CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 508¾ +7¼ Jul 518¼ 525½ 510¾ 524¾ +7½ Sep 533¼ 539½ 525¾ 539 +7¼ Dec 555¼ 561¾ 548½ 560¾ +6¾ Mar 574¾ 580¾ 568¾ 580 +6¾ May 586½ 591¾ 579¾ 591 +6½ Jul 592½ 598¾ 587¾ 597¾ +6½ Sep 602½ 610¾ 600¼ 610 +6¼ Dec 619 626½ 619 626¼ +6¼ Mar 638¾ +6 May 645¼ +7¾ Jul 631½ 634¾ 631½ 634¾ +11½ Est. sales 100,007. Tue.’s sales 124,620 Tue.’s open int 481,487, up 6,565 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 440¼ 440¼ 436¾ 438½ +2½ Jul 443 447¾ 438½ 445½ +3 Sep 428½ 430 424½ 427¼ — ½ Dec 441¾ 443 437½ 440½ — ½ Mar 457 457¾ 452½ 455¼ — ½ May 465¾ 466¼ 461 464 — ½ Jul 470¼ 471 466 469 — ½ Sep 456½ 457 453½ 455½ — ½ Dec 460 460¾ 456¼ 459½ — ¼ Mar 471¾ 471¾ 469½ 470¾ — ½ May 476¾ — ½ Jul 477¼ 479¾ 477 479¾ — ½ Sep 457½ — ½ Dec 458¼ — ½ Jul 477¼ — ½ Dec 460¾ — ½ Est. sales 316,760. Tue.’s sales 473,835 Tue.’s open int 1,589,429, up 11,022 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 377¼ Jul 343 346 337½ 338¾ —3¼ Sep 332¾ 336¾ 331¾ 331¾ —3 Dec 332 335¼ 332 332½ —1¾ Mar 335½ —1¾ May 341½ —1¾ Jul 325½ —1¾ Sep 341¼ —1¾ Dec 343¾ —1¾ Mar 347¼ —1¾ Jul 343¾ —1¾ Sep 338 —1¾ Est. sales 298. Tue.’s sales 400 Tue.’s open int 2,708, up 17 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1075 1075 1048¼ 1067 — ¼ Jul 1073½ 1082 1071½ 1077¾ +5¼ Aug 1071½ 1079½ 1070 1074½ +4¼ Sep 1053½ 1059¾ 1051 1055¾ +3 Nov 1060 1065½ 1056½ 1061¼ +1¾ Jan 1070¼ 1076¼ 1067½ 1072 +1¾ Mar 1075¼ 1080½ 1072¼ 1076¼ +1 May 1083¼ 1087¼ 1079¼ 1083½ +¾ Jul 1091½ 1095½ 1087½ 1091½ +½ Aug 1085 1086½ 1084¾ 1084¾ +½ Sep 1063½ +¾ Nov 1059½ 1062½ 1056¼ 1059 +½ Jan 1067¼ 1069¼ 1067¼ 1069 Mar 1069¾ May 1074½ 1074½ 1074½ 1074½ Jul 1083 1083 1082¼ 1082¼ +¼ Aug 1081 +¼ Sep 1068¾ Nov 1067¾ +¼ Jul 1087½ +¼ Nov 1064 +¼ Est. sales 238,110. Tue.’s sales 314,498 Tue.’s open int 822,498, up 2,986 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 51.62 +.52 Jul 51.62 52.62 51.08 52.32 +.84 Aug 51.77 52.72 51.20 52.42 +.82 Sep 51.77 52.69 51.23 52.41 +.79 Oct 51.62 52.57 51.18 52.31 +.77 Dec 51.73 52.66 51.28 52.42 +.75 Jan 51.76 52.54 51.27 52.31 +.64 Mar 51.69 52.30 51.14 52.07 +.52 May 51.55 52.12 51.06 51.90 +.44 Jul 51.43 52.01 51.04 51.77 +.37 Aug 51.44 +.30 Sep 51.05 51.07 51.05 51.07 +.24 Oct 50.63 +.18 Dec 50.51 50.69 50.20 50.51 +.14 Jan 50.27 50.44 50.27 50.44 +.11 Mar 50.35 +.09 May 50.33 +.10 Jul 50.41 +.14 Aug 50.17 +.14 Sep 49.92 —.01 Oct 49.77 —.01 Dec 49.63 Jul 49.52 Oct 49.51 Dec 49.25 Est. sales 181,858. Tue.’s sales 197,485 Tue.’s open int 584,996, up 4,954 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 285.40 —.50 Jul 293.30 295.00 291.20 291.90 —1.40 Aug 297.00 298.60 295.10 295.70 —1.30 Sep 299.60 301.00 297.90 298.50 —1.10 Oct 300.80 301.90 299.20 299.80 —.70 Dec 304.20 305.60 302.90 303.50 —.80 Jan 306.30 307.80 305.00 305.60 —.90 Mar 308.70 310.00 307.50 308.10 —.80 May 311.00 312.90 310.50 311.00 —.70 Jul 315.20 316.50 314.00 314.40 —.60 Aug 315.50 315.50 314.40 314.50 —.50 Sep 314.00 315.70 313.50 313.50 —.40 Oct 311.50 311.50 311.00 311.00 —.30 Dec 312.30 313.00 312.20 312.90 —.30 Jan 313.50 —.40 Mar 313.10 —.30 May 313.00 —.50 Jul 314.10 Aug 313.60 Sep 312.10 Oct 310.90 Dec 313.80 Jul 321.80 Oct 321.80 Dec 324.80 Est. sales 131,255. Tue.’s sales 204,602 Tue.’s open int 583,041

