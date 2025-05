Gobierno de Trump pone fin a base de datos sobre clima extremo que ha registrado el costo de desastres naturales desde 1980

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) anunció este jueves que su conocida base de…

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) anunció este jueves que su conocida base de datos de “desastres climáticos y meteorológicos de US$ 1.000 millones” “será retirada”, lo que hará casi imposible para el público rastrear el costo de eventos climáticos extremos.

La agencia de clima, meteorología y océanos también está terminando otros productos, debido en gran parte a reducciones de personal. NOAA está reduciendo la gama de servicios que ofrece, como programas relacionados con que examinan de cerca el clima.

La base de datos de desastres, que será archivada pero ya no se actualizará más allá de 2024, ha permitido a los contribuyentes, medios de comunicación e investigadores rastrear el costo de desastres naturales, desde huracanes hasta tormentas de granizo, desde 1980. Su discontinuación es otro golpe de la administración de Trump a la visión pública de cómo la contaminación por combustibles fósiles está cambiando el mundo y haciendo que el clima extremo sea más costoso.

El Gobierno de Trump se ha centrado en eliminar programas y departamentos asociados con el “tiempo”, ya sea que realmente estén rastreando el calentamiento global y sus efectos o no.

Algunos políticos y expertos externos han afirmado en el pasado que la base de datos, que muestra un aumento en las pérdidas por desastres a lo largo del tiempo, refleja principalmente tendencias impulsadas por el cambio climático, aunque NOAA dice en el sitio web: “Este producto no se enfoca en la atribución de eventos climáticos”.

Se cree que el crecimiento de la población y la expansión del desarrollo en áreas de riesgo son los factores dominantes detrás de la tendencia a largo plazo. Sin embargo, la creciente ocurrencia y severidad de algunos tipos de eventos climáticos extremos, en parte debido al cambio climático causado por el hombre, también está amplificando algunos de estos eventos y haciéndolos más costosos, según han demostrado estudios.

La base de datos recopila información de pérdidas de toda la industria de seguros, entre otras fuentes públicas y privadas.

Según la base de datos, ha habido 403 desastres climáticos y meteorológicos que suman al menos US$ 1.000 millones en Estados Unidos desde 1980, sumando más de US$ 2.945 billones. Hasta el 8 de abril, no había habido ningún desastre confirmado de US$ 1.000 millones en 2025, pero se enumeran cuatro eventos con el potencial de alcanzar esa cifra, incluidos los incendios forestales en el área de Los Ángeles en enero.

Entre 1980 y 2024, hubo un promedio de nueve de tales desastres cada año, aunque en los últimos cinco años, ese promedio anual ha aumentado a 24. El récord para un año fue de 28 eventos en 2023.

La base de datos de desastres de US$ 1.000 millones no es fácilmente replicable, como por una organización sin fines de lucro o una empresa privada, ya que contenía numerosos datos no públicos compartidos con el gobierno por la industria privada.

Además, las empresas, incluidas las aseguradoras, tienen sus propios recuentos y metodologías que generalmente son muy protegidos.

“Lo que hace que este recurso sea exclusivamente valioso no es solo su metodología estandarizada a lo largo de décadas, sino el hecho de que se basa en fuentes de datos propias y no públicas (como estimaciones de pérdidas de reaseguro, informes gubernamentales localizados y bases de datos de reclamaciones privadas) que de otro modo son inaccesibles para la mayoría de los investigadores”, dijo Jeremy Porter, jefe de implicaciones climáticas y cofundador de First Street, una firma de modelado financiero de riesgos climáticos, a CNN por correo electrónico.

Porter dijo que First Street trabaja estrechamente con la base de datos.

“Sin ella, replicar o extender análisis de tendencias de daños, especialmente a escalas regionales o a través de tipos de peligros, es casi imposible sin un financiamiento significativo o acceso institucional a modelos de catástrofes comerciales”, dijo a CNN.

Otros datos también han mostrado aumentos en las pérdidas por desastres naturales. Por ejemplo, la compañía de reaseguros Swiss Re informó el 29 de abril que las pérdidas aseguradas globales en 2025 están en camino de alcanzar US$ 145.000 millones, con una tasa de crecimiento anual del 5 % al 7 %.

La base de datos de desastres es la más reciente víctima de despidos, jubilaciones anticipadas y programas de incentivos destinados a reducir la fuerza laboral de la agencia junto con el resto del gobierno federal. El Servicio Meteorológico Nacional ha sido particularmente afectado por las reducciones de personal y ha estado recortando algunos de sus servicios como resultado.

La Casa Blanca ha publicado planes para hacer recortes aún más profundos a NOAA eliminando su división de investigación y cerrando sus laboratorios de clima y meteorología, lo que reduciría en gran medida los datos que la agencia recopila y pone a disposición del público.

La propuesta de presupuesto de la administración para el año fiscal 2026 reduciría el gasto de NOAA en un 24 % en comparación con 2025.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.