OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 545 548½ 538½ 542½ —2 Sep 561 564¼ 554¼ 558 —2½ Dec 583¾ 586½ 577¼ 580¾ —2½ Mar 603 606 597¼ 600¾ —2¼ May 615¼ 617¼ 608¾ 612½ —2 Jul 621½ 623¼ 615¼ 620 —1¼ Sep 634 634 626¾ 632 —1 Dec 646¼ 649½ 645¼ 647¾ — ¾ Mar 660 — ½ May 663½ —1¾ Jul 653 —1¾ Est. sales 98,701. Thu.’s sales 159,567 Thu.’s open int 462,046 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 462¾ 464½ 455 459½ —3½ Sep 440½ 442¼ 435¼ 437¾ —3¼ Dec 453 454½ 448 450¾ —2½ Mar 467 469 463 465¾ —2¼ May 476 477¼ 471¾ 474¼ —2¼ Jul 480¾ 481¼ 476½ 479 —1¾ Sep 463¾ 464 461½ 463 —2¼ Dec 466¾ 467¾ 465 466¾ —1 Mar 476¾ 478¾ 476½ 478¼ — ¾ May 484¼ — ¾ Jul 486¾ 487 486¾ 487 — ¾ Sep 461½ — ¼ Dec 462¼ 462¾ 462¼ 462¾ — ¼ Jul 482 — ¼ Dec 465½ — ¼ Est. sales 323,985. Thu.’s sales 377,580 Thu.’s open int 1,643,699, up 1,199 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 357¾ 359 350½ 354¾ —4½ Sep 349¾ 349¾ 348 348¼ —3 Dec 347 348½ 346 348½ —3 Mar 351½ —3 May 357½ —3 Jul 341½ —3 Sep 357¼ —3 Dec 359¾ —3 Mar 363¼ —3 May 369¼ —3 Jul 359¾ —3 Sep 354 —3 Est. sales 443. Thu.’s sales 416 Thu.’s open int 2,553 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1071 1073¼ 1055½ 1060¼ —7¼ Aug 1065½ 1068 1051½ 1056 —6½ Sep 1049¾ 1051¾ 1037¼ 1041¾ —5 Nov 1058¼ 1060¼ 1045½ 1050½ —4¾ Jan 1071 1072½ 1058 1063¾ —3¾ Mar 1075 1078¾ 1065¼ 1071 —3¼ May 1082¼ 1087 1073½ 1079½ —2¾ Jul 1094½ 1094¾ 1081½ 1087½ —2¾ Aug 1084 1084 1080¼ 1080¼ —2½ Sep 1056 —2¾ Nov 1059 1059 1047½ 1051½ —3 Jan 1062 —2¾ Mar 1063 —2½ May 1068¼ —2¼ Jul 1075¾ —2¼ Aug 1074½ —2¼ Sep 1060¼ —2½ Nov 1059 —2¾ Jul 1078¾ —2¾ Nov 1055¼ —2¾ Est. sales 200,777. Thu.’s sales 215,094 Thu.’s open int 852,529, up 12,136 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 50.29 50.30 48.96 49.35 +.24 Aug 50.25 50.48 49.16 49.55 +.25 Sep 49.77 50.52 49.28 49.67 +.24 Oct 50.34 50.40 49.34 49.70 +.21 Dec 50.60 50.75 49.55 49.89 +.17 Jan 50.60 50.69 49.63 49.96 +.16 Mar 50.51 50.78 49.60 49.92 +.15 May 50.44 50.54 49.60 49.88 +.15 Jul 50.49 50.49 49.60 49.83 +.14 Aug 49.55 49.57 49.55 49.57 +.14 Sep 49.26 +.14 Oct 48.89 +.15 Dec 48.79 48.80 48.60 48.80 +.14 Jan 48.76 +.13 Mar 48.73 +.13 May 48.68 +.13 Jul 48.76 +.13 Aug 48.52 +.13 Sep 48.27 +.13 Oct 48.11 +.12 Dec 47.96 +.11 Jul 47.85 +.11 Oct 47.84 +.11 Dec 47.58 +.11 Est. sales 152,626. Thu.’s sales 188,903 Thu.’s open int 594,779 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 297.00 298.60 294.90 296.20 —2.30 Aug 301.00 302.40 298.90 300.20 —2.10 Sep 303.50 305.10 301.90 303.20 —1.80 Oct 305.40 306.80 304.00 305.30 —1.60 Dec 309.70 311.40 308.50 310.10 —1.50 Jan 310.90 313.80 310.90 312.70 —1.40 Mar 315.60 316.50 313.50 315.60 —1.30 May 318.00 318.90 316.30 318.50 —1.20 Jul 324.00 324.00 320.20 322.10 —1.00 Aug 320.90 322.10 320.90 322.10 —1.10 Sep 320.00 320.90 320.00 320.90 —1.20 Oct 318.00 —1.50 Dec 318.60 319.80 318.30 319.80 —1.50 Jan 320.30 —1.50 Mar 320.00 —1.50 May 319.90 —1.60 Jul 322.60 —1.70 Aug 322.10 —1.70 Sep 320.60 —1.70 Oct 319.40 —1.70 Dec 322.30 —1.70 Jul 330.30 —1.70 Oct 330.30 —1.70 Dec 333.30 —1.70 Est. sales 132,461. Thu.’s sales 170,512 Thu.’s open int 592,562

