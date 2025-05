El rol invisible de las niñeras inmigrantes y cómo las políticas de Trump amenazan el sistema de cuidado infantil en EE.UU.

Catalina, una ciudadana estadounidense de 23 años, maneja con seguridad hacia su trabajo como niñera y cobra un sueldo justo.…

Catalina, una ciudadana estadounidense de 23 años, maneja con seguridad hacia su trabajo como niñera y cobra un sueldo justo. En cambio su madre —una inmigrante peruana sin estatus legal— lo hace bajo las sombras desde hace 30 años.

“Aunque nosotras tenemos el mismo trabajo, hacemos lo mismo y en las mismas horas, el pago es muy diferente”, explica Catalina a CNN. “A mí me ha ido muy bien porque soy nacida aquí y el pago es muy bueno cuando uno habla español”. El nombre de la joven se cambió para proteger su identidad y la seguridad de su madre.

Durante el Gobierno de Barack Obama la madre de Catalina consideró regresar a Perú, según cuenta su hija. La administración Obama se enfocó en frenar las deportaciones desde el interior del país y se centró, sobre todo en los últimos años, en las llamadas “devoluciones” rápidas de los recién llegados a la frontera que se percibía que tenían menos lazos en Estados Unidos.

“Mucha gente le estuvo diciendo que no, que no le iba a pasar nada, y dicho así, nada pasó” y su madre finalmente decidió quedarse, cuenta Catalina. Sin embargo, las duras políticas de inmigración del Gobierno de Donald Trump —quien a diferencia de Obama ha enfocado su plan de “deportaciones masivas” desde dentro del país— pintan un panorama más sombrío para ambas. La joven de 23 años teme que su madre sea detenida cuando va a dejar a la escuela a los niños de una familia argentina que cuida todas las tardes para sostener a su propia familia.

“Ella es mamá soltera. Yo soy la mayor, entonces si algo le pasa, ya me tocaría encargarme de mis hermanos”, dice Catalina. “Tuvo que hacer un papel que me deja a mí todo, por si algo le pasa: qué hacer con mis hermanos, con sus cosas, con el dinero. Es muy feo pensar en eso, pero ella se siente preparada”.

La madre de Catalina ha criado a sus hijos sola y ha dedicado parte de su vida al cuidado infantil, un sector que atraviesa una profunda crisis de escasez de personal, algo que ha empeorado en estos meses ya que, según los expertos, los inmigrantes son esenciales para sostenerlo.

“El sector del cuidado infantil lleva mucho tiempo enfrentando una crisis y escasez de trabajadores. Y los trabajadores inmigrantes son esenciales para mantener ese sistema funcionando, tanto en el sector formal como en el informal”, dice a CNN Wendy Cervantes, directora de Inmigración y Familias Inmigrantes del Centro de Derecho y Política Social (CLASP, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con un reporte del Centro Nacional para el Derecho de la Mujer, 20 % de los trabajadores de cuidado infantil en Estados Unidos son inmigrantes y las mujeres representan “un porcentaje significativo” de la fuerza laboral de este sector en todo el país.

“El trabajo de los cuidadores en Estados Unidos es el que hace posible todos los demás trabajos y permite que todas las familias prosperen”, dice el reporte. Sin embargo, los cuidadores se enfrentan a salarios bajos, falta de beneficios, vulnerabilidad a ser explotados e incertidumbre laboral. Los trabajadores indocumentados, por su parte, carecen además de derechos y protecciones laborales básicas.

Aunque ha vivido por años en Estados Unidos, la madre de Catalina no tiene acceso a beneficios laborales como seguro médico o seguridad social. “Le pagan en efectivo o con cheque, pero beneficios no. Nada”, dice Catalina sobre las condiciones laborales de su madre. Cada año, los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos pagan miles de millones de dólares en impuestos aun cuando saben que no podrán disfrutar de sus beneficios, a menos que su estatus se regularice.

Además, la constante amenaza de ser denunciada la limita incluso a la hora de aceptar trabajos. “Si le viene un trabajo de una familia gringa, no creo que lo tomaría. Tiene ese miedo de que si algo pasa, le van a llamar a alguien”.

Para Cervantes, los trabajadores inmigrantes de cuidado infantil “a menudo son una fuerza laboral invisible”. A pesar de su rol crucial en la educación temprana de una población infantil cada vez más diversa, tampoco son suficientemente reconocidos.

“Algo que muchas veces no se reconoce es que estos trabajadores están entre los pocos que son bilingües y culturalmente competentes, particularmente en el sector formal, lo cual es muy buscado. Muchas familias quieren que sus hijos estén en programas de educación bilingüe, pero además estos trabajadores son fundamentales para atender a una población infantil cada vez más diversa”, agrega la directora de Inmigración y Familias Inmigrantes de CLASP.

Más allá de las cifras, el endurecimiento de las políticas de inmigración del Gobierno de Trump ha impactado directamente la realidad de miles de familias como la de Catalina y su madre.

Unas semanas después de que Trump tomara posesión, su Gobierno anunció que ahora los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pueden realizar arrestos cerca de lugares como escuelas, iglesias y hospitales, poniendo fin a una política de larga data que les impedía operar en los llamados “lugares sensibles”.

“Y ahora, en algunos estados donde hay una mayor colaboración con la policía local, una niñera simplemente conduciendo hacia su trabajo podría ser arrestada, deportada y separada de su familia”, señala Cervantes.

La madre de Catalina experimenta esa angustia de primera mano todos los días cuando se sube al auto para recoger a los niños que cuida por las tardes.

“Cuando ella llega siempre hay policías que están ahí controlando el tráfico. A veces se queda escondida en el carro, no baja. Espera que los chiquitos se suban al carro. Es muy feo”, cuenta Catalina. “A veces si yo la encuentro en la escuela, se siente un poquito mejor. Pero si está sola, no”.

Al no tener políticas de protección vigentes, como la política de “lugares sensibles”, es mucho más difícil para las niñeras atender a las familias y sentirse seguras para continuar con su trabajo, advierte Cervantes.

“La manera en que se están aplicando las medidas de control migratorio en todo el país se está llevando a cabo con muy poca supervisión y rendición de cuentas. Además, más personas se están volviendo vulnerables a la deportación porque ya no existe la discreción procesal, por ejemplo, para padres o personas que tienen razones humanitarias para no ser deportadas. Ya no hay una manera de priorizar quién debe o no ser deportado. Todos son prioridad. Y por lo tanto, todos los que no tienen estatus están en peligro”, agrega la directora de Inmigración y Familias Inmigrantes de CLASP.

Catalina estudia actualmente con la esperanza de construirle a su madre una casa en Perú, por si ella decide regresar algún día. “Aquí mi mamá no tiene a nadie, no tiene familia, no tiene a sus hermanas, ni a su mamá. Nada. Está sola”, dice, pero asegura que tampoco quiere dejarla sola. “Ella se preocupa más porque dice, ‘Se va a quedar mi hija sola’”.

Mientras tanto, la creciente presión del Gobierno de Trump para avanzar con su plan de deportaciones masivas podría perjudicar aún más al sistema de cuidado infantil en Estados Unidos.

“Si perdemos a los trabajadores inmigrantes, especialmente a quienes cuidan de nuestros niños, como país vamos a sufrir. Si las deportaciones continúan al ritmo actual, si se aprueba este proyecto de presupuesto en el Congreso —que permitirá a la administración aumentar aún más sus medidas de control— y si seguimos viendo a más personas perder su estatus migratorio, entonces esto va a tener un impacto muy negativo en la fuerza laboral en general, dificultando que todas las madres y padres trabajadores encuentren cuidado infantil y puedan ir a trabajar”, asegura Cervantes.

Es el papel invisible de la madre de Catalina: es ella quien permite que otros puedan trabajar mientras sus hijos están siendo cuidados. Sin ella y muchas como ella, Estados Unidos sería un país muy diferente.

