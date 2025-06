El plan de Israel para “conquistar” Gaza está dejando a los palestinos con pocos lugares adonde ir

Incluso antes de que comenzara la guerra de Israel en Gaza, el territorio era uno de los más densamente poblados…

Incluso antes de que comenzara la guerra de Israel en Gaza, el territorio era uno de los más densamente poblados del planeta, descrito por funcionarios de las Naciones Unidas como una “prisión a cielo abierto”. Ahora, las fuerzas israelíes están expandiendo sus operaciones, hacinando a la población en una franja de tierra cada vez más pequeña.

La última ofensiva militar de Israel, denominada “Los carros de Gedeón”, busca finalmente “conquistar” el territorio, como lo expresó un ministro del Gobierno. Casi el 80 % del enclave recibió órdenes de evacuación o ha sido designado como zona militarizada desde el 18 de marzo, cuando Israel rompió el alto el fuego con Hamas, según la ONU. Desde entonces, Israel ha declarado, con el respaldo de Estados Unidos, que fomenta el reasentamiento de los residentes de Gaza.

Como parte de la “operación intensificada”, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que toda la población de Gaza –alrededor de 2 millones de personas– será desplazada al sur del territorio de 362 kilómetros cuadrados.

Las fuerzas de Israel ducen que la operación tiene como objetivo destruir a Hamas y liberar a los rehenes. Mientras tanto, el ministro de Finanzas de Israel, de extrema derecha, Bezalel Smotrich, dijo que la operación podría llevar a la toma total del territorio.

“Por fin vamos a conquistar el enclave de Gaza”, declaró después de que el gabinete de seguridad de Israel aprobara la ampliación de la campaña.

Algunos gazatíes del norte dicen haber huido a la costa cercana en un último intento por escapar de los renovados bombardeos, exhaustos por los 19 meses de ataque israelí. Otros duermen en tiendas de campaña rodeadas por los escombros de sus antiguas viviendas, temerosos de irse en caso de que se vean obligados a abandonar Gaza.

Desde que Israel rompió el alto el fuego a mediados de marzo, al menos 2-3 kilómetros dentro de la frontera terrestre de Gaza se han convertido en una zona de exclusión, que incluye una zona de amortiguación de 1 kilómetro de ancho junto a territorio israelí, donde viviendas, fábricas y tierras de cultivo han sido arrasadas sistemáticamente.

El acceso al mar Mediterráneo para pescar está prácticamente prohibido. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la mayoría de los barcos pesqueros han sido destruidos y los palestinos que pescan a metros de la orilla han sido blanco de ataques.

A principios de abril se estableció otro corredor militarizado –el “Corredor Morag” en Rafah, demarcado por Israel– con la intención declarada de “dividir el enclave”. Esta es una de las al menos cuatro rutas establecidas para controlar Gaza por las fuerzas de Israel, que demuele y despeja todos los edificios y tierras de cultivo para dejar paso a los palestinos.

Las fuerzas israelíes han emitido al menos 31 órdenes de evacuación desde el 18 de marzo de este año, que abarcan amplias zonas del enclave, a veces a un ritmo de dos al día. Como resultado, se estima que 600.000 personas en Gaza han sido desplazadas en ese periodo (esta cifra incluye a personas que podrían haber sido desplazadas varias veces), según el Grupo de Gestión de Sitios, liderado por las Naciones Unidas.

Las órdenes de evacuación no son necesariamente permanentes, pero Israel no ha declarado su duración. CNN ha preguntado a las fuerzas de Israel si las órdenes expiran y cómo se comparte esa información con la población de Gaza, pero no ha recibido respuesta.

En el norte de Gaza, estas órdenes han ido acompañadas recientemente de instrucciones para desplazarse hacia el sur, a pesar de los continuos ataques que también allí se producen. Esta semana, las fuerzas de Israel emitieron órdenes de evacuación para la mayor parte del sur de Gaza, con instrucciones para dirigirse a la zona de Al-Mawasi, ante lo que su portavoz calificó de “ataque sin precedentes”.

Los grupos de ayuda humanitaria han criticado el uso de estas directivas, calificándolas de confusas, a menudo inexactas y excesivamente dependientes de una conexión a internet a la que la mayoría de los habitantes de Gaza solo tienen acceso intermitente. El mecanismo de entrega es variado: algunos reciben mensajes de texto o llamadas telefónicas antes de un ataque, mientras que para otros la primera señal es el fuego israelí. Sobre el terreno, Gaza ya no les resulta familiar a los residentes, con la mayoría de los puntos de referencia destruidos o dañados, incluyendo tiendas, árboles y carreteras, lo que dificulta mucho la circulación. Para desplazarse, la gente tiene que pasar por puestos de control fuertemente militarizados, generalmente a pie.

“No hay dónde dormir para mis hijos y para mí, y no sé qué hacer”, declaró a CNN la semana pasada Iman Al Agha, madre de seis hijos, quien contó que se vio obligada a abandonar la ciudad norteña de Beit Lahia cuando cuadricópteros israelíes comenzaron a disparar contra ella y su familia.

“Llevo tres días en la calle con mis hijos y no encuentro un lugar donde asentarme”, dijo. “Deseo morir en cualquier momento. No sé qué hacer con mis hijos ni adónde nos llevará esta vida. No hay solución”.

Desde que Israel lanzó su guerra en Gaza tras los letales ataques de Hamas en octubre de 2023, han sido desplazados un promedio de 100.000 personas.

De seis veces, algunos hasta 19, según el Consejo Danés para los Refugiados.

Para muchos, el desplazamiento repetido significa revivir el trauma de generaciones desarraigadas por lo que los palestinos llaman al-Nakba, o “la catástrofe”, cuando aproximadamente 700.000 palestinos huyeron o fueron expulsados ​​de sus hogares en la Palestina histórica, durante la creación de Israel en 1948.

La mayoría de las zonas restantes que no están bajo órdenes de evacuación ni militarizadas presentan graves daños. Una evaluación del Centro de Posgrado de la CUNY reveló que el 60 % de los edificios están destruidos, mientras que el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (OOPS) indicó que el 92 % de las viviendas han sido dañadas o destruidas. Según el Centro de Satélites de la ONU, el 68 % de las carreteras también están dañadas, lo que complica aún más el transporte de ayuda humanitaria en el enclave.

De las tierras agrícolas, un informe publicado en la Revista de Ciencia de la Teledetección reveló que alrededor del 80 % de los cultivos arbóreos, como olivos y frutales, probablemente estén dañados, así como el 65 % de los invernaderos utilizados para cultivar alimentos como tomates, pepinos, pimientos y fresas. La FAO también ha informado que todas las tierras de cultivo en Rafah y casi todas las tierras de cultivo en las gobernaciones del norte son inaccesibles.

Al-Mawasi, donde las fuerzas de Israel ha ordenado a muchas personas que se dirijan, es una estrecha franja costera en el sur de Gaza. Antaño tierras de cultivo rurales, en febrero se convirtió en la zona más poblada de Gaza, con aproximadamente 116.000 personas desplazadas allí, casi el 6 % de la población del enclave, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

En Gaza escasean los refugios adecuados. Omar Alsaqqa, residente de Gaza que trabaja para el grupo humanitario Médicos Sin Fronteras en Khan Younis, declaró a CNN que ya no quedan tiendas de campaña ni espacio para que la gente se instale.

“No sé qué responder cuando mis compañeros me preguntan dónde pueden ir con sus hijos en plena noche. Nos estamos quedando sin opciones para sobrevivir”, declaró.

Nada Siyam, una mujer desplazada que dio a luz en su tienda de campaña en la ciudad de Gaza la semana pasada, declaró a CNN que ni siquiera hay una cama para que duerma su recién nacido, Eid. “Mi hijo tiene dos días y está sufriendo por el calor. Hay muchos mosquitos y ratas a nuestro alrededor. Vivimos en las calles, en medio de toda esta suciedad”, dijo.

Más al sur, los trabajadores humanitarios afirman estar desbordados, agotados y temerosos de no poder brindar la atención adecuada a una posible afluencia de más personas desarraigadas.

Desde el 2 de marzo, un bloqueo de 11 semanas impidió la entrada de toda la ayuda humanitaria al enclave. La semana pasada, parte de la ayuda entró por el cruce fronterizo de Kerem Shalom, en el sur de Gaza, pero las agencias humanitarias dicen que los alimentos aún no han llegado a más de medio millón de personas que actualmente se enfrentan a la hambruna en toda Gaza. “Sigue siendo insuficiente para satisfacer las crecientes necesidades humanitarias”, declaró el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

Las instalaciones médicas ya experimentan una grave escasez de “casi todos los materiales esenciales, desde consumibles básicos hasta prevención y control de infecciones, pasando por medicamentos vitales”, declaró a CNN la semana pasada Summer Al Jamal, quien trabaja en el Hospital Nasser, a las afueras de Khan Younis, para la organización benéfica británica Medical Aid for Palestinians.

“Si las operaciones militares continúan, las instalaciones sanitarias existentes simplemente no podrán atender a la cantidad de desplazados”, declaró Al Jamal.

También se enfrentan a una “cantidad abrumadora de casos que requieren atención médica urgente y especializada. Atención que ya no podemos brindar”, añadió Al Jamal, recordando cómo un niño de 10 años que recientemente sufrió un traumatismo craneoencefálico en un ataque aéreo que cobró la vida de su familia no pudo recibir tratamiento porque los medicamentos que necesitaba ya no están disponibles en Gaza.

“Si la situación no cambia, no esperamos recibir suministros médicos en un futuro próximo”, declaró.

Además de la ayuda médica, los expertos dicen que los planes de desplazamiento de Israel requerirán una reestructuración significativa del sistema de suministro de agua de Gaza, gran parte del cual ya ha sido destruido o dañado desde el comienzo de la guerra.

“Al obligar a la población a desplazarse… se complicará aún más el acceso al agua, ya que será necesario establecer nuevos puntos de agua, nuevas rutas y nuevos camiones cisterna”, declaró a CNN Wim Zwijnenburg, quien analiza el impacto ambiental de los conflictos para la organización pacifista holandesa PAX.

En el sur de Gaza, la semana pasada no se recibieron los 140.000 litros de combustible necesarios semanalmente para mantener el suministro de agua, lo que causó advertencias de las autoridades locales sobre un cierre inminente y total, según informó la ONU el 21 de mayo.

“La situación es especialmente grave en Al-Mawasi, que no está conectada a la red de agua”, declaró la ONU, añadiendo que la zona depende completamente del suministro de agua.

Cientos de camiones cargados con suministros de agua, saneamiento e higiene están varados fuera del enclave, listos para cruzar la frontera “en cualquier momento una vez que se les permita entrar”, según declaró UNICEF a CNN el jueves.

Los planes de desplazamiento de Israel han recibido críticas internacionales en las últimas semanas. Los líderes del Reino Unido, Francia y Canadá amenazaron con tomar “medidas concretas”, incluyendo sanciones, si Israel no detiene sus últimas operaciones militares y continúa bloqueando la entrada de ayuda a Gaza.

Netanyahu ha prometido seguir adelante con la nueva ofensiva. “Al final de la operación, todas las zonas del enclave estarán bajo control de seguridad israelí”, declaró el miércoles pasado.

Mientras tanto, a pesar de todo, algunos gazatíes planean resistirse a las últimas directivas de Israel.

“Esta es nuestra tierra y no la abandonaremos. Resistiremos y vivimos en nuestra tierra”, declaró a CNN Abdul Naser Siyam, quien comparte una tienda de campaña improvisada con otras 22 personas en el norte de Gaza. “Imagínense cómo sería si nos fuéramos a la tierra de otros”.

