

Kolluri declaró en la conferencia de prensa este jueves por la noche que ambas partes habían estado cerca de llegar a un acuerdo, pero no lograron un acuerdo sobre un paquete salarial que el estado y la gerencia de NJ Transit consideren asequible. Añadió que ambas partes deben volver a la mesa de negociaciones este domingo por la mañana y que él está dispuesto a hacerlo antes si el sindicato está dispuesto a hacerlo.

Kolluri y Murphy manifestaron que desean un acuerdo justo para los afiliados del sindicato, pero que sus demandas no causen problemas financieros al ferrocarril.

Un acuerdo laboral tentativo previo fue rechazado por el 87 % de los casi 500 afiliados del sindicato que conducen los trenes. Si bien ese acuerdo habría otorgado a los trabajadores su primer aumento desde 2019 y miles de dólares en pagos retroactivos a cada miembro del sindicato, aún habría dejado a los miembros muy por debajo del salario de los ingenieros de Amtrak y los ferrocarriles de cercanías cercanos que utilizan las mismas estaciones.

“NJ Transit tiene US$ 500 millones para una nueva y elegante sede y US$ 53 millones para decorar el interior de ese edificio innecesario”, declaró el presidente nacional de BLET, Mark Wallace, en un comunicado. “Regalaron US$ 20 millones en ingresos durante una exención de tarifas el año pasado. Tienen dinero para vistas panorámicas desde sus áticos y proyectos favoritos, pero no para sus trabajadores de primera línea. Ya es suficiente. Nos quedaremos sin trabajo hasta que nuestros miembros reciban el salario justo que merecen”.

Los funcionarios de NJ Transit dijeron que habían aumentado el servicio de autobuses en previsión de la huelga, pero admitieron que los autobuses solo podrían atender a un “número extremadamente limitado” de pasajeros. La agencia y Murphy instaron a los pasajeros que utilizan sus trenes a que hagan otros planes o trabajen desde casa, si es posible. NJ Transit indicó que los pasajeros deberían limitar sus viajes en el resto del sistema únicamente a fines esenciales.

“Si pueden trabajar desde casa, sin duda mañana (viernes) sería un excelente día para hacerlo”, dijo Murphy.

Murphy añadió que, si bien los ingenieros son la columna vertebral del sistema de transporte estatal, “los trabajadores y las familias que dependen de nuestro sistema de transporte a diario son la columna vertebral de toda nuestra economía”.

Además de la congestión vehicular que probablemente obstruirá los puentes y túneles que cruzan el río Hudson, muchos viajeros a Manhattan tendrán que pagar una tarifa por congestión de hasta US$ 9, además de los peajes de puentes y túneles que pueden costar más del doble.

Más allá de los viajeros diarios que viajan principalmente hacia y desde Manhattan, la huelga podría causar graves problemas a los asistentes a los conciertos. Shakira se presentará este viernes por la noche en el Estadio MetLife, ubicado en Nueva Jersey, a menos de 16 kilómetros del túnel Lincoln que une el estado con Manhattan, y Beyoncé también presentará allí una serie de cinco espectáculos a partir del próximo jueves.

NJ Transit ya había cancelado el servicio especial para el concierto de la cantante colombiana Shakira de este jueves por la noche, ante la preocupación de que los fans pudieran quedarse varados tras el inicio de la huelga.

Quienes acudan en automóviles a los conciertos de Shakira o Beyoncé podrían encontrarse con un tráfico más intenso de lo habitual, ya que quienes aspiran a ser pasajeros del tren se verán obligados a circular por las vías.

El sindicato ha argumentado que sus miembros necesitan un aumento salarial significativo para equipararse con otros maquinistas de otros ferrocarriles de pasajeros y que no aceptarían menos.

“Nosotros, los maquinistas de NJ Transit, solo pedimos un salario justo y competitivo”, declaró Thomas Haas, presidente general de la unidad sindical que representa a los 450 maquinistas del ferrocarril, en declaraciones el miércoles por la noche antes de la reunión de la junta directiva de NJ Transit. “Lo último que queremos es que se interrumpa el servicio. Pero estamos al límite de nuestras fuerzas”.

El sindicato dice que sus actuales demandas contractuales costarían solo US$ 4 millones más al año en comparación con la oferta anterior de la gerencia, que fue rechazada por los afiliados. Una huelga, agregó, le costaría al ferrocarril más que cumplir con la oferta del sindicato.

Pero Kolluri dijo que si NJ Transit accediera a la demanda de BLET, tendría que ofrecer los mismos aumentos salariales a otros sindicatos bajo cláusulas de “me too” en sus propios convenios colectivos. Murphy dijo que dichas cláusulas incrementarían los costos adicionales de menos de US$ 10 millones anuales a más de US$ 100 millones anuales para la agencia, y que esta no podía permitirse pagar esa cantidad.

“Les dije que respeto la oferta que presentaron”, declaró Kolluri. “Respeto el hecho de que estuvimos cerca de alcanzar un salario al que consideran que tienen derecho. Donde no pudimos cerrar la brecha fue con esta cláusula de ‘me too’”.

Kolluri afirmó que aún cree que se puede llegar pronto a un acuerdo para poner fin a la huelga. “Esto no es una causa perdida”, dijo. “Es un acuerdo inminentemente alcanzable”.

BLET también indicó que el contrato rechazado por los miembros habría dejado sus salarios aproximadamente un 20 % por debajo de los de los ingenieros de Amtrak y otras tres compañías ferroviarias de cercanías cercanas: Long Island Railroad, Southeastern Pennsylvania Transit Authority (SEPTA) y Metro North, que presta servicios a los suburbios al norte de la ciudad de Nueva York. Esa es una de las razones por las que el sindicato afirma seguir perdiendo afiliados. La afiliación ha disminuido de 500 a principios de año a 450, ya que los miembros abandonan NJ Transit para incorporarse a esas otras compañías ferroviarias. Y esa pérdida de ingenieros también es costosa, según el sindicato.

Afirma que se necesitan dos años de capacitación, con un costo de US$ 250.000 por persona, para reemplazar a los que se van, mientras que NJ Transit se verá obligada a cancelar trenes debido a la falta de ingenieros. NJ Transit insiste en que cuenta con personal suficiente para operar el horario completo de la compañía ferroviaria.

Los ferrocarriles operan bajo una ley federal anticuada y centenaria, la Ley Laboral Ferroviaria, que regula las relaciones laborales en ferrocarriles y aerolíneas, lo que limita considerablemente la capacidad del sindicato para declararse en huelga. Incluso cuando los miembros de un sindicato rechazan un contrato, como ha sucedido en este caso, se les puede ordenar que permanezcan en sus puestos y acepten los términos del acuerdo mediante una ley del Congreso.

Eso fue lo que ocurrió en diciembre de 2022, cuando el Congreso votó a favor de un acuerdo rechazado por la mayoría de los más de 100.000 sindicalistas que trabajan en las cuatro principales compañías ferroviarias de carga del país.

Pero es posible que el Congreso no se sienta tan obligado a actuar en el caso de un solo ferrocarril de cercanías. Si bien el Congreso no ha permitido que las compañías ferroviarias de carga del país realicen huelgas que duren más de unas pocas horas, se han producido numerosas huelgas de trenes de cercanías que se han prolongado durante semanas, incluso meses, sin que el Congreso haya tomado medidas para ponerles fin. Hasta la fecha, no se ha presentado ninguna legislación que bloquee o ponga fin a una huelga, por lo que cualquier acción del Congreso tomaría tiempo.

En 1983, los sindicalistas de New Jersey Transit estuvieron en huelga durante un mes. También en la década de 1980, hubo huelgas que duraron 108 días en la Autoridad de Tránsito del Sureste de Pensilvania (SEPTA), 42 días en Metro North y 11 días en el Ferrocarril de Long Island.

