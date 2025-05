CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 527 536 524½ 529 +4 Sep 540 549½ 538½ 543 +4 Dec 560¾ 570½ 560 564½ +3¾ Mar 580 589¼ 579¾ 584 +3¾ May 592¾ 600½ 591½ 595½ +3½ Jul 600½ 607½ 599½ 603 +3 Sep 614¼ 618 611¼ 615½ +3 Dec 630 635¼ 628 631½ +3 Mar 641½ 644¼ 641½ 644¼ +3 May 649½ +2¾ Jul 639 +2¾ Est. sales 112,877. Fri.’s sales 82,219 Fri.’s open int 482,560, up 382 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 443½ 449¾ 443 447½ +4 Sep 420¾ 430¼ 420¾ 428¼ +6¾ Dec 434½ 443¾ 434½ 441¾ +6¼ Mar 449¾ 458½ 449¾ 456½ +6 May 458¼ 466¾ 458¼ 465 +6 Jul 462¾ 471¼ 462¾ 469½ +5¾ Sep 449¾ 457 449¾ 456¼ +5¾ Dec 453¾ 462 453¾ 460¼ +5½ Mar 467½ 471¾ 467½ 471¾ +5¾ May 477¾ +5¾ Jul 480¾ +5½ Sep 459 +5¼ Dec 461 461 460¾ 460¾ +5¼ Jul 479¾ +5¼ Dec 463¼ +5¼ Est. sales 368,108. Fri.’s sales 345,361 Fri.’s open int 1,625,747, up 21,449 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 343¼ 357¾ 342¾ 357¼ +14¾ Sep 334 349¼ 334 349¼ +13¼ Dec 340 351¼ 340 351¼ +15¾ Mar 354¼ +15¾ May 360¼ +15¾ Jul 344¼ +15¾ Sep 360 +15¾ Dec 362½ +15¾ Mar 366 +15¾ May 372 +15¾ Jul 362½ +15¾ Sep 356¾ +15¾ Est. sales 447. Fri.’s sales 197 Fri.’s open int 2,890 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1050¼ 1056 1045¾ 1050¾ +¾ Aug 1046½ 1051¾ 1043 1047¾ +1½ Sep 1029 1034 1026½ 1030½ +1 Nov 1034¾ 1040¼ 1032½ 1037 +1½ Jan 1046 1051½ 1044¼ 1049 +2 Mar 1051¾ 1058½ 1051 1056½ +3 May 1060 1066¼ 1059¼ 1064¾ +3 Jul 1067¾ 1074¼ 1067¾ 1072½ +2¾ Aug 1066½ +2¾ Sep 1045¾ +3½ Nov 1035½ 1042¾ 1035¼ 1041½ +3¾ Jan 1051¾ +3½ Mar 1052¼ +3¼ May 1057¼ +3 Jul 1064¾ +3 Aug 1063½ +3 Sep 1050¼ +3 Nov 1049¼ +3¼ Jul 1069 +3¼ Nov 1045½ +3¼ Est. sales 152,457. Fri.’s sales 209,199 Fri.’s open int 842,763, up 6,152 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 48.89 49.69 48.50 49.44 +.51 Aug 49.07 49.85 48.70 49.61 +.50 Sep 49.15 49.90 48.79 49.70 +.51 Oct 49.20 49.90 48.80 49.71 +.52 Dec 49.39 50.09 48.98 49.91 +.53 Jan 49.44 50.06 48.99 49.93 +.53 Mar 49.20 49.96 48.89 49.84 +.56 May 49.23 49.84 48.92 49.78 +.58 Jul 49.13 49.76 48.89 49.72 +.61 Aug 48.80 49.46 48.80 49.46 +.63 Sep 48.50 49.14 48.50 49.14 +.63 Oct 48.75 +.64 Dec 48.35 48.65 47.89 48.65 +.66 Jan 48.60 +.65 Mar 48.57 +.66 May 48.52 +.66 Jul 48.58 +.64 Aug 48.34 +.64 Sep 48.09 +.64 Oct 47.93 +.64 Dec 47.78 +.64 Jul 47.67 +.64 Oct 47.66 +.64 Dec 47.40 +.64 Est. sales 112,626. Fri.’s sales 239,880 Fri.’s open int 586,828 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 291.90 292.90 290.30 291.10 —.80 Aug 295.10 296.40 294.00 294.60 —.90 Sep 298.20 299.10 296.80 297.40 —.90 Oct 299.90 300.60 298.40 298.90 —1.10 Dec 304.30 304.90 302.40 302.90 —1.40 Jan 306.80 307.30 305.10 305.60 —1.20 Mar 309.40 310.40 308.30 308.80 —1.20 May 313.40 313.70 311.90 312.30 —1.10 Jul 317.20 317.60 315.70 316.00 —.80 Aug 317.70 317.90 316.30 316.40 —.70 Sep 316.80 316.80 315.50 315.60 —.60 Oct 315.20 315.20 313.30 313.30 —.50 Dec 315.00 315.40 314.70 315.40 —.40 Jan 316.00 —.40 Mar 315.80 —.20 May 315.70 —.20 Jul 316.80 —1.40 Aug 316.30 —1.40 Sep 314.80 —1.40 Oct 313.60 —1.40 Dec 316.50 —1.40 Jul 324.50 —1.40 Oct 324.50 —1.40 Dec 327.50 —1.40 Est. sales 101,513. Fri.’s sales 132,381 Fri.’s open int 591,399, up 1,795

