CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 546 556¼ 545 549¼ +3¼ Sep 559¾ 570½ 559 563¾ +4 Dec 580¼ 591¾ 580 585½ +5¼ Mar 599 610½ 599 604½ +5½ May 610¾ 621¼ 609¾ 615½ +5¾ Jul 619¼ 628 618½ 622¼ +5¾ Sep 631 639¾ 631 634 +5¾ Dec 650 651¾ 647¼ 650 +6 Mar 657½ 667 657½ 662¼ +6¼ May 664 667 664 667 +7¼ Jul 656½ +7¼ Est. sales 131,936. Tue.’s sales 135,279 Tue.’s open int 478,028 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 454½ 462 453½ 461 +6½ Sep 435¼ 443½ 435 442¾ +7½ Dec 448½ 456 448¼ 455½ +7 Mar 462¼ 470¼ 462¼ 470 +7 May 470¾ 478½ 470¾ 478¼ +7 Jul 474¾ 482½ 474¾ 482½ +7 Sep 460¾ 466¼ 460¾ 465¾ +5 Dec 463¼ 469¼ 463¼ 468¼ +4 Mar 477½ 480¼ 477 479¾ +3¾ May 485¾ +3¾ Jul 487 488¼ 487 488¼ +3½ Sep 461¾ +1¾ Dec 462 464½ 462 463¼ +1¾ Jul 482¼ +1¾ Dec 465¾ +1¾ Est. sales 375,398. Tue.’s sales 411,392 Tue.’s open int 1,637,956, up 6,331 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 358 360 355½ 359½ +3 Sep 348 350¼ 348 350¼ +3 Dec 348¾ 352 348¾ 351½ +1¾ Mar 354½ +1¾ May 360½ +1¾ Jul 344½ +1¾ Sep 360¼ +1¾ Dec 362¾ +1¾ Mar 366¼ +1¾ May 372¼ +1¾ Jul 362¾ +1¾ Sep 357 +1¾ Est. sales 350. Tue.’s sales 420 Tue.’s open int 2,640 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1052¾ 1067½ 1052¾ 1062¾ +9¾ Aug 1049½ 1063½ 1049½ 1059 +8¾ Sep 1033 1048½ 1033 1044½ +10½ Nov 1041 1056¾ 1041 1052¼ +11¼ Jan 1053¾ 1068¼ 1053¾ 1064½ +11½ Mar 1061 1075 1061 1071 +10½ May 1067 1082¼ 1067 1078¾ +10¼ Jul 1075 1089¾ 1075 1086½ +10¼ Aug 1079¼ +9½ Sep 1055½ +8¼ Nov 1040¾ 1053¾ 1040¾ 1050¾ +7¾ Jan 1056¾ 1063 1056¾ 1061 +7¾ Mar 1061¾ +8 May 1066¾ +8 Jul 1074¼ +8 Aug 1073 +8 Sep 1058¾ +7½ Nov 1057¾ +7½ Jul 1077½ +7½ Nov 1054 +7½ Est. sales 265,505. Tue.’s sales 191,582 Tue.’s open int 844,860, up 1,101 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 49.50 50.30 49.50 49.83 +.33 Aug 50.04 50.47 49.67 50.02 +.35 Sep 49.76 50.56 49.74 50.12 +.36 Oct 49.73 50.55 49.73 50.14 +.36 Dec 50.02 50.70 49.97 50.33 +.36 Jan 50.12 50.72 50.08 50.36 +.34 Mar 50.31 50.64 49.98 50.29 +.34 May 49.75 50.55 49.75 50.23 +.35 Jul 49.98 50.47 49.89 50.17 +.36 Aug 49.89 +.33 Sep 49.35 49.71 49.35 49.55 +.29 Oct 49.28 49.28 49.14 49.14 +.27 Dec 49.00 49.22 48.93 49.04 +.27 Jan 49.00 +.27 Mar 48.97 +.27 May 48.92 +.27 Jul 49.00 +.27 Aug 48.76 +.27 Sep 48.51 +.27 Oct 48.35 +.27 Dec 48.20 +.27 Jul 48.09 +.27 Oct 48.08 +.27 Dec 47.82 +.27 Est. sales 103,327. Tue.’s sales 113,216 Tue.’s open int 594,907, up 6,705 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 292.40 294.40 291.50 294.10 +1.50 Aug 297.00 298.00 295.10 297.70 +1.70 Sep 298.50 301.00 298.00 300.50 +1.80 Oct 300.00 303.00 299.60 302.50 +2.30 Dec 304.00 307.50 303.70 307.20 +2.80 Jan 308.10 310.10 306.20 309.90 +3.00 Mar 310.60 313.20 309.70 313.10 +3.00 May 313.10 316.40 312.90 316.40 +2.90 Jul 317.60 320.00 316.60 320.00 +2.90 Aug 318.00 320.30 318.00 320.10 +2.70 Sep 316.60 319.40 316.00 318.90 +2.40 Oct 315.40 316.30 315.40 316.30 +2.20 Dec 317.30 318.60 317.30 318.20 +2.10 Jan 318.80 +2.10 Mar 318.50 +2.00 May 318.40 +2.00 Jul 319.20 +.60 Aug 318.70 +.60 Sep 317.20 +.60 Oct 316.00 +.60 Dec 318.90 +.60 Jul 326.90 +.60 Oct 326.90 +.60 Dec 329.90 +.60 Est. sales 113,279. Tue.’s sales 93,376 Tue.’s open int 597,395

