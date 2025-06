WASHINGTON (AP) — Corte Suprema permite que Trump ponga fin a permiso humanitario de más de 500.000 personas de 4…

WASHINGTON (AP) — Corte Suprema permite que Trump ponga fin a permiso humanitario de más de 500.000 personas de 4 países.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.