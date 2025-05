CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 499 —6½ Jul 525¼ 528¼ 514 515¼ —6½ Sep 541½ 542 528¾ 529¾ —6¾ Dec 561½ 563½ 550¾ 551¾ —6½ Mar 582 582½ 570 571 —6 May 588½ 592¼ 581¼ 582¼ —5½ Jul 597¾ 598½ 588¼ 589¼ —5¼ Sep 603¼ 609½ 600¾ 602 —5¼ Dec 620 626 617¼ 618¾ —5¼ Mar 632 —5¼ May 636½ —5¼ Jul 622¼ —5¼ Est. sales 131,985. Fri.’s sales 89,919 Fri.’s open int 471,244, up 9,724 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 444 447½ 438½ 440¼ —1¼ Jul 453 458¾ 445¾ 448 —1¾ Sep 432¾ 437¼ 428¼ 432¾ +3½ Dec 444¼ 449¾ 441¼ 445½ +3½ Mar 460 464¼ 456 459¾ +2¾ May 468 472½ 465 468½ +2¾ Jul 473 477½ 470¾ 473¾ +2¾ Sep 456¼ 461¼ 456 457¾ +1¼ Dec 460¾ 464½ 459 461¼ +1½ Mar 470½ 473¼ 470¼ 472½ +1½ May 478¼ +1½ Jul 481 +1½ Sep 459½ +1¼ Dec 460¼ +1¼ Jul 477¾ +1¼ Dec 461¼ +1¼ Est. sales 495,381. Fri.’s sales 356,454 Fri.’s open int 1,591,470, up 6,253 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 381¼ +6¼ Jul 344½ 353¾ 340½ 346 +2¼ Sep 336¾ 344¼ 336¾ 338¾ +1¾ Dec 340¼ 343 334 336½ +1 Mar 339½ +1 May 345½ +1 Jul 329½ +1 Sep 345¼ +1 Dec 347¾ +1 Mar 351¼ +1 Jul 347¾ +1 Sep 342 +1 Est. sales 474. Fri.’s sales 128 Fri.’s open int 2,667, up 20 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1046 1066 1046 1066 +22 Jul 1064 1074¾ 1052½ 1071¼ +19½ Aug 1057¾ 1070½ 1049¼ 1068¼ +21 Sep 1037 1053¾ 1029½ 1052½ +25¾ Nov 1040 1058¾ 1033¾ 1057½ +27 Jan 1050 1069¾ 1045¾ 1068½ +26½ Mar 1053¼ 1073¾ 1050½ 1073 +25½ May 1060¼ 1081¼ 1058½ 1080¼ +25 Jul 1071¾ 1090 1066¾ 1089 +25½ Aug 1066 1083 1066 1083 +24¼ Sep 1050½ 1062¾ 1050½ 1062¾ +22 Nov 1045¼ 1060¾ 1044 1059½ +21 Jan 1069½ +20¾ Mar 1070¾ +20¾ May 1075¾ +20¾ Jul 1083½ +20¾ Aug 1082¼ +20¾ Sep 1069 +20½ Nov 1068 +20½ Jul 1087¾ +20½ Nov 1064¼ +20½ Est. sales 405,773. Fri.’s sales 199,124 Fri.’s open int 803,412, up 4,603 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 49.18 49.49 49.18 49.49 +1.34 Jul 48.79 50.63 48.78 49.92 +1.35 Aug 48.90 50.68 48.89 50.04 +1.36 Sep 48.81 50.65 48.81 50.08 +1.37 Oct 48.67 50.45 48.67 49.99 +1.37 Dec 48.86 50.58 48.86 50.13 +1.37 Jan 49.25 50.53 49.22 50.16 +1.39 Mar 49.16 50.39 49.14 50.06 +1.37 May 49.14 50.36 49.09 50.03 +1.37 Jul 49.29 50.31 49.29 50.02 +1.35 Aug 49.81 +1.35 Sep 49.55 +1.35 Oct 49.22 +1.34 Dec 48.79 49.27 48.60 49.17 +1.27 Jan 49.17 +1.27 Mar 49.15 +1.27 May 49.22 +1.27 Jul 49.29 +1.27 Aug 49.05 +1.27 Sep 48.96 +1.26 Oct 48.81 +1.26 Dec 48.66 +1.26 Jul 48.55 +1.26 Oct 48.54 +1.26 Dec 48.28 +1.26 Est. sales 184,100. Fri.’s sales 103,473 Fri.’s open int 577,656 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 291.50 291.80 289.80 291.10 +3.90 Jul 296.50 299.10 293.20 298.10 +4.00 Aug 299.20 302.20 296.30 301.40 +4.20 Sep 300.80 304.00 297.90 303.40 +4.60 Oct 301.00 304.70 298.60 304.20 +4.90 Dec 304.60 308.40 302.20 307.80 +4.80 Jan 308.80 310.20 304.30 309.90 +4.80 Mar 310.10 312.80 306.90 312.50 +4.60 May 310.90 315.70 310.00 315.50 +4.50 Jul 313.50 319.70 313.40 318.90 +4.50 Aug 316.40 319.10 315.30 319.10 +4.40 Sep 316.00 320.20 313.50 318.30 +4.40 Oct 313.00 316.00 313.00 316.00 +4.40 Dec 312.50 317.90 312.50 317.90 +4.20 Jan 318.70 +4.10 Mar 318.00 +4.10 May 318.60 +4.10 Jul 319.80 +4.20 Aug 319.30 +4.20 Sep 317.80 +4.20 Oct 316.60 +4.20 Dec 319.50 +4.10 Jul 327.50 +4.10 Oct 327.50 +4.10 Dec 330.50 +4.10 Est. sales 174,498. Fri.’s sales 113,000 Fri.’s open int 583,510, up 3,431

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.