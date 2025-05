Daniel Suárez, de una familia mexicana sin automóvil propio a la NASCAR

Al igual que los más de 40 pilotos que actualmente compiten en la NASCAR Cup Series, Daniel Suárez quiere ganar…

Al igual que los más de 40 pilotos que actualmente compiten en la NASCAR Cup Series, Daniel Suárez quiere ganar carreras y campeonatos. La diferencia con el resto de la parrilla es que al mexicano, además, le interesa que haya una mayor diversidad de nacionalidades en la pista.

“Una de mis metas, que es completamente diferente a las del 99 % del resto de los pilotos, es que yo quiero que el deporte sea más internacional”, dijo Suárez, nacido en Monterrey, Nuevo León, en entrevista con CNN.

“Yo quiero ver más pilotos mexicanos, más pilotos brasileños, más pilotos argentinos, colombianos. Estoy seguro de que soy uno de los pocos pilotos que tiene uno de esos temas como meta”, agregó.

En la segunda temporada de la serie documental de Netflix “NASCAR: Full Speed”, Suárez cuenta que creció con sus padres y dos hermanas en una casa con dos cuartos y un baño en Monterrey. Su familia no tenía un automóvil y él utilizaba el transporte público, pero eso no evitó que soñara con ser un piloto de carreras.

El regiomontano decidió buscar una oportunidad en Estados Unidos. Con ese objetivo, condujo su Volkswagen Beetle 1994 desde su ciudad natal hasta Charlotte, Carolina del Norte, donde enfrentó todo tipo de desafíos.

“Hubo una cosa que realmente yo tenía miedo de no hacer posible y eso era aprender el idioma”, dijo a CNN. “Obviamente, no hablaba inglés y yo sabía que, si no me podía comunicar, no iba a poder tener éxito en Estados Unidos. Entonces, en 2011 ese era mi temor más grande. ¿Cómo iba a hacer para aprender inglés lo más rápido posible? Sin dinero y sin poder ir a clases o algo así”.

En “NASCAR: Full Speed”, Suárez revela que consiguió aprender inglés viendo caricaturas para niños, porque en ellas “articulan muy bien” y “hablan muy claro”.

Hoy, Suárez tiene 33 años y es el único piloto mexicano que compite en la NASCAR Cup Series, en la que está presente desde 2017 con dos victorias en su haber.

Para seguir sus pasos, el atleta considera que uno de los principales obstáculos que enfrentan los latinoamericanos que quieren ser pilotos de carreras profesionales es que el deporte motor “es caro”.

“Yo conozco muchos pilotos con mucho talento que no tuvieron la fortuna, la suerte o el apoyo de poder tener una oportunidad”, dijo a CNN.

“Creo que si más gente y más empresas apoyan el talento mexicano sería un gran paso para poder ver más pilotos, no solamente mexicanos, pero latinos en el automovilismo en general, no solamente en NASCAR”, agregó.

Ante la pregunta de cuál es el panorama de los pilotos latinoamericanos que sueñan con competir en NASCAR con la actual agenda migratoria del presidente de EE.UU., Donald Trump, el piloto de 33 años aseguró que “las oportunidades van a seguir cambiando y van a seguir creciendo”.

“En lo personal, no me gusta hablar mucho de la política porque siento que las cosas cambian muy rápido. Son cosas que a veces me gustaría controlar un poco más, pero lamentablemente no puedo”, dijo a CNN.

“A mí me ha costado mucho trabajo poder llegar, pero yo creo que con el programa de diversidad y con NASCAR ahora haciéndose más internacional, eso abre las puertas para muchos pilotos de Latinoamérica”, afirmó.

NASCAR hará historia el próximo 13 de junio con su llegada a la Ciudad de México, en la que será su primera carrera puntuable de su Cup Series fuera de Estados Unidos. Este evento también marcará el regreso del regiomontano a las pistas de su país natal, ya que antes de llegar a la serie de automovilismo más popular de Estados Unidos compitió durante cinco temporadas completas en la NASCAR México, en donde sumó 10 victorias y 10 pole positions, según su sitio web oficial.

Para los latinoamericanos que sueñan con convertirse en pilotos de carrera profesionales, Suárez tiene un mensaje claro: “trabajen duro”.

“La realidad de las cosas es que la vida a veces no es leal. Trabajas muy duro y a veces los resultados no se dan. Trabajas muy duro y los resultados siguen sin darse, pero eventualmente salen”, aseguró a CNN.

“Muchas veces no sabes quién te está viendo y es muy importante que seas constante, que seas disciplinado, que seas perseverante y que mantengas una sonrisa, porque nunca sabes quién te está viendo. Eventualmente, tu oportunidad va a llegar, pero no es fácil”, señaló.

“A mí me encanta ayudar. Obviamente, yo sé lo difícil que es y en lo que yo pueda ayudar estoy más que disponible. Y ojalá que en un corto o mediano plazo podamos ver muchos pilotos mexicanos en el mundo de NASCAR”, concluyó.

