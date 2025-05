CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 505½ —7½ Jul 531½ 533¾ 520¾ 521¾ —7½ Sep 545¼ 547¾ 535½ 536½ —7½ Dec 568¾ 569¼ 557¼ 558¼ —7¾ Mar 587½ 588¼ 576¼ 577 —7¾ May 596 598 586¾ 587¾ —7¾ Jul 603 604 593¼ 594½ —7¼ Sep 612 616¼ 607 607¼ —6¾ Dec 630 630 622¾ 624 —6¼ Mar 642¼ 642¼ 637¼ 637¼ —5½ May 641¾ —5¼ Jul 627½ —5¼ Est. sales 89,913. Thu.’s sales 82,944 Thu.’s open int 461,520, up 5,601 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 440¾ 444 439½ 441½ +2½ Jul 449 455 447 449¾ +2¼ Sep 427½ 431½ 426¾ 429¼ +2¾ Dec 440 444 439¾ 442 +3¼ Mar 455¼ 458 454 457 +3¾ May 464 467 463¼ 465¾ +3 Jul 469 473 468¾ 471 +2¼ Sep 455¾ 457 454 456½ +2¼ Dec 457¼ 460½ 457 459¾ +2½ Mar 468½ 471 468½ 471 +2½ May 476¾ +2¼ Jul 479½ +2 Sep 458¼ +1¾ Dec 459 +1¾ Jul 476½ +1½ Dec 460 +1½ Est. sales 356,454. Thu.’s sales 530,389 Thu.’s open int 1,585,217, up 27,950 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 375 +5 Jul 345 346¼ 343¼ 343¾ —2 Sep 339½ 339½ 337 337 —1¾ Dec 337¾ 338¼ 335½ 335½ —2½ Mar 338½ —2½ May 344½ —2½ Jul 328½ —2½ Sep 344¼ —2½ Dec 346¾ —2½ Mar 350¼ —2½ Jul 346¾ —2½ Sep 341 —2½ Est. sales 128. Thu.’s sales 105 Thu.’s open int 2,647, up 1 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1036½ 1048 1036½ 1044 +7¼ Jul 1044½ 1058¼ 1040½ 1051¾ +6¾ Aug 1039¼ 1052¼ 1035½ 1047¼ +7¼ Sep 1020 1030¾ 1016¼ 1026¾ +6¼ Nov 1023¾ 1034½ 1020¾ 1030½ +5½ Jan 1035½ 1045¾ 1032¼ 1042 +5¼ Mar 1041¾ 1051 1038¾ 1047½ +4½ May 1049 1058½ 1047¾ 1055¼ +4 Jul 1057½ 1067 1056¼ 1063½ +4 Aug 1058¾ +3¾ Sep 1040¾ +3¼ Nov 1034 1042½ 1033½ 1038½ +2¾ Jan 1048¾ +2¾ Mar 1050 +2¾ May 1055 +2¾ Jul 1062¾ +2¾ Aug 1061½ +2¾ Sep 1048½ +2¾ Nov 1047½ +2¾ Jul 1067¼ +2¾ Nov 1043¾ +2¾ Est. sales 199,112. Thu.’s sales 191,495 Thu.’s open int 798,809, up 5,793 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 48.33 48.54 48.15 48.15 +.12 Jul 48.45 48.94 48.26 48.57 +.12 Aug 48.50 49.03 48.34 48.68 +.14 Sep 48.43 49.02 48.32 48.71 +.17 Oct 48.34 48.88 48.21 48.62 +.21 Dec 48.42 48.97 48.28 48.76 +.25 Jan 48.36 48.97 48.28 48.77 +.25 Mar 48.25 48.88 48.21 48.69 +.27 May 48.26 48.86 48.26 48.66 +.28 Jul 48.28 48.88 48.28 48.67 +.27 Aug 48.46 +.26 Sep 48.20 +.25 Oct 47.88 +.25 Dec 47.85 48.01 47.85 47.90 +.28 Jan 47.90 +.28 Mar 47.88 +.28 May 47.95 +.28 Jul 48.02 +.29 Aug 47.78 +.29 Sep 47.70 +.28 Oct 47.55 +.28 Dec 47.40 +.28 Jul 47.29 +.28 Oct 47.28 +.28 Dec 47.02 +.28 Est. sales 103,332. Thu.’s sales 131,819 Thu.’s open int 580,345, up 3,243 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 287.80 289.50 287.20 287.20 —.60 Jul 294.70 297.00 293.40 294.10 —.60 Aug 297.50 299.80 296.50 297.20 —.30 Sep 298.70 301.10 297.80 298.80 Oct 299.40 301.40 298.50 299.30 +.10 Dec 303.10 305.00 302.20 303.00 +.10 Jan 305.10 307.00 304.30 305.10 +.20 Mar 307.20 309.50 307.20 307.90 +.50 May 310.60 312.40 310.40 311.00 +.60 Jul 314.10 315.70 313.90 314.40 +.50 Aug 315.30 316.00 314.70 314.70 +.50 Sep 314.20 315.40 313.90 313.90 +.40 Oct 312.50 312.50 311.60 311.60 +.40 Dec 314.00 315.30 313.70 313.70 +.30 Jan 314.60 +.30 Mar 313.90 +.20 May 314.50 +.30 Jul 315.60 +.30 Aug 315.10 +.30 Sep 313.60 +.30 Oct 312.40 +.30 Dec 315.40 +.30 Jul 323.40 +.30 Oct 323.40 +.30 Dec 326.40 +.30 Est. sales 113,000. Thu.’s sales 92,734 Thu.’s open int 580,079, up 8,048

