CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 533½ 533½ 523½ 525 —7¾ Sep 546 547¼ 537¾ 539 —7½ Dec 568½ 569 559¼ 560¾ —7¼ Mar 587¾ 588¼ 578½ 580¼ —6¾ May 597 598½ 590½ 592 —5¾ Jul 605 605 598¾ 600 —5 Sep 614½ 617 612 612½ —4½ Dec 630 632 626¾ 628½ —4¾ Mar 645 645 641 641¼ —4½ May 646¾ —4¼ Jul 636¼ —4¼ Est. sales 82,219. Thu.’s sales 117,616 Thu.’s open int 482,178 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 449 451½ 442¾ 443½ —5 Sep 426 427¾ 420¾ 421½ —3½ Dec 440 441½ 434½ 435½ —3¼ Mar 454¾ 456¼ 449½ 450½ —3 May 463½ 464½ 458¼ 459 —3 Jul 467¼ 469 462¾ 463¾ —2¾ Sep 454 454 449¾ 450½ —3¼ Dec 458¾ 459½ 453¾ 454¾ —3¼ Mar 467¾ 467¾ 466 466 —3¼ May 472 —3¼ Jul 477¼ 477¼ 475¼ 475¼ —3 Sep 453¾ —2¼ Dec 455 455½ 454½ 455½ —2¼ Jul 474½ —2¼ Dec 458 —2¼ Est. sales 345,349. Thu.’s sales 369,765 Thu.’s open int 1,604,298, up 6,479 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 340½ 343¾ 337¼ 342½ +2½ Sep 331¼ 336 331 336 +2¾ Dec 334 335½ 334 335½ +¾ Mar 338½ +¾ May 344½ +¾ Jul 328½ +¾ Sep 344¼ +¾ Dec 346¾ +¾ Mar 350¼ +¾ May 356¼ +¾ Jul 346¾ +¾ Sep 341 +¾ Est. sales 197. Thu.’s sales 390 Thu.’s open int 2,903, up 102 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1052½ 1059¾ 1047¼ 1050 —1¼ Aug 1047½ 1055¼ 1044 1046¼ —1 Sep 1030 1037 1024¾ 1029½ Nov 1035½ 1043 1030¾ 1035½ +¼ Jan 1046½ 1054½ 1042½ 1047 +¼ Mar 1052¾ 1060½ 1049 1053½ +½ May 1061 1068½ 1057¾ 1061¾ +¾ Jul 1068½ 1077 1066¼ 1069¾ +½ Aug 1065½ 1065½ 1063¾ 1063¾ Sep 1042¼ —1 Nov 1038 1044½ 1035½ 1037¾ —1 Jan 1051½ 1051½ 1048¼ 1048¼ —1 Mar 1049 —1 May 1054¼ —1 Jul 1061¾ —1¼ Aug 1060½ —1¼ Sep 1047¼ —1½ Nov 1046 —1½ Jul 1065¾ —1½ Nov 1042¼ —1½ Est. sales 209,161. Thu.’s sales 297,095 Thu.’s open int 836,611, up 2,072 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 48.59 49.76 47.63 48.93 —.39 Aug 48.79 49.91 47.82 49.11 —.31 Sep 48.90 49.94 47.92 49.19 —.22 Oct 48.86 49.91 47.93 49.19 —.12 Dec 49.00 50.08 48.12 49.38 —.04 Jan 48.93 50.04 48.14 49.40 +.09 Mar 48.84 49.84 48.06 49.28 +.21 May 48.75 49.74 48.05 49.20 +.30 Jul 48.75 49.60 48.03 49.11 +.34 Aug 48.83 +.26 Sep 47.99 48.51 47.67 48.51 +.21 Oct 48.11 +.17 Dec 47.63 48.46 47.11 47.99 +.11 Jan 47.95 +.09 Mar 47.91 +.10 May 47.86 —.02 Jul 47.94 +.11 Aug 47.70 +.10 Sep 47.45 +.10 Oct 47.29 +.09 Dec 47.14 +.08 Jul 47.03 +.08 Oct 47.02 +.08 Dec 46.76 +.08 Est. sales 239,515. Thu.’s sales 283,197 Thu.’s open int 587,520 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 296.50 297.80 291.30 291.90 —4.50 Aug 300.00 301.20 295.10 295.50 —4.50 Sep 302.70 303.80 298.10 298.30 —4.40 Oct 304.00 304.90 299.70 300.00 —3.80 Dec 307.50 308.50 303.90 304.30 —3.00 Jan 310.30 310.50 306.40 306.80 —2.60 Mar 312.80 313.00 309.40 310.00 —2.00 May 315.30 315.90 312.70 313.40 —1.50 Jul 318.40 319.50 316.40 316.80 —1.60 Aug 316.80 317.30 316.80 317.10 —1.40 Sep 317.50 317.50 316.00 316.20 —1.30 Oct 315.20 315.20 313.80 313.80 —1.20 Dec 316.80 316.80 315.40 315.80 —1.10 Jan 316.40 —1.10 Mar 316.00 —1.00 May 315.90 —1.00 Jul 318.20 +.70 Aug 317.70 +.70 Sep 316.20 +.70 Oct 315.00 +.70 Dec 317.90 +.70 Jul 325.90 +.70 Oct 325.90 +.70 Dec 328.90 +.70 Est. sales 132,381. Thu.’s sales 180,760 Thu.’s open int 589,604, up 300

