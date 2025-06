CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 534¼ 538½ 531¼ 534 Sep 549¼ 553¼ 545½ 548¼ — ½ Dec 572 576 568¼ 571 — ½ Mar 593¾ 596½ 589 591 —1¼ May 607¼ 609 601¼ 602½ —2 Jul 616¼ 617 609½ 611 —2 Sep 627½ 627½ 621¾ 623¼ —2¼ Dec 643¾ 643¾ 637¾ 639½ —2¼ Mar 657¼ 657¼ 652¼ 652¼ —2 May 657½ —1¾ Jul 647 —1¾ Est. sales 93,888. Thu.’s sales 85,863 Thu.’s open int 477,189, up 1,348 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 447 449½ 443 444 —3 Sep 427¼ 429 422½ 423¼ —4 Dec 441 442¾ 438 438½ —2¾ Mar 456 457½ 453½ 454 —2¼ May 464¼ 466¼ 462½ 463 —2 Jul 469½ 471 468 468½ —1½ Sep 455¼ 456¼ 453¾ 455¾ Dec 459 460¾ 457½ 460½ +1 Mar 470 472 469½ 472 +¾ May 478¼ +¾ Jul 481¼ +1 Sep 460½ +2¼ Dec 461½ 463 461½ 463 +3 Jul 482 +2¾ Dec 465 +2¾ Est. sales 308,309. Thu.’s sales 280,884 Thu.’s open int 1,655,527 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 375½ 380 373 378¾ +3¼ Sep 368¾ 374¾ 368 374¾ +5½ Dec 360¼ 365 359½ 364¾ +5 Mar 367¾ +5 May 373¾ +5 Jul 357¾ +5 Sep 373½ +5 Dec 376 +5 Mar 379½ +5 May 385½ +5 Jul 376 +5 Sep 370¼ +5 Est. sales 1,284. Thu.’s sales 1,035 Thu.’s open int 3,028, up 193 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1049 1050½ 1040¼ 1041¾ —10 Aug 1044¼ 1046¾ 1035¾ 1036¾ —11¾ Sep 1029¾ 1029¾ 1016½ 1018 —12 Nov 1035 1036¼ 1024¾ 1026¾ —10½ Jan 1048¾ 1049½ 1038½ 1040¾ —10 Mar 1054¾ 1057½ 1047 1049¼ —9½ May 1061¾ 1065½ 1056¼ 1058½ —9¼ Jul 1073 1074 1064½ 1066¾ —9¼ Aug 1061 —9 Sep 1048¼ 1048½ 1041¾ 1041¾ —6¾ Nov 1038¾ 1044¾ 1036½ 1039¼ —5½ Jan 1050 —5¼ Mar 1051 —5¼ May 1056 —5¼ Jul 1063½ —5¼ Aug 1062¼ —5¼ Sep 1048 —5½ Nov 1046¾ —5½ Jul 1066½ —5½ Nov 1043 —5½ Est. sales 197,714. Thu.’s sales 204,734 Thu.’s open int 872,213, up 4,560 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 47.75 47.81 46.43 46.89 —1.50 Aug 47.99 48.02 46.67 47.11 —1.49 Sep 48.18 48.20 46.89 47.31 —1.47 Oct 48.40 48.40 47.00 47.40 —1.43 Dec 48.46 48.46 47.24 47.65 —1.37 Jan 48.51 48.51 47.35 47.75 —1.33 Mar 48.47 48.47 47.40 47.76 —1.30 May 48.32 48.46 47.41 47.78 —1.27 Jul 48.24 48.46 47.45 47.78 —1.25 Aug 47.59 —1.23 Sep 47.85 47.85 47.08 47.36 —1.20 Oct 47.50 47.50 46.98 47.08 —1.16 Dec 47.37 47.37 46.77 47.04 —1.14 Jan 47.00 47.03 47.00 47.03 —1.13 Mar 47.32 47.32 47.00 47.00 —1.13 May 47.00 47.07 47.00 47.07 —1.07 Jul 47.00 47.02 47.00 47.02 —1.14 Aug 46.79 —1.14 Sep 46.54 —1.14 Oct 46.39 —1.14 Dec 46.25 —1.14 Jul 46.14 —1.14 Oct 46.13 —1.14 Dec 45.87 —1.14 Est. sales 227,055. Thu.’s sales 164,201 Thu.’s open int 609,694, up 4,595 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 296.40 298.90 295.60 296.30 —.10 Aug 300.40 302.30 299.40 300.00 Sep 303.00 305.00 302.50 302.90 Oct 304.40 306.30 304.00 304.40 Dec 309.00 310.30 308.10 308.70 —.10 Jan 311.00 312.60 310.80 311.20 Mar 313.50 315.30 313.50 314.20 +.20 May 317.50 318.20 316.90 317.20 +.20 Jul 320.70 321.90 320.30 320.70 +.10 Aug 321.30 321.30 320.80 320.80 +.20 Sep 320.50 320.50 319.80 319.80 +.20 Oct 317.40 +.50 Dec 319.40 319.90 318.80 319.20 +.60 Jan 319.70 +.60 Mar 319.30 +.60 May 319.20 +.60 Jul 321.60 +1.60 Aug 321.10 +1.60 Sep 319.60 +1.60 Oct 318.40 +1.60 Dec 321.10 +1.40 Jul 329.10 +1.40 Oct 329.10 +1.40 Dec 332.10 +1.40 Est. sales 116,841. Thu.’s sales 110,301 Thu.’s open int 598,275, up 2,136

