CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 530 547½ 528¾ 546 +17 Sep 544½ 561 542¾ 559¾ +16¾ Dec 566 581½ 564¼ 580¼ +15¾ Mar 585¼ 600 584 599 +15 May 597 610¾ 595½ 609¾ +14¼ Jul 602¾ 617¾ 602¾ 616½ +13½ Sep 615 629 615 628¼ +12¾ Dec 631¼ 645½ 631¼ 644 +12½ Mar 649¾ 657 649¾ 656 +11¾ May 659¾ +10¼ Jul 649¼ +10¼ Est. sales 135,279. Mon.’s sales 112,877 Mon.’s open int 481,880 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 446¾ 455½ 444¾ 454½ +7 Sep 427¼ 435¾ 425¾ 435¼ +7 Dec 440½ 449¼ 439½ 448½ +6¾ Mar 455¼ 463½ 454¼ 463 +6½ May 464¼ 471½ 463 471¼ +6¼ Jul 468¼ 476 468 475½ +6 Sep 459 461½ 458¼ 460¾ +4½ Dec 458½ 465 458½ 464¼ +4 Mar 475¼ 476½ 474½ 476 +4¼ May 482 +4¼ Jul 482¼ 484¾ 482¼ 484¾ +4 Sep 460 +1 Dec 461½ +¾ Jul 480½ +¾ Dec 464 +¾ Est. sales 411,380. Mon.’s sales 368,212 Mon.’s open int 1,631,625, up 5,878 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 356½ 360¼ 352¼ 356½ — ¾ Sep 349 349 347 347¼ —2 Dec 349¾ 351¾ 349¾ 349¾ —1½ Mar 352¾ —1½ May 358¾ —1½ Jul 342¾ —1½ Sep 358½ —1½ Dec 361 —1½ Mar 364½ —1½ May 370½ —1½ Jul 361 —1½ Sep 355¼ —1½ Est. sales 420. Mon.’s sales 447 Mon.’s open int 2,704 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1050¾ 1056¾ 1046¼ 1053 +2¼ Aug 1047¾ 1053¼ 1043¼ 1050¼ +2½ Sep 1030¼ 1036 1026 1034 +3½ Nov 1036¾ 1044 1032¾ 1041 +4 Jan 1049 1056 1044¾ 1053 +4 Mar 1056¼ 1063½ 1052¼ 1060½ +4 May 1064 1071¾ 1060¾ 1068½ +3¾ Jul 1071½ 1079½ 1068¾ 1076¼ +3¾ Aug 1070½ 1070½ 1069¾ 1069¾ +3¼ Sep 1047¼ +1½ Nov 1041 1047¾ 1038¾ 1043 +1½ Jan 1055½ 1055½ 1053¼ 1053¼ +1½ Mar 1053¾ +1½ May 1058¾ +1½ Jul 1066¼ +1½ Aug 1065 +1½ Sep 1051¼ +1 Nov 1050¼ +1 Jul 1070 +1 Nov 1046½ +1 Est. sales 191,573. Mon.’s sales 152,479 Mon.’s open int 843,759, up 996 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 49.42 49.59 48.75 49.50 +.06 Aug 49.63 49.76 48.94 49.67 +.06 Sep 49.70 49.85 49.05 49.76 +.06 Oct 49.54 49.85 49.08 49.78 +.07 Dec 49.89 50.06 49.28 49.97 +.06 Jan 49.74 50.10 49.34 50.02 +.09 Mar 49.65 50.02 49.28 49.95 +.11 May 49.47 49.95 49.23 49.88 +.10 Jul 49.52 49.88 49.18 49.81 +.09 Aug 49.56 +.10 Sep 49.26 +.12 Oct 48.87 +.12 Dec 48.54 48.82 48.54 48.77 +.12 Jan 48.73 +.13 Mar 48.70 +.13 May 48.65 +.13 Jul 48.73 +.15 Aug 48.49 +.15 Sep 48.24 +.15 Oct 48.08 +.15 Dec 47.93 +.15 Jul 47.82 +.15 Oct 47.81 +.15 Dec 47.55 +.15 Est. sales 113,197. Mon.’s sales 112,635 Mon.’s open int 588,202, up 1,374 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 291.20 294.50 290.10 292.60 +1.50 Aug 294.80 297.80 293.70 296.00 +1.40 Sep 297.40 300.30 296.50 298.70 +1.30 Oct 298.80 301.80 298.10 300.20 +1.30 Dec 303.40 305.90 302.20 304.40 +1.50 Jan 305.60 308.20 304.90 306.90 +1.30 Mar 308.10 311.30 308.10 310.10 +1.30 May 311.90 314.60 311.90 313.50 +1.20 Jul 315.90 318.30 315.30 317.10 +1.10 Aug 317.50 318.50 317.20 317.40 +1.00 Sep 315.00 317.70 315.00 316.50 +.90 Oct 314.10 +.80 Dec 317.00 317.10 315.60 316.10 +.70 Jan 316.70 +.70 Mar 316.50 +.70 May 316.40 +.70 Jul 318.60 +1.80 Aug 318.10 +1.80 Sep 316.60 +1.80 Oct 315.40 +1.80 Dec 318.30 +1.80 Jul 326.30 +1.80 Oct 326.30 +1.80 Dec 329.30 +1.80 Est. sales 93,358. Mon.’s sales 101,535 Mon.’s open int 597,932, up 6,533

