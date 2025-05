El megaproyecto de ley de Trump implica una transferencia regresiva de la riqueza de EE.UU.

Fue necesaria una intensa presión por parte del presidente Donald Trump, una noche de trabajo y la votación de un…

Fue necesaria una intensa presión por parte del presidente Donald Trump, una noche de trabajo y la votación de un proyecto de ley cuyos cambios finales aún eran desconocidos para muchos, pero los republicanos de la Cámara de Representantes lo lograron. Aprobaron su versión de un “proyecto de ley único, grande y hermoso”; una gigantesca iniciativa que combina recortes de impuestos con nuevas disposiciones que dejarán a muchas personas sin Medicaid ni asistencia alimentaria.

Según múltiples análisis, los estadounidenses de bajos ingresos sentirán el efecto de los cambios en los programas de ayuda, mientras que los ricos se llevarán la mayor parte de los beneficios extraordinarios de los recortes de impuestos.

Los demócratas argumentan que el sacrificio es cruel, pero los republicanos afirman que es necesario para cumplir con la agenda económica de Trump y erradicar el despilfarro y el fraude, protegiendo los programas sólo para quienes los necesitan.

Lo que aprobó la Cámara es una primera instancia, ya que el proceso ahora pasa al Senado de EE.UU., que debe aprobar su propia versión de un proyecto de ley de impuestos y gastos.

Los senadores evaluarán la reacción pública al proyecto de ley de la Cámara de Representantes y a lo que los críticos han calificado como una transferencia inversa de riqueza, gran parte de la cual se transferirá a la tarjeta de crédito del país en forma de gasto deficitario.

A continuación, analizamos cómo este “gran y hermoso proyecto de ley” desvía beneficios de los estadounidenses de bajos ingresos en favor de una reducción de los impuestos, principalmente para los más ricos.

¿Cuánto recorta en impuestos el proyecto de ley? ¿Cuánto recorta el gasto?

El paquete de recortes de impuestos y gastos de la Cámara de Representantes es sin duda un proyecto de ley “grande” en términos de su impacto. Aún no tenemos todas las cifras finales porque la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) sigue trabajando en el análisis de la versión final del proyecto de ley, que contenía algunos cambios de último momento significativos.

Sin embargo, las estimaciones iniciales de la CBO indicaron que las medidas fiscales del paquete aumentarían el déficit en US$ 3,8 billones a lo largo de una década, mientras que otras disposiciones recortarían casi US$ 1 billón de Medicaid y cupones de alimentos durante ese período.

Medicaid, que brinda seguro médico a estadounidenses de bajos ingresos, enfrentaría los mayores recortes del paquete. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) proyecta una reducción de casi US$ 700 mil millones del gasto federal. Mientras tanto, los cupones de alimentos, formalmente conocidos como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), enfrentarían un recorte de US$ 267 mil millones del apoyo federal.

El proyecto de ley también aumenta el gasto en defensa, control de inmigración y seguridad nacional, a la vez que recorta el gasto federal en otras áreas.

La deuda nacional supera los US$ 37 billones. ¿Cuánto aumentaría este proyecto de ley esa increíble cifra?

En total, el proyecto de ley añadiría US$ 3,1 billones a la deuda nacional —intereses incluidos— durante la próxima década, según un análisis independiente preliminar del Comité para un Presupuesto Federal Responsable.

Pero aún estamos esperando la última palabra de la CBO.

Las proyecciones presupuestarias a largo plazo son difíciles, y los republicanos de la Cámara de Representantes estuvieron modificando las disposiciones hasta último momento. Además, las cosas podrían cambiar cuando los senadores comiencen a trabajar en su propia versión.

La mayoría de los recortes de impuestos del proyecto de ley no son exactamente recortes, sino extensiones de los recortes de impuestos del primer mandato de Trump. ¿Tendrá la mayoría de los estadounidenses una reducción de impuestos si se aprueba un proyecto de ley como este?

Actualmente, si el Congreso no actúa, la mayoría de los estadounidenses verán un aumento sus impuestos, ya que los recortes del impuesto sobre la renta individual del proyecto de ley de 2017 expiran a fin de año. El paquete de la Cámara de Representantes haría permanentes prácticamente todas esas disposiciones.

Sin embargo, es posible que muchas personas no sientan los beneficios de este aspecto de la legislación, ya que “lo único que hará es extender el sistema tributario que conocen y detestan”, afirmó Howard Gleckman, investigador principal del Centro de Política Tributaria.

Pero este es el impacto que tendría el proyecto de ley en comparación con la inacción del Congreso: en promedio, la mayoría de los estadounidenses verían un recorte de impuestos el próximo año; de hecho, más del 80%, según el análisis del centro sobre las disposiciones fiscales. El hogar promedio vería una reducción de sus impuestos federales de aproximadamente US$ 2.900.

Sin embargo, esto no incluye el impacto de los recortes de gastos, que abordaremos en breve.

¿Qué sabemos sobre cuánto va a los contribuyentes más ricos y cuánto a los de clase media y bajos?

Los contribuyentes con ingresos más altos serán los más beneficiados, ya que el 60% de los recortes de impuestos se destinaría al 20% más rico, quienes tienen ingresos de al menos US$ 217.000, el próximo año, y más de un tercio al 5% más rico, es decir, a quienes ganan US$ 460.000 o más, según el centro.

Las siguientes cifras muestran cómo los ricos obtendrían el mayor aumento de sus ingresos después de impuestos en comparación con el resto.

Quienes se encuentran entre el 20% más rico verán una reducción de impuestos promedio de US$ 12.660 el próximo año, lo que aumentaría sus ingresos después de impuestos en un 3,4%. Pero, de nuevo, esto se compara con la ley actual, en la que expiran los recortes de impuestos del primer mandato de Trump.

Las personas con ingresos medios, quienes ganan entre US$ 67.000 y US$ 119.000, obtendrán una reducción de impuestos de US$ 1.840, lo que incrementaría sus ingresos después de impuestos en un 2,4%, mientras que quienes se encuentran en el tramo más bajo, quienes ganan menos de US$ 35.000, obtendrían una reducción de impuestos de US$ 160, lo que incrementaría sus ingresos después de impuestos en un 0,8%.

Las circunstancias individuales también influirán significativamente, ya que el paquete fiscal ofrece exenciones específicas para ciertos grupos. Por ejemplo, debido a la eliminación temporal de los impuestos sobre las propinas y las horas extras, quienes reciben este tipo de compensación podrían obtener una mayor reducción fiscal que otros trabajadores con los mismos ingresos.

Hay una razón importante por la que los recortes de impuestos de Trump de 2017 deben extenderse ahora. En 2017, los legisladores lograron hacer parecer que los recortes tendrían un menor efecto a largo plazo sobre el déficit y la deuda nacional al hacerlos temporales. Apostaron, correctamente, a que el Congreso de este año priorizaría extender los recortes o hacerlos permanentes. ¿Hay algún truco contable similar en este proyecto de ley?

¡Claro que sí! Los republicanos de la Cámara de Representantes incluyeron muchas de las promesas de campaña de Trump en el proyecto de ley, pero las hicieron temporales para reducir su costo.

La eliminación de los impuestos sobre las propinas y las horas extras estaría vigente de 2025 a 2028, al igual que el aumento de US$ 4.000 en la deducción estándar para personas mayores, que busca cumplir con la promesa de Trump de eliminar los impuestos sobre las prestaciones del Seguro Social. Además, la deducción de hasta US$ 10.000 en intereses sobre ciertos préstamos para automóviles también vence después de 2028.

Varias de las medidas fiscales para empresas del paquete, que se incluyen en las exenciones fiscales para los estadounidenses más ricos, también son temporales. Esta es una de las razones por las que el proyecto de ley no será tan ventajoso para los súper ricos en años posteriores.

Por otra parte, y esto no es una cuestión contable sino política, los nuevos requisitos laborales para Medicaid, que se espera que expulsen a millones de personas del programa y probablemente las dejen sin seguro, no entrarían en vigor hasta finales de 2026, es decir, después de las elecciones de mitad de mandato. Sin embargo, los estados tendrían la opción de implementarlos a principios de año.

Hacer permanentes todas las disposiciones fiscales temporales para personas físicas y empresas añadiría US$ 5,1 billones a la deuda nacional, según el análisis preliminar del Comité para un Presupuesto Federal Responsable.

El proyecto de ley compensa parcialmente los recortes de impuestos al recortar drásticamente la cobertura de Medicaid y los cupones de alimentos. ¿Cómo influye esto en el impacto que el proyecto de ley tendrá en el país?

Esto es clave para comprender el impacto general del proyecto de ley en el bolsillo de los estadounidenses, especialmente en aquellos de ingresos más bajos.

Los profundos recortes del gasto en Medicaid y en los cupones de alimentos harán que millones de personas pierdan el acceso a su seguro médico y a la asistencia alimentaria, lo que las dejará en una situación financiera mucho peor. Las medidas, en particular la introducción de requisitos de trabajo para Medicaid y su ampliación en el programa de cupones de alimentos, no solo afectarán a los adultos de bajos ingresos a los que se dirigen los republicanos, sino también a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y otros, según los expertos.

El Modelo Presupuestario de Penn Wharton analizó las cifras, considerando tanto los recortes de impuestos como las reducciones del gasto en Medicaid y los cupones de alimentos, así como los cambios en el programa federal de préstamos estudiantiles, que buscan limitar la participación del gobierno federal en la deuda estudiantil.

Se descubrió que los estadounidenses con ingresos más bajos, de hasta aproximadamente US$ 17.000, verían una reducción de US$ 820 en sus ingresos, en promedio, el próximo año, después de considerar impuestos y ciertas prestaciones gubernamentales. Esto representa una disminución del 14,6%, en promedio.

El siguiente grupo, con ingresos entre US$ 17.000 y US$ 51.000, perdería US$ 430 en ingresos, o un 1,1%, en promedio.

Los hogares de ingresos medios tendrían una mejor situación, recibiendo una exención fiscal de US$ 840, o un aumento del 1,1% en sus ingresos, en promedio. Estos contribuyentes tienen ingresos entre US$ 51.000 y 93.000.

Pero quienes más ganan, aquellos que ganan más de US$ 174.000, disfrutarían de mayores aumentos de ingresos, de poco más de US$ 12.000, o un 2,6%, en promedio.

“Para las personas de bajos ingresos, lo que están perdiendo en Medicaid, en el apoyo a las primas de la Ley de Cuidado de Salud Asequible y en los cupones de alimentos supera con creces cualquier tipo de beneficio derivado de los impuestos sobre las propinas y otras reducciones tributarias”, afirmó Kent Smetters, director de la facultad del Modelo Presupuestario de Penn Wharton. “Y no lo van a recuperar mediante el crecimiento económico”.

Es poco probable que este proyecto de ley se apruebe en el Senado en su forma actual. ¿Qué sabemos sobre cómo podrían modificarlo los republicanos del Senado?

Los cambios parecen ser una certeza. Este proyecto de ley se está aprobando mediante un proceso de conciliación presupuestaria que permite a los republicanos sortear las normas de filibusterismo. Esto significa que pueden aprobar su megaproyecto de ley solo con votos republicanos en el Senado, aunque con el voto decisivo del vicepresidente J. D. Vance. solo les sobran tres votos. Algunos senadores republicanos quieren aún más recortes. Otros están preocupados por los cambios en Medicaid. Uno quiere un crédito fiscal más generoso para los niños. Además, el Senado podría eliminar partidas no relacionadas con el presupuesto. Suponiendo que algo finalmente se apruebe en el Senado, tendría que volver a la Cámara de Representantes. Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, han demostrado su capacidad para lograr resultados. Pero esta será una importante prueba legislativa para el nuevo líder de la mayoría del Senado, John Thune.

A pesar de los recortes, el proyecto de ley sigue aumentando la deuda nacional. ¿Hay algún diálogo activo entre los partidos sobre cómo abordar el gasto en Medicare, Medicaid y la Seguridad Social, que el gobierno considera insostenible?

La respuesta corta es no. El proyecto de ley del que hablamos ahora mismo incluye más recortes de impuestos que de gastos, por lo que aumenta el déficit. Los factores que impulsan el gasto deficitario son el crecimiento de Medicare y la Seguridad Social a medida que la generación de la posguerra envejece. Los fondos fiduciarios de ambos programas podrían quedarse sin el dinero necesario para pagar las prestaciones completas en aproximadamente una década. Sin embargo, ninguno de los partidos prioriza la reforma de estos programas, en gran parte porque tocarlos es políticamente problemático. La solución probablemente tendrá que ser bipartidista. Existen muchas soluciones conocidas —como cambios graduales en la edad de jubilación o aumentos del impuesto sobre la nómina para los trabajadores con salarios más altos—, pero actualmente no se están debatiendo seriamente. En cuanto a Medicaid, la respuesta del Partido Republicano son los recortes inlcuidos en el proyecto de ley, pero estos se acompañan de recortes de impuestos mucho mayores.

